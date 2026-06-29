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« Personne n'est mieux placé » pour remporter la Coupe du monde que Didier Deschamps, estime Gary Lineker, qui critique la FIFA pour avoir refusé à la France de rendre hommage à son sélectionneur
Deschamps salué comme le leader par excellence
Lineker place de grands espoirs en France au fur et à mesure que la Coupe du monde se poursuit, désignant les champions de 2018 comme l’équipe à battre. Dans une interview accordée àL’Équipe, l’ancien buteur devenu commentateur a souligné que la présence sur le banc de Deschamps – qui a pris les rênes en juillet 2012 et a mené les Bleus au titre mondial en 2018 puis en finale quatre ans plus tard – confère aux Français un avantage que nul autre pays ne peut égaler.
« La France n’est pas seulement parmi les favoris, elle est le favori », a-t-il déclaré. « Je ne vois personne de mieux placé que Deschamps pour savoir comment remporter cette compétition. Après tout, c’est un entraîneur qui a gagné une Coupe du monde puis mené son équipe jusqu’à une deuxième finale. Il se révèle un véritable grand leader. »
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Lineker tance la FIFA au sujet de la polémique sur le brassard de capitaine
Si Lineker a encensé l’équipe de France, il a néanmoins exprimé une vive frustration à l’égard de la FIFA, qui aurait interdit aux joueurs de porter des brassards noirs. Les joueurs souhaitaient ainsi rendre hommage à la mère de Deschamps, récemment décédée, lors de leur match contre la Norvège. Après la victoire 4-1 vendredi — match que le sélectionneur a manqué pour assister aux funérailles —, Deschamps a regagné Boston samedi pour retrouver son groupe.
Lineker n’a pas mâché ses mots, qualifiant cette décision d’« irrespectueuse » au regard de la tragédie personnelle que vient de vivre le sélectionneur. « La perte de sa mère est une tragédie, c’est vraiment triste, et je n’arrive toujours pas à croire que la FIFA n’ait pas autorisé les joueurs à porter un brassard noir. Mais c’est un autre sujet… », a-t-il déclaré.
L’Allemagne a balayé ses adversaires d’un qualificatif sans appel : « faibles ».
En net contraste avec son admiration pour les Bleus, Lineker a adressé une critique cinglante à l’équipe d’Allemagne de Julian Nagelsmann. Malgré un palmarès historique de quadruple championne du monde et une première place dans son groupe lors de cette édition, malgré une défaite 2-1 face à l’Équateur lors de la dernière journée, le vainqueur du Soulier d’or 1986 estime que l’équipe allemande actuelle, qui s’apprête à affronter le Paraguay en seizièmes de finale, n’est plus que l’ombre d’elle-même et ne devrait pas menacer les principaux favoris.
« Je pense que c’est l’une des équipes d’Allemagne les plus faibles que j’aie vues », a-t-il fait remarquer, évoquant les difficultés rencontrées lors des derniers grands tournois. « Ce n’est pas l’équipe d’Allemagne la plus forte. Souvenez-vous qu’elle n’a même pas dépassé la phase de groupes lors des deux dernières Coupes du monde. » Pour Lineker, ces anciens géants ne font plus figure d’épouvantails sur la scène internationale.
Les Bleus devraient connaître un parcours sans embûches.
À l’approche des phases à élimination directe, Lineker estime que la France dispose de tous les atouts pour se frayer un chemin jusqu’au bout du tournoi. Les Bleus ont déjà impressionné en validant leur qualification avec un parcours parfait : neuf points en trois matches, grâce à leurs succès contre le Sénégal (3-1), l’Irak (3-0) et la Norvège (4-1). Portés par la forme exceptionnelle de Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, auteurs de quatre buts chacun, les Bleus ont impressionné. Fort de cette dynamique, Lineker estime que la profondeur de l’effectif et le talent à la disposition de Deschamps rendent l’équipe presque imparable, quel que soit l’adversaire à venir.
« La France peut se qualifier pour les quarts de finale sans aucun problème. Je pense donc que vous pouvez dormir sur vos deux oreilles », a conclu Lineker, rassurant ainsi les supporters français quant à leur position au sommet de la hiérarchie. Avec des stars comme Mbappé et Dembélé à la tête de l’attaque, le commentateur estime que rien ne s’oppose vraiment à l’ajout d’une troisième étoile sur le maillot français.