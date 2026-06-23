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« Personne n'est plus qualifié » : John Terry tacle Chelsea pour avoir écarté un entraîneur par intérim, une décision « limite offensive »
Le camouflet et les statistiques
Invité de l’émission « Sports Uncensored », John Terry a exprimé sa déception après les choix de la direction de Chelsea. Avec 717 matchs joués et 67 buts marqués sous le maillot des Blues, l’ancien capitaine estimait être le candidat idéal pour prendre les commandes de l’équipe première.
Après les départs successifs d’Enzo Maresca puis de Liam Rosenior, le club a finalement confié le poste d’entraîneur par intérim à Calum McFarlane, formateur au sein du centre de formation. Une décision que Piers Morgan a jugée « limite offensante » pour Terry. S’appuyant sur ses propres compétences, Terry a déclaré : « Mais lorsqu’une opportunité se présente, qu’un entraîneur quitte le club et que Chelsea recherche un entraîneur par intérim, il n’y avait personne dans les locaux, que ce soit au centre de formation ou au centre d’entraînement de l’équipe première, qui fût plus qualifié que moi en termes de compétences. »
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Un lien légendaire unit ce joueur à Stamford Bridge.
Terry rappelle que son attachement profond à Chelsea aurait dû compter. Sa carrière de joueur à Stamford Bridge lui a permis de remporter un palmarès impressionnant, comprenant une Ligue des champions, cinq titres de Premier League, une Ligue Europa, cinq Coupes d’Angleterre et quatre Coupes de la Ligue.
Tout en admettant qu’il n’était pas prêt à prendre le poste de manière permanente, l’ancien défenseur estimait pouvoir offrir aux supporters ce dont ils avaient besoin en pleine période d’incertitude. Il a ajouté : « Plus important encore, et par-dessus tout, que ce soit pour un ou deux matchs, personne n’incarnait mieux l’esprit de Chelsea que moi. Et encore une fois, il s’agissait de toucher les supporters, de leur donner ce qu’ils attendaient à ce moment précis. »
L’abnégation des joueurs à l’entraînement
Alors que certains estiment que Rosenior serait un choix plus pertinent, Terry a défendu avec vigueur son parcours d’entraîneur. Retiré du jeu depuis son passage à Aston Villa en 2018, après un transfert gratuit en provenance de Chelsea l’année précédente, il n’a cessé de travailler pour consolider ses fondations. Il a toutefois exprimé sa frustration de voir ses efforts ignorés par les dirigeants.
Répondant à l’analyste Simon Jordan, il a déclaré : « J’ai passé quatre ans à obtenir mes diplômes d’entraîneur, à parcourir le pays dans tous les sens. J’ai passé trois ans et demi à Aston Villa comme adjoint de Dean Smith, loin de ma famille, pour pouvoir décrocher un poste. Et je ne parle pas ici de la Premier League ou du Championship. »
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Quel avenir pour Chelsea et Terry ?
Tourné vers l’avenir, Chelsea a nommé Xabi Alonso comme entraîneur permanent, avec pour mission de rétablir la stabilité à Stamford Bridge. De son côté, Terry poursuivra son rôle à temps partiel au sein de l’académie. Malgré les récents revers, cette légende aux multiples titres reste déterminée à former les jeunes talents, en attendant patiemment l’occasion idéale pour lancer sa propre carrière d’entraîneur.