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« Personne ne fait de cadeau à Lamine » : la star blessée du FC Barcelone, Yamal, « s'entraîne trois heures par jour » pour être prêt pour la Coupe du monde, révèle le sélectionneur espagnol
Dans les coulisses du programme d'entraînement intensif de Yamal
Lors de la présentation de son autobiographie Life is Trained Every Day, De la Fuente a salué la précocité de Yamal, 18 ans. Le sélectionneur espagnol a aussitôt dissipé l’idée selon laquelle le jeune talent se reposerait uniquement sur son don naturel, insistant sur une routine quotidienne exigeante conçue pour maintenir son meilleur niveau physique.
« Outre son immense talent, il s'entraîne trois heures par jour, fréquente la salle de sport, consulte son kinésithérapeute, son nutritionniste et son psychologue, puis se consacre à l'entraînement invisible, aspect pourtant essentiel. Peu de gens réalisent que cet entraînement invisible consiste à penser à son travail 24 heures sur 24. Personne ne fait de cadeau à Lamine », a expliqué De la Fuente.
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Point sur la reprise et situation relative à la Coupe du monde
L'optimisme grandit quant à la disponibilité de l'ailier pour le tournoi en Amérique du Nord, malgré une déchirure musculaire survenue fin avril. Yamal a récemment repris l'entraînement sur gazon au centre d'entraînement du FC Barcelone. De la Fuente reste convaincu que sa star sera prête pour le grand rendez-vous international.
« Je parle de Lamine parce que je le connais très bien. Si Dieu le veut, il arrivera en Coupe du monde dans les meilleures conditions possibles », a ajouté l’entraîneur. Si le FC Barcelone reste vigilant quant à sa charge de travail, le staff de l’équipe nationale suit au quotidien son évolution afin de garantir un retour en compétition en toute sécurité.
Stratégies pour la jeune pépite du Barça
Cependant, l’Espagne pourrait ne pas jeter Yamal directement dans le grand bain. Forfait pour le reste de la Liga, le jeune joueur pourrait, selon De la Fuente, débuter la Coupe du monde comme super-remplaçant afin d’atteindre 100 % de ses capacités pour les phases éliminatoires. L’idée est de le préserver afin qu’il soit à 100 % de ses capacités pour la phase à élimination directe. Le sélectionneur prend l’exemple de Dani Olmo, revenu de blessure lors de l’Euro 2024 et finalement décisif, pour illustrer sa gestion des retours de joueurs.
« Nous anticipons tous les scénarios. Que l’on mène, que l’on soit menés, que l’adversaire se retrouve à dix… Certains joueurs peuvent vous offrir vingt minutes d’un très haut niveau, et cela a une valeur immense. Olmo est arrivé blessé, nous avons failli l’écarter, puis il s’est avéré décisif lors du Championnat d’Europe », a expliqué De la Fuente.
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La possible sélection de Gavi pour la Coupe du monde
Le sélectionneur espagnol a également évoqué le cas d’une autre star du FC Barcelone, Gavi, de nouveau en lice pour une place en sélection après avoir récupéré de sa blessure. Grâce à plusieurs performances de haut niveau avec son club, le jeune milieu de terrain combatif voit à nouveau les portes de l’équipe nationale s’ouvrir.
« Il traverse une excellente période. De plus, il est rétabli. Ses performances en club sont remarquables et nous nous en félicitons. C’est la meilleure nouvelle. Nous déciderons ensuite de sa possible convocation », a conclu le sélectionneur de 64 ans.