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« Personne ne peut les concurrencer ? » : Thierry Henry estime qu'Arsenal peut aller au bout en Premier League
Henry voit Arsenal comme le grand favori
Henry a officiellement soutenu Arsenal pour conserver son titre en Premier League, affirmant qu’il ne voit actuellement aucune équipe capable d’empêcher son ancien club d’y parvenir. Arsenal a lancé sa campagne de manière dominante avec une victoire 3-0 contre Coventry City et, avant son affrontement avec Aston Villa, le meilleur buteur de l’histoire du club estime que la dynamique est clairement du côté du géant du nord de Londres.
S’exprimant sur Monday Night Football de Sky Sports, Henry a été interrogé sur le fait de savoir s’il considérait Arsenal comme le favori pour le trophée. « Oui, je pense que oui », a-t-il répondu. « On peut voir ce qu’est Arsenal et ce qui pourrait arriver, même si on ne sait jamais ce qui peut se passer. Je ne vois tout simplement pas, à l’heure actuelle, une équipe capable de vraiment les concurrencer, même si City a assez bien gagné l’autre jour [contre Crystal Palace].
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La stratégie de recrutement d'Arteta reçoit de grands éloges
Un facteur clé de la domination continue d’Arsenal, selon Henry, réside dans le profil spécifique des joueurs que Mikel Arteta a recrutés lors du mercato estival. Arsenal s’est montré actif pour renforcer son ossature, en faisant venir des options défensives polyvalentes et des milieux travailleurs afin de s’assurer que l’effectif puisse supporter les exigences d’une longue saison.
« Ce sont très clairement des recrues d’Arteta, des joueurs qu’ils voulaient avoir, un défenseur central capable d’évoluer à plusieurs postes, ils ont recruté un milieu défensif travailleur [Bruno Guimaraes] », a expliqué Henry.
« Nous savions tous que Piero Hincapie allait rester… [ils ont recruté] une nouvelle version, une mini-version, de Leandro Trossard en la personne de Christos Tzolis, espérons-le pour lui.
La solidité défensive distingue Arsenal
Henry n’est pas le seul à partager cette analyse, puisque Gary Neville a lui aussi récemment mis en avant la solidité défensive d’Arsenal comme un facteur décisif. L’ancien défenseur de Manchester United estime qu’Arteta a bâti la meilleure arrière-garde du pays, ce qui offre la meilleure base possible pour réussir.
« C’est vraiment incroyable ce qu’Arsenal a fait en recrutant Ezri Konsa, parce qu’ils ont [Jurrien] Timber, [Ben] White, [Cristhian] Mosquera, [William] Saliba, Gabriel [Magalhaes], [Piero] Hincapie, [Riccardo] Calafiori, [Myles] Lewis-Skelly », a déclaré Neville.
« Ils ont déjà huit défenseurs incroyables et maintenant ils ont recruté un autre très bon défenseur central. »
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Réduire l’écart avec l’élite
Le consensus parmi les consultants est qu’Arsenal a construit un effectif capable de tenir la distance face à la fois à Manchester City et à un Liverpool en transition. Si le talent offensif de Chelsea et de Liverpool reste redoutable, Neville estime que la solidité structurelle de l’équipe d’Arsenal lui donne l’avantage.
« Si vous demandiez si vous échangeriez les joueurs offensifs d’Arsenal contre ceux de United, de Liverpool, de Chelsea, vous pourriez en fait garder les joueurs offensifs. D’un point de vue défensif ou au milieu de terrain, vous les échangeriez tous », a ajouté Neville. « Arsenal, bien sûr, quand on pense à Timber, Calafiori, Saliba et Gabriel, c’est une vraie défense à quatre avec le gardien David Raya derrière eux. C’est la seule véritable équipe que je regarde actuellement. »
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