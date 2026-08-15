En conférence de presse d'avant-match avant la rencontre d'Eredivisie entre Feyenoord et Go Ahead Eagles, le technicien néerlandais est revenu sur sa réaction initiale à l'arrivée de son ancien coéquipier.

Évoquant leur échange personnel, Van Bronckhorst a révélé : « Il était très heureux et honoré d'assumer ce rôle. Je lui ai envoyé un message en espagnol. Et j'ai reçu une réponse en espagnol, donc il l'a compris. »

Il a reconnu avoir été complètement pris au dépourvu par la décision de la KNVB : « J'étais surpris. Normalement, on lit auparavant dans les journaux des noms potentiels. Mais personne n'avait vu cela venir. Malgré tout, c'est agréable de voir un ancien collègue devenir sélectionneur des Pays-Bas. »

L'ancien arrière gauche a souligné que les qualités de Xavi comme entraîneur étaient déjà évidentes lorsqu'il était joueur : « On remarque que les joueurs à ce poste pensent toujours à l'équipe. Xavi avait cela. Phillip Cocu était un autre joueur comme ça, toujours concentré sur l'équilibre et le placement des autres. »