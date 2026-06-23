« Personne n'est plus qualifié » : John Terry tacle Chelsea pour avoir écarté un entraîneur par intérim, une décision « limite offensive »

Invité de l’émission « Sports Uncensored », John Terry a exprimé sa déception après les choix de la direction de Chelsea. Avec 717 matchs joués et 67 buts marqués sous le maillot des Blues, l’ancien capitaine estimait être le candidat idéal pour prendre les commandes de l’équipe première.

Après les départs successifs d’Enzo Maresca puis de Liam Rosenior, le club a finalement confié le poste d’entraîneur par intérim à Calum McFarlane, formateur au sein du centre de formation. Une décision que Piers Morgan a jugée « limite offensante » pour Terry. S’appuyant sur ses propres compétences, Terry a déclaré : « Mais lorsqu’une opportunité se présente, qu’un entraîneur quitte le club et que Chelsea recherche un entraîneur par intérim, il n’y avait personne dans les locaux, que ce soit au centre de formation ou au centre d’entraînement de l’équipe première, qui fût plus qualifié que moi en termes de compétences. »