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« Personne ne s'intéressait à ce que je transmettais » : Marcelo Bielsa a tiré un « adieu très douloureux » à son poste de sélectionneur de l'Uruguay lors d'une conférence de presse de 100 minutes
« Personne ne s’intéressait à ce que je diffusais »
Fidèle à son surnom « El Loco », Bielsa n’a pas mâché ses mots lors de sa dernière intervention devant les médias, se demandant si sa philosophie tactique avait laissé une empreinte durable sur le football uruguayen. Malgré trois années passées à la tête de l’équipe, l’entraîneur de 70 ans a exprimé un profond sentiment d’isolement, laissant entendre que ses méthodes avaient été largement ignorées par son entourage.
« Ce dont je suis absolument certain, c’est que personne ne se soucie de ce que je sais », a-t-il déclaré. « Je sais quand quelqu’un s’intéresse à ce que je sais. Rien de ce que j’ai essayé de transmettre n’avait d’importance, à aucun niveau. Cela n’a jamais eu d’importance à mes yeux.
Je ne vois aucun mal à cela : les autres ne sont pas intéressés par ce que je sais. Affaire classée. Personne ne s’intéressait à ce que je transmettais, j’en suis convaincu.
« J’ai vécu la même expérience avec un ingénieur qui vivait en Australie et qui souhaitait devenir manager à Montevideo. Je lui ai dit : “D’accord, viens”, je lui ai transmis ce que je savais, il l’a accepté et travaille désormais dans le football uruguayen. C’est le seul dont je me souvienne qui se soit montré intéressé. »
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Une analyse fondée sur les données pour expliquer l’élimination de la Coupe du monde
L’élimination de l’Uruguay a créé une onde de choc : les géants sud-américains n’ont récolté que deux points dans le groupe H. Cependant, Bielsa affirme que les statistiques prouvent qu’ils méritaient bien mieux face à l’Arabie saoudite, le Cap-Vert et l’Espagne.
« Je peux parfaitement expliquer pourquoi nous aurions dû terminer la phase de poules avec sept points », a insisté Bielsa. « Il n’existe aucune analyse sérieuse, réfléchie, approfondie et bien argumentée qui ne nous voie pas l’emporter contre l’Arabie saoudite, qui ne nous voie pas l’emporter contre le Cap-Vert et qui ne nous voie pas faire match nul contre l’Espagne. Nous avons couru 20 % de plus que l’Arabie saoudite, 30 % de plus que le Cap-Vert et 25 % de plus que l’Espagne. »
Tout ce qu’il faut savoir sur la situation de Muslera
L’un des moments les plus étranges de la finale de l’Uruguay a été le remplacement, à la mi-temps, du gardien vétéran Fernando Muslera. Bielsa a révélé que le gardien, qui souffrait de fièvre, s’était en fait lui-même demandé à être remplacé après une erreur très médiatisée qui avait permis à Alex Baena de marquer pour l’Espagne. Ce fut un moment de fragilité mentale que Bielsa a admis n’avoir jamais rencontré auparavant au cours de sa longue carrière d’entraîneur.
« Jamais un joueur ne m’avait demandé de sortir parce que ses erreurs l’avaient affecté mentalement », a expliqué Bielsa. « Muslera m’a dit qu’il était trop touché par sa bévue pour continuer, qu’il valait mieux laisser sa place afin de préserver les chances de l’équipe en seconde période, alors que nous avions tout à gagner. »
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Le club présente ses excuses pour ces débordements médiatiques.
Bielsa a conclu sa longue conférence de presse en évoquant ses relations tendues avec les médias et la photo officielle FIFA qui a fait le buzz. L’ancien coach de Leeds United a présenté ses excuses pour son ton sec envers les journalistes présents sur la touche après la défaite contre l’Espagne, expliquant que le poids émotionnel du revers l’avait privé de sang-froid sous les caméras.
« Je voulais évoquer quelque chose, des excuses, entre guillemets. Quand ils m’ont pris en photo pour la FIFA, je ne suis pas doué pour poser. Et la deuxième chose à laquelle je voulais faire référence, c’est après le match contre l’Espagne, quand il y a des obligations envers les sociétés qui achètent les droits et qui exigent un certain nombre d’interviews. Ils gèrent les moments d’angoisse comme s’il s’agissait de moments de bonheur. J’ai réagi au retard pris dans les questions auxquelles j’étais obligé de répondre, et j’ai réagi parce qu’ils attendaient, attendaient, et que j’étais submergé par la douleur. C’est pourquoi je n’ai peut-être pas été aussi poli que j’aurais dû l’être. »