« Personne ne vend le football ! » : la FIFA répond à la controverse et s'explique après que le projet de Coupe du monde de Gianni Infantino a suscité l'indignation

La FIFA a officiellement répondu à la vive opposition entourant son projet de FIFA Forward Enterprise (FFE). L’instance dirigeante a publié un communiqué public pour tenter de clarifier ce qu’elle a qualifié de « rapports médiatiques incorrects », qui ont perturbé le processus de consultation prévu.

La proposition controversée, défendue par le président de la FIFA Gianni Infantino, consiste à placer les activités commerciales et opérationnelles liées aux événements dans une organisation filiale. La FIFA nie fermement que cette initiative représente une cession commerciale des plus grands actifs du sport, tentant d’apaiser la colère grandissante dans le football.

« Personne ne vend le football. Ce n’est pas quelque chose que la FIFA envisagerait un jour », peut-on lire dans le communiqué.