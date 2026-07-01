« Personne ne s'intéressait à ce que je transmettais » : Marcelo Bielsa a tiré un « adieu très douloureux » à son poste de sélectionneur de l'Uruguay lors d'une conférence de presse de 100 minutes

Fidèle à son surnom « El Loco », Bielsa n’a pas mâché ses mots lors de sa dernière intervention devant les médias, se demandant si sa philosophie tactique avait laissé une empreinte durable sur le football uruguayen. Malgré trois années passées à la tête de l’équipe, l’entraîneur de 70 ans a exprimé un profond sentiment d’isolement, laissant entendre que ses méthodes avaient été largement ignorées par son entourage.

« Ce dont je suis absolument certain, c’est que personne ne se soucie de ce que je sais », a-t-il déclaré. « Je sais quand quelqu’un s’intéresse à ce que je sais. Rien de ce que j’ai essayé de transmettre n’avait d’importance, à aucun niveau. Cela n’a jamais eu d’importance à mes yeux.

Je ne vois aucun mal à cela : les autres ne sont pas intéressés par ce que je sais. Affaire classée. Personne ne s’intéressait à ce que je transmettais, j’en suis convaincu.

« J’ai vécu la même expérience avec un ingénieur qui vivait en Australie et qui souhaitait devenir manager à Montevideo. Je lui ai dit : “D’accord, viens”, je lui ai transmis ce que je savais, il l’a accepté et travaille désormais dans le football uruguayen. C’est le seul dont je me souvienne qui se soit montré intéressé. »



