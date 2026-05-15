« Personne ne peut plus me faire changer d’avis, ni Uli Hoeneß, ni Herbert Hainer » : l’entraîneur à succès écarte toute avance tout en souhaitant rester au FC Bayern

Avant de tirer sa révérence, Pesic disputera ce week-end avec le FC Bayern, champion en titre, une dernière édition des play-offs de la Bundesliga de basket (BBL). Arrivé en décembre pour succéder à Gordon Herbert, l’entraîneur champion du monde, il assume pleinement d’avoir repris les rênes pour un deuxième mandat (2012-2016) : « Sinon, je me serais toujours demandé si je n’aurais pas dû le faire. » Favori de la course au titre, le Bayern reste, selon lui, « un prétendant crédible, mais, au vu de l’expérience acquise, je peux vous dire que ce sera très difficile ».

À 74 ans, il attribue sa longévité à des routines bien rodées. « Quand je monte dans l’avion, je m’assois, je lis un livre, je déconnecte. À l’arrivée, je vais directement à l’hôtel et je dors », explique Pesic. « Ensuite, c’est l’entraînement, la réunion, le match, le retour à l’hôtel, le sommeil : tout est routine. » À cela s’ajoute « deux ou trois séances par semaine à la salle de sport, je fais du vélo ».