« Personne ne peut plus me faire changer d’avis, ni Uli Hoeneß, ni Herbert Hainer, ni Josep Bartomeu (ancien président du FC Barcelone, ndlr) », a déclaré l’homme de 76 ans dans une interview accordée au SZ. « J’ai passé un super moment. »
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« Personne ne peut plus me faire changer d’avis, ni Uli Hoeneß, ni Herbert Hainer » : l’entraîneur à succès écarte toute avance tout en souhaitant rester au FC Bayern
Avant de tirer sa révérence, Pesic disputera ce week-end avec le FC Bayern, champion en titre, une dernière édition des play-offs de la Bundesliga de basket (BBL). Arrivé en décembre pour succéder à Gordon Herbert, l’entraîneur champion du monde, il assume pleinement d’avoir repris les rênes pour un deuxième mandat (2012-2016) : « Sinon, je me serais toujours demandé si je n’aurais pas dû le faire. » Favori de la course au titre, le Bayern reste, selon lui, « un prétendant crédible, mais, au vu de l’expérience acquise, je peux vous dire que ce sera très difficile ».
À 74 ans, il attribue sa longévité à des routines bien rodées. « Quand je monte dans l’avion, je m’assois, je lis un livre, je déconnecte. À l’arrivée, je vais directement à l’hôtel et je dors », explique Pesic. « Ensuite, c’est l’entraînement, la réunion, le match, le retour à l’hôtel, le sommeil : tout est routine. » À cela s’ajoute « deux ou trois séances par semaine à la salle de sport, je fais du vélo ».
Pesic souhaite rester au sein du club en assumant de nouvelles fonctions.
Pesic siège sur le banc depuis plus de 40 ans et, d’après ce technicien d’origine serbe, le milieu a considérablement évolué. « Je pense que les entraîneurs ont moins d’autorité aujourd’hui. Leur influence s’est réduite, car beaucoup veulent participer au succès d’un club. On est vite encensé, mais tout aussi vite laissé de côté. Le sport de haut niveau est bien plus un spectacle et un business qu’autrefois, même si l’Europe n’a pas encore atteint le niveau des États-Unis. »
Il souhaite néanmoins rester au club dans une autre fonction : « J’ai déjà discuté avec le président du Bayern, Herbert Hainer, et je pense que nous trouverons une mission pour moi », assure Pesic.