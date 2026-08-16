« Personne n’avait besoin de me vendre ce club » : Jarrod Bowen explique sa décision de rester à West Ham après la relégation

Quand le séjour de 15 ans de West Ham United en Premier League a pris fin de façon brutale en mai dernier, le consensus voulait que Bowen soit le premier à partir. Auteur de neuf buts et 11 passes décisives lors d’une saison où il a débuté chaque match de championnat, le capitaine des Hammers était considéré comme bien trop talentueux pour l’échelon inférieur.

Cependant, l’international anglais en a surpris plus d’un en réengageant son avenir avec le club, en signant un contrat ajusté qui le lie au London Stadium jusqu’en 2030.

« On m’a interrogé sur mon avenir après notre relégation et il s’agissait de prendre la bonne décision pour moi », a expliqué le joueur de 29 ans dans un entretien exclusif accordé à Sky Sports.

« Je me suis demandé quel serait le plus grand “et si ?” au moment de prendre ma retraite. Il y aura des “et si ?” quoi que vous fassiez, mais c’était celui-là qui allait me trotter dans la tête pendant des années et des années. Je savais que je devais tenter le coup pour faire remonter ce club en Premier League. C’était le facteur déterminant. »