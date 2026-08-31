« Personne ne peut les concurrencer ? » : Thierry Henry estime qu'Arsenal peut aller au bout en Premier League

Henry a officiellement soutenu Arsenal pour conserver son titre en Premier League, affirmant qu’il ne voit actuellement aucune équipe capable d’empêcher son ancien club d’y parvenir. Arsenal a lancé sa campagne de manière dominante avec une victoire 3-0 contre Coventry City et, avant son affrontement avec Aston Villa, le meilleur buteur de l’histoire du club estime que la dynamique est clairement du côté du géant du nord de Londres.

S’exprimant sur Monday Night Football de Sky Sports, Henry a été interrogé sur le fait de savoir s’il considérait Arsenal comme le favori pour le trophée. « Oui, je pense que oui », a-t-il répondu. « On peut voir ce qu’est Arsenal et ce qui pourrait arriver, même si on ne sait jamais ce qui peut se passer. Je ne vois tout simplement pas, à l’heure actuelle, une équipe capable de vraiment les concurrencer, même si City a assez bien gagné l’autre jour [contre Crystal Palace].