Leboeuf a insisté sur le fait que vendre Fernandez est la meilleure solution pour toutes les parties concernées. S’exprimant auprès d’ESPN, le champion du monde 1998 a exhorté le club à laisser partir le joueur immédiatement.

« Enzo Fernandez, je pense que c’est fini pour lui », a déclaré Leboeuf. « On a le cas de Julian Alvarez. Un club peut se battre et essayer de garder un joueur, mais si le joueur veut partir, il doit partir, parce qu’il n’y a aucune chance qu’il soit à 100 %, pleinement en forme, y compris psychologiquement, pour donner 100 %.

« Je pense que personne ne veut qu’Enzo Fernandez reste. Il est temps pour lui de partir parce qu’il a décidé de partir, parce qu’il a montré la saison dernière, avec son commentaire, qu’il veut s’en aller. Donc, salut. Bonne chance. »

Leboeuf a également commenté le cas du gardien Robert Sanchez, écarté après des erreurs très médiatisées contre Fulham, laissant sa place à la nouvelle recrue Emiliano Martinez. « Tout le monde a pris position sur Robert Sanchez après ce qui s’est passé lors du dernier match qu’il a joué et le but qu’il a encaissé », a ajouté Leboeuf. « C’était en quelque sorte une urgence et c’est pour cela qu’Emiliano Martinez a signé. Il a signé le matin et a joué l’après-midi.

« C’est juste, voilà ce que c’est. On vit dans un monde de concurrence, et il faut accepter cette concurrence. Cela fait un moment qu’on avertit tout le monde au sujet de la régularité de Robert Sanchez, et c’est pour cela qu’ils ont fait ce choix, et très vite. » Le gardien espagnol est désormais annoncé avec insistance du côté de Côme, le club de Cesc Fabregas.



