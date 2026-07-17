Getty
Traduit par
« Personne n'a jamais réussi à arrêter Lionel Messi » - Pourquoi l'Angleterre « n'a pas à se plaindre » de cette douloureuse leçon reçue lors de la demi-finale de la Coupe du monde, où le plus grand joueur argentin de tous les temps a livré une véritable démonstration de maître
L’Angleterre rate encore la Coupe du monde 2026
Thomas Tuchel a mené ses troupes dans cette compétition avec l’intention de mettre fin à 60 ans de souffrance. Les « Immortels » de 1966 resteront inégalés pendant au moins un nouveau cycle de grands tournois, tandis qu’un nouveau chapitre de « ratés de justesse » vient s’ajouter aux annales de l’histoire.
Les Three Lions ont fait preuve d’une combativité louable, notamment lors des matchs à élimination directe contre le Mexique et la Norvège, pour atteindre les demi-finales de la compétition phare de la FIFA. Bien qu’ils aient ouvert le score face à l’Argentine grâce à Anthony Gordon, ils n’ont pas réussi à franchir la ligne d’arrivée.
- (C)Getty Images
Les choix tactiques de Tuchel sont pointés du doigt après la défaite en demi-finale contre l'Argentine.
Tuchel a dû répondre à de nombreuses questions délicates après cet « échec glorieux ». Le tacticien allemand a été critiqué pour son approche tactique, notamment pour avoir exigé un repli collectif qui a exposé son équipe à la pression de Messi et de ses coéquipiers, avec le résultat attendu.
L’homme aux huit Ballons d’Or, bientôt neuf, est resté relativement discret pendant 85 minutes à Atlanta. Il a finalement servi Enzo Fernández pour une égalisation lointaine, alors que l’Angleterre alignait un onze résolument défensif.
Le « GOAT » sud-américain a ensuite adressé un centre que Lautaro Martínez a converti d’une tête à la deuxième minute du temps additionnel, rappelant, si besoin, à quel point le maestro de l’Inter Miami reste difficile à contenir, même à 39 ans.
Messi, le « GOAT » argentin, a fait payer leurs erreurs à l'Angleterre
Interrogé sur le fait d’avoir été dominé par l’un des plus grands joueurs à avoir jamais enfilé une paire de crampons, l’ancien défenseur anglais Lescott – s’exprimant en partenariat avec Unibet Casino Online – a déclaré à GOAL : « Je ne pense pas que ce fut une véritable leçon de maître en termes de performance globale, mais oui, je pense qu’il y a eu des moments marquants. Je pense qu’il est très conscient de l’étape où il en est dans sa carrière.
Est-ce qu’il dicte encore le jeu ? Oui, mais de manière plus ponctuelle ; il sélectionne ses interventions et fait la différence. Quand son équipe a été menée, on a senti qu’il s’est dit : “Maintenant, je dois élever mon niveau”. Il s’est alors davantage impliqué, totalisant le plus grand nombre de touches de balle lors de la dernière demi-heure.
« Cela prouve qu’un joueur de cette dimension, quand il décide d’imposer sa loi, rend vaines les tactiques et les compositions d’équipe : il devient décisif à lui seul.
« Il est un peu injuste de critiquer les performances, les tactiques et les choix, puis d’encenser le meilleur joueur de l’histoire du football dans la même phrase. Je ne sais pas comment réconcilier les deux.
« On ne peut pas se plaindre d’avoir commis une erreur, alors qu’il a simplement fait ce qu’il sait faire. Personne n’a jamais réussi à l’arrêter, personne, dans toute l’histoire du football, personne n’a jamais réussi à arrêter Messi, mais nous sommes frustrés de ne pas y être parvenus. »
- Getty
La magie de Messi prolonge de 60 ans la souffrance de l’Angleterre
Les « si », les « mais » et les « peut-être » sont inévitables après avoir vu s'envoler une nouvelle occasion en or de briguer le titre le plus prestigieux. L'Angleterre était exactement là où elle voulait être, mais elle a pris l'habitude, au fil des ans, de gâcher ses chances.
Messi a renversé le cours d’un match très disputé, et personne n’a jamais douté qu’il aurait son mot à dire dans le déroulement de la rencontre, mais les Three Lions – et Tuchel en particulier – seront déçus d’avoir offert à une menace aussi évidente le temps et l’espace dont il avait besoin pour agiter sa baguette magique et lancer des sorts qui ont changé la donne.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles