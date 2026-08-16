Getty Images Sport
Traduit par
« Personne n’avait besoin de me vendre ce club » : Jarrod Bowen explique sa décision de rester à West Ham après la relégation
La loyauté plutôt que l’assurance de rester dans l’élite
Quand le séjour de 15 ans de West Ham United en Premier League a pris fin de façon brutale en mai dernier, le consensus voulait que Bowen soit le premier à partir. Auteur de neuf buts et 11 passes décisives lors d’une saison où il a débuté chaque match de championnat, le capitaine des Hammers était considéré comme bien trop talentueux pour l’échelon inférieur.
Cependant, l’international anglais en a surpris plus d’un en réengageant son avenir avec le club, en signant un contrat ajusté qui le lie au London Stadium jusqu’en 2030.
« On m’a interrogé sur mon avenir après notre relégation et il s’agissait de prendre la bonne décision pour moi », a expliqué le joueur de 29 ans dans un entretien exclusif accordé à Sky Sports.
« Je me suis demandé quel serait le plus grand “et si ?” au moment de prendre ma retraite. Il y aura des “et si ?” quoi que vous fassiez, mais c’était celui-là qui allait me trotter dans la tête pendant des années et des années. Je savais que je devais tenter le coup pour faire remonter ce club en Premier League. C’était le facteur déterminant. »
- Getty Images Sport
Le lien avec West Ham
Malgré l’intérêt venu d’ailleurs, Bowen a tenu une réunion cruciale avec le principal actionnaire de West Ham, Daniel Kretinsky, à Prague pendant la trêve estivale. L’attaquant a assuré qu’il n’avait pas besoin de grandes présentations pour le convaincre de rester dans l’est de Londres.
Revenant sur cette réunion et sa relation avec le club, Bowen a déclaré : « Personne n’a besoin de me vendre le club. C’était simplement une conversation honnête sur ce que nous voulons faire en tant que club pour la suite. »
Il a également précisé que ses liens familiaux, sa femme Dani Dyer et son beau-père Danny Dyer étant de célèbres supporters de West Ham, n’avaient pas dicté sa trajectoire professionnelle, même si leur passion pour le club est bien connue, en déclarant : « Ils ne vont jamais me souffler à l’oreille : “Je pense que tu devrais rester” ou “Je pense que tu devrais partir”. »
Le défi du Championship
Alors que West Ham se prépare à une éprouvante saison de 46 matches, Bowen est l’un des rares joueurs de l’effectif à posséder une expérience significative du Championship. Auteur de 52 buts dans cette division avec Hull City plus tôt dans sa carrière, il sait que les Hammers ne peuvent pas compter uniquement sur leur réputation pour assurer leur remontée.
« J’ai connu le Championship et c’est un championnat extrêmement compétitif. Je me souviens que quand j’étais à Hull, nous étions bien classés et vous pouviez aller chez une équipe lanterne rouge qui vous battait. C’est l’un des championnats les plus difficiles à quitter parce qu’il est tellement exigeant, tellement physique. Ce que nous devons faire en tant qu’équipe, c’est avoir cette mentalité de gagnants, comprendre ce qu’il faut pour gagner des matches », a déclaré Bowen.
- Getty Images
Crève-cœur pour l’Angleterre et exclusion de la Coupe du monde
Le timing de la relégation de West Ham a été particulièrement cruel pour Bowen, puisqu’elle a coïncidé avec sa non-sélection dans l’équipe d’Angleterre de Thomas Tuchel pour la Coupe du monde 2026. Malgré son statut de joueur régulier sous les ordres de Tuchel pendant les phases de qualification et à l’approche du tournoi, Bowen est resté à la maison lorsque la liste finale a été annoncée le 22 mai.
« Ne vous méprenez pas, c’était difficile. OK, nous avons été relégués, mais individuellement, j’avais l’impression d’avoir bien contribué. Nous n’avons pas été bons et peut-être que cela s’est retourné contre moi », a reconnu Bowen. « C’était difficile à regarder au début parce que j’avais le sentiment de mériter d’y être. N’importe qui dans la même situation dirait la même chose. Ce week-end-là a été le pire qu’un footballeur puisse vivre, avec l’annonce de l’absence de mon nom dans la sélection de l’Angleterre le vendredi, puis la relégation le dimanche. »
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles