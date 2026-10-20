L’entraîneur du Real Madrid, Jose Mourinho, s’est présenté devant la presse avant la rencontre de mercredi face au RB Leipzig en phase de ligue de la Ligue des champions de l’UEFA, au Santiago Bernabeu. Le Real Madrid aborde ce match après une victoire 4-1 contre Séville en Liga et un succès européen 4-3 au terme d’un match à rebondissements sur le terrain de la Roma.

Malgré ces récentes victoires, Mourinho a souligné que les résultats passés ne comptaient pas, alors que le Real Madrid vise une place parmi les huit premiers.

« Ce n’est pas parce que vous en avez remporté trois que vous remporterez le quatrième », a averti Mourinho.