« Personne n'est mieux placé » pour remporter la Coupe du monde que Didier Deschamps, estime Gary Lineker, qui critique la FIFA pour avoir refusé à la France de rendre hommage à son sélectionneur

Lineker place de grands espoirs en France au fur et à mesure que la Coupe du monde se poursuit, désignant les champions de 2018 comme l’équipe à battre. Dans une interview accordée àL’Équipe, l’ancien buteur devenu commentateur a souligné que la présence sur le banc de Deschamps – qui a pris les rênes en juillet 2012 et a mené les Bleus au titre mondial en 2018 puis en finale quatre ans plus tard – confère aux Français un avantage que nul autre pays ne peut égaler.

« La France n’est pas seulement parmi les favoris, elle est le favori », a-t-il déclaré. « Je ne vois personne de mieux placé que Deschamps pour savoir comment remporter cette compétition. Après tout, c’est un entraîneur qui a gagné une Coupe du monde puis mené son équipe jusqu’à une deuxième finale. Il se révèle un véritable grand leader. »