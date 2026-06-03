« Personne ne m’a sollicité » : Virgil van Dijk réagit au départ d’Arne Slot de Liverpool après une saison décevante

Malgré son statut de leader incontournable, Virgil van Dijk n’a pas été associé à la décision du conseil d’administration. À la tête des Reds, Arne Slot a certes mené le club vers un titre historique en Premier League, mais une décevante cinquième place en championnat et une élimination en quarts de finale de la Ligue des champions face au PSG ont finalement scellé son sort.

Liverpool avait pourtant investi un montant record de 446 millions de livres sterling l’été dernier pour recruter des joueurs comme Alexander Isak, mais des performances décevantes et des frictions impliquant Mohamed Salah ont pesé lourd.

« On ne m’a pas consulté sur les modalités », a-t-il déclaré avec fermeté. Malgré tout, il a tenu à exprimer sa profonde gratitude envers le personnel sortant : « J’ai pu échanger avec Arne et Sipke, et c’est ce qui compte le plus pour moi. Je leur suis très reconnaissant pour tout ce qu’ils ont apporté, tant à moi qu’au club. Je leur souhaite le meilleur pour la suite. J’espère que Liverpool rebondira, car, collectivement, nous sommes restés en deçà de nos standards cette saison », a-t-il conclu.