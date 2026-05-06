« Personne ne fait de cadeau à Lamine » : la star blessée du FC Barcelone, Yamal, « s'entraîne trois heures par jour » pour être prêt pour la Coupe du monde, révèle le sélectionneur espagnol

Lors de la présentation de son autobiographie Life is Trained Every Day, De la Fuente a salué la précocité de Yamal, 18 ans. Le sélectionneur espagnol a aussitôt dissipé l’idée selon laquelle le jeune talent se reposerait uniquement sur son don naturel, insistant sur une routine quotidienne exigeante conçue pour maintenir son meilleur niveau physique.

« Outre son immense talent, il s'entraîne trois heures par jour, fréquente la salle de sport, consulte son kinésithérapeute, son nutritionniste et son psychologue, puis se consacre à l'entraînement invisible, aspect pourtant essentiel. Peu de gens réalisent que cet entraînement invisible consiste à penser à son travail 24 heures sur 24. Personne ne fait de cadeau à Lamine », a expliqué De la Fuente.