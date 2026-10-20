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« Personne n’est intouchable ! » : Jose Mourinho adresse un sérieux avertissement à son effectif avant le test face au RB Leipzig
Mourinho exige une concentration de tous les instants malgré une série de résultats impressionnante
L’entraîneur du Real Madrid, Jose Mourinho, s’est présenté devant la presse avant la rencontre de mercredi face au RB Leipzig en phase de ligue de la Ligue des champions de l’UEFA, au Santiago Bernabeu. Le Real Madrid aborde ce match après une victoire 4-1 contre Séville en Liga et un succès européen 4-3 au terme d’un match à rebondissements sur le terrain de la Roma.
Malgré ces récentes victoires, Mourinho a souligné que les résultats passés ne comptaient pas, alors que le Real Madrid vise une place parmi les huit premiers.
« Ce n’est pas parce que vous en avez remporté trois que vous remporterez le quatrième », a averti Mourinho.
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L’entraîneur du Real Madrid refuse de considérer ses stars comme « intouchables »
Évoquant ses choix de composition d’équipe et la concurrence sur les ailes entre Vinicius Junior et Yan Diomande, ancien joueur de Leipzig, Mourinho a adressé un message ferme à son groupe. « Personne n’est intouchable, a déclaré Mourinho. Je n’aime pas ce concept de joueur intouchable. »
« Ce qui rend un joueur intouchable, ce sont ses performances sur le terrain », a affirmé l’entraîneur portugais.
« Vinicius va jouer sur l’aile gauche demain. Yan ne sait pas s’il va jouer demain ou non, alors imaginez », a-t-il ajouté.
Mourinho salue l’éthique de travail de son effectif et fixe des objectifs réalistes
Mourinho a salué l’engagement de son groupe, mettant en avant les habitudes de récupération de Jude Bellingham et de Diomande, ainsi que celles de coéquipiers comme Ibrahima Konate. « Jude a cette culture de la récupération et prend soin de lui avec une grande minutie. Diomande vient toujours l’après-midi avec le kinésithérapeute », a observé Mourinho.
Concernant les ambitions européennes, Mourinho a appelé à garder des attentes réalistes : « L’objectif du Real Madrid, pour l’instant, n’est pas de remporter la Ligue des champions, mais de se qualifier pour la phase suivante. »
« Nous avancerons étape par étape : d’abord, viser une place parmi les 11 ou 12 premiers, puis tout donner pour la remporter », a-t-il ajouté.
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Le Real Madrid se prépare au test face à Leipzig avant le Clasico
Alors qu’un choc en championnat contre Barcelone l’attend ce week-end, Mourinho reste entièrement concentré sur la victoire face à une équipe de Leipzig qui panse ses plaies après sa défaite 6-1 contre le Bayern Munich.
Le Real Madrid affiche un solide bilan à domicile face aux équipes allemandes, ayant marqué lors de 26 matches européens consécutifs à domicile contre des clubs de Bundesliga.
Le Real Madrid reçoit le RB Leipzig mercredi à 20 h 00 GMT au stade Santiago-Bernabéu.
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