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« Personne ne l’avait vu venir » : Giovanni van Bronckhorst admet avoir été « surpris » par le transfert de Xavi aux Pays-Bas
La fédération néerlandaise crée la surprise
La Fédération néerlandaise de football (KNVB) a créé la surprise en nommant Xavi Hernandez nouveau sélectionneur des Pays-Bas, faisant de lui le premier sélectionneur étranger des Pays-Bas en 48 ans. Ce choix audacieux a immédiatement pris de court le monde du football européen, et notamment l'entraîneur de Feyenoord, Van Bronckhorst, qui a partagé le vestiaire du maestro espagnol au Camp Nou. Leur lien étroit à l'époque du FC Barcelone apporte une dimension personnelle à cette nomination, qui a néanmoins suscité de nombreux débats publics.
- ANP
D’anciens collègues échangent des messages
En conférence de presse d'avant-match avant la rencontre d'Eredivisie entre Feyenoord et Go Ahead Eagles, le technicien néerlandais est revenu sur sa réaction initiale à l'arrivée de son ancien coéquipier.
Évoquant leur échange personnel, Van Bronckhorst a révélé : « Il était très heureux et honoré d'assumer ce rôle. Je lui ai envoyé un message en espagnol. Et j'ai reçu une réponse en espagnol, donc il l'a compris. »
Il a reconnu avoir été complètement pris au dépourvu par la décision de la KNVB : « J'étais surpris. Normalement, on lit auparavant dans les journaux des noms potentiels. Mais personne n'avait vu cela venir. Malgré tout, c'est agréable de voir un ancien collègue devenir sélectionneur des Pays-Bas. »
L'ancien arrière gauche a souligné que les qualités de Xavi comme entraîneur étaient déjà évidentes lorsqu'il était joueur : « On remarque que les joueurs à ce poste pensent toujours à l'équipe. Xavi avait cela. Phillip Cocu était un autre joueur comme ça, toujours concentré sur l'équilibre et le placement des autres. »
Les barrières linguistiques mises de côté
Répondant aux inquiétudes concernant d’éventuels obstacles de communication et la nomination d’un entraîneur venu de l’étranger, Van Bronckhorst a soutenu la capacité de l’icône du milieu de terrain à faire passer son message.
Défendant les capacités linguistiques de son ancien collègue, il a déclaré : « Il y a plusieurs entraîneurs qui travaillent avec des interprètes. Je pense que son anglais est tout à fait correct. Si vous voulez bien créer un lien avec un groupe, cela aide évidemment si vous pouvez vous exprimer clairement. »
Il a également exhorté le monde du football à soutenir le nouvel entraîneur : « Je pense que nous sommes très fiers de notre football néerlandais. Au final, je pense que nous devons aussi soutenir Xavi en ayant confiance dans le fait qu’il peut faire le travail. Et ensuite, comme n’importe quel autre entraîneur, il faut obtenir des résultats. »
- Box to Box Pictures
Feyenoord face au test du week-end
Feyenoord doit rester concentré sur ses objectifs nationaux alors qu’il s’apprête à recevoir Go Ahead Eagles ce week-end après une victoire 1-0 dans le derby lors de la première journée face à son rival de la même ville, Sparta Rotterdam. L’équipe de Van Bronckhorst est déterminée à s’appuyer sur ce départ positif et à prendre trois points de plus en Eredivisie.
Parallèlement, l’attention internationale se tournera bientôt vers les débuts de Xavi sur le banc, alors que les Pays-Bas se préparent à affronter l’Allemagne en Ligue des nations de l’UEFA le 24 septembre.
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