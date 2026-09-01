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« Personne ne veut de toi ! » : une icône de Chelsea dit à Enzo Fernandez de quitter Stamford Bridge immédiatement au milieu de liens avec Manchester City
Enzo sur la touche alors que Manchester City rôde
L’international argentin de 25 ans a été écarté du groupe d’Alonso pour le jour de match pour une deuxième rencontre consécutive lors de la défaite 4-3 des Blues contre Brighton, après avoir déjà manqué le match de Carabao Cup en milieu de semaine contre Luton.
Manchester City est désormais pleinement concentré sur la signature de Fernandez après le rejet par Liverpool d’une offre de 80 millions de livres sterling pour Cody Gakpo, selon The Athletic, le milieu ayant apparemment trouvé un accord sur les conditions personnelles avec l’équipe d’Enzo Maresca. Chelsea valorise le vainqueur de la Coupe du monde à plus de 120 millions de livres sterling et poursuit activement Lamine Camara, de Monaco, comme remplaçant potentiel.
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Leboeuf dit à Enzo qu’« il est temps de partir »
Leboeuf a insisté sur le fait que vendre Fernandez est la meilleure solution pour toutes les parties concernées. S’exprimant auprès d’ESPN, le champion du monde 1998 a exhorté le club à laisser partir le joueur immédiatement.
« Enzo Fernandez, je pense que c’est fini pour lui », a déclaré Leboeuf. « On a le cas de Julian Alvarez. Un club peut se battre et essayer de garder un joueur, mais si le joueur veut partir, il doit partir, parce qu’il n’y a aucune chance qu’il soit à 100 %, pleinement en forme, y compris psychologiquement, pour donner 100 %.
« Je pense que personne ne veut qu’Enzo Fernandez reste. Il est temps pour lui de partir parce qu’il a décidé de partir, parce qu’il a montré la saison dernière, avec son commentaire, qu’il veut s’en aller. Donc, salut. Bonne chance. »
Leboeuf a également commenté le cas du gardien Robert Sanchez, écarté après des erreurs très médiatisées contre Fulham, laissant sa place à la nouvelle recrue Emiliano Martinez. « Tout le monde a pris position sur Robert Sanchez après ce qui s’est passé lors du dernier match qu’il a joué et le but qu’il a encaissé », a ajouté Leboeuf. « C’était en quelque sorte une urgence et c’est pour cela qu’Emiliano Martinez a signé. Il a signé le matin et a joué l’après-midi.
« C’est juste, voilà ce que c’est. On vit dans un monde de concurrence, et il faut accepter cette concurrence. Cela fait un moment qu’on avertit tout le monde au sujet de la régularité de Robert Sanchez, et c’est pour cela qu’ils ont fait ce choix, et très vite. » Le gardien espagnol est désormais annoncé avec insistance du côté de Côme, le club de Cesc Fabregas.
Alonso se prépare à tous les scénarios
Alonso a admis que Fernandez pourrait partir avant la clôture du mercato mardi, soulignant que les décisions de composition du groupe ont été prises dans l’intérêt du club.
« Nous voulons ce qu’il y a de mieux pour l’équipe et c’est pour cela que nous avons pris la décision [de laisser Fernandez de côté] contre Luton et aujourd’hui », a expliqué Alonso aux journalistes après la victoire contre Brighton. « Tout ce qui se passera avant mardi soir, nous devons être conscients de ce qui va se développer. Nous ne sommes pas sûrs, nous nous préparons à tous les scénarios. »
Alonso reste confiant dans la profondeur de son effectif malgré le possible feuilleton de dernière minute sur le marché des transferts, ajoutant : « Je suis sûr que quoi qu’il arrive à partir de mercredi, nous aurons un effectif suffisamment bon pour rivaliser dans tous les matches de Premier League. »
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Le choc à enjeux élevés contre Arsenal se profile
À moins de 24 heures de la fermeture du mercato estival, Chelsea fait face à une dernière ligne droite effrénée pour finaliser les départs et s’attacher les services de Camara comme remplaçant. Chelsea doit rapidement régler l’avenir de Fernandez et Sanchez avant de se préparer à se déplacer chez Arsenal, favori pour le titre et champion en titre, dimanche prochain.
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