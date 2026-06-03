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« Personne ne m’a sollicité » : Virgil van Dijk réagit au départ d’Arne Slot de Liverpool après une saison décevante
Départ inattendu d’un dirigeant
Au lendemain de la décevante défaite 1-0 des Pays-Bas face à l’Algérie en match amical de préparation à la Coupe du monde, Virgil van Dijk s’est exprimé sur le départ soudain de Peter Bosz. Interrogé par la chaîne néerlandaise NOS, le défenseur central a admis que la nouvelle du limogeage de son compatriote avait été un véritable choc.
Le défenseur central a expliqué qu’il venait tout juste de rentrer dans son pays lorsqu’il a appris la nouvelle. « J’ai atterri à Amsterdam samedi après-midi et la nouvelle avait déjà fuité. Après cela, j’ai naturellement eu des discussions. Mais la décision était déjà prise », a révélé Van Dijk. Cette saison difficile et la rapidité de la décision de changer d’encadrement ont pris le capitaine influent de court.
Une campagne onéreuse et une élimination en Ligue des champions
Malgré son statut de leader incontournable, Virgil van Dijk n’a pas été associé à la décision du conseil d’administration. À la tête des Reds, Arne Slot a certes mené le club vers un titre historique en Premier League, mais une décevante cinquième place en championnat et une élimination en quarts de finale de la Ligue des champions face au PSG ont finalement scellé son sort.
Liverpool avait pourtant investi un montant record de 446 millions de livres sterling l’été dernier pour recruter des joueurs comme Alexander Isak, mais des performances décevantes et des frictions impliquant Mohamed Salah ont pesé lourd.
« On ne m’a pas consulté sur les modalités », a-t-il déclaré avec fermeté. Malgré tout, il a tenu à exprimer sa profonde gratitude envers le personnel sortant : « J’ai pu échanger avec Arne et Sipke, et c’est ce qui compte le plus pour moi. Je leur suis très reconnaissant pour tout ce qu’ils ont apporté, tant à moi qu’au club. Je leur souhaite le meilleur pour la suite. J’espère que Liverpool rebondira, car, collectivement, nous sommes restés en deçà de nos standards cette saison », a-t-il conclu.
Frustration sur la scène internationale
Loin des turbulences qui agitent Anfield, la star de Liverpool se concentre actuellement sur ses obligations internationales, même si les préparatifs récents ne se sont pas déroulés sans accroc. La sélection nationale a subi une courte défaite 1-0 face à l’Algérie, un résultat qui a laissé le capitaine visiblement frustré alors qu’il s’apprêtait à embarquer pour les États-Unis.
« On ne veut pas que ce match soit un au revoir. En le regardant, je pense qu'on aurait dû mener au moins 2-0 à la mi-temps. Mais bon, ce n'est pas le cas », a-t-il déploré. Pointant un manque de tranchant offensif, il a ajouté : « Il faut se faciliter la tâche. Il est clair que les choses doivent nettement s'améliorer. Nous avons jusqu’à lundi pour y parvenir, puis il faudra être prêts pour la Coupe du monde. »
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Quelle sera la prochaine étape pour les Pays-Bas et Liverpool ?
Alors qu'Andoni Iraola se détache comme le grand favori pour prendre les rênes à Anfield et reconstruire l'équipe, Virgil van Dijk doit désormais se consacrer pleinement à ses obligations internationales. Les Oranje s'envolent jeudi et disputeront un dernier match amical contre l'Ouzbékistan lundi, avant leur entrée en lice dans la Coupe du monde face au Japon le 14 juin.