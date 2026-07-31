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« Personne ne vend le football ! » : la FIFA répond à la controverse et s'explique après que le projet de Coupe du monde de Gianni Infantino a suscité l'indignation
La FIFA s'exprime sur la controverse autour de la Coupe du monde
La FIFA a officiellement répondu à la vive opposition entourant son projet de FIFA Forward Enterprise (FFE). L’instance dirigeante a publié un communiqué public pour tenter de clarifier ce qu’elle a qualifié de « rapports médiatiques incorrects », qui ont perturbé le processus de consultation prévu.
La proposition controversée, défendue par le président de la FIFA Gianni Infantino, consiste à placer les activités commerciales et opérationnelles liées aux événements dans une organisation filiale. La FIFA nie fermement que cette initiative représente une cession commerciale des plus grands actifs du sport, tentant d’apaiser la colère grandissante dans le football.
« Personne ne vend le football. Ce n’est pas quelque chose que la FIFA envisagerait un jour », peut-on lire dans le communiqué.
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Un financement sans précédent promis aux fédérations membres
Pour convaincre les fédérations sceptiques, la FIFA a détaillé d’importantes incitations financières liées à la filiale proposée. L’organisation a promis que chaque association membre (MA) recevrait 20 millions de dollars de financement au titre du programme FIFA Forward Development entre 2027 et 2030, qu’elle soutienne ou non le projet.
En outre, un « FIFA Fast Forward Programme » volontaire supplémentaire offrirait un versement unique de 20 millions de dollars supplémentaires par association. La FIFA affirme que ce financement additionnel serait soutenu par des investissements extérieurs sans modifier la structure globale de gouvernance du sport.
« La valeur commerciale créée serait partagée entre les 211 MA, permettant à chaque MA de réaliser des investissements significatifs dans le football dans leurs pays respectifs », a ajouté le communiqué.
La FIFA souligne les principes démocratiques
Répondant aux critiques de l’UEFA et d’autres confédérations qui se sont dites prises de court, la FIFA a insisté sur le fait que le projet restait ouvert à une discussion approfondie et à un vote. L’organisation a affirmé qu’aucune entité régionale ne pouvait, à elle seule, bloquer une proposition au nom de l’ensemble des 211 associations membres.
« Tout le monde a le droit d’exprimer son opposition et de demander des éclaircissements supplémentaires, mais aucune entité ne peut prétendre représenter à elle seule les 211 associations membres à travers le monde », a déclaré la FIFA. « Chaque association membre doit être autorisée à examiner la proposition et à avoir son mot à dire pour façonner son propre avenir. Tels sont les principes démocratiques de la FIFA. »
La FIFA a précisé que les éléments dévoilés jusqu’à présent ne représentaient que le point de départ du processus de consultation. Les associations membres auront le pouvoir démocratique d’approuver, de rejeter ou de modifier les termes, individuellement ou dans leur ensemble.
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Que se passe-t-il ensuite dans le feuilleton de la Coupe du monde ?
Le sort du projet FIFA Forward Enterprise dépend désormais entièrement de la capacité d’Infantino à convaincre une majorité d’associations membres de soutenir l’initiative. La FIFA a confirmé que, si la proposition n’obtient pas le soutien de la majorité, les opérations commerciales resteront totalement inchangées
« Sans le soutien de la majorité des AM, les activités commerciales de la FIFA resteraient inchangées. La FFE ne serait pas créée », a confirmé l’instance dirigeante.
Alors que les confédérations continentales restent profondément divisées sur le calendrier précipité et les préoccupations liées à la gouvernance, le prochain processus de consultation déterminera l’avenir commercial du football international.
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