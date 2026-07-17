« Personne n'a jamais réussi à arrêter Lionel Messi » - Pourquoi l'Angleterre « n'a pas à se plaindre » de cette douloureuse leçon reçue lors de la demi-finale de la Coupe du monde, où le plus grand joueur argentin de tous les temps a livré une véritable démonstration de maître

Interrogé sur le fait d’avoir été dominé par l’un des plus grands joueurs à avoir jamais enfilé une paire de crampons, l’ancien défenseur anglais Lescott – s’exprimant en partenariat avec Unibet Casino Online – a déclaré à GOAL : « Je ne pense pas que ce fut une véritable leçon de maître en termes de performance globale, mais oui, je pense qu’il y a eu des moments marquants. Je pense qu’il est très conscient de l’étape où il en est dans sa carrière.

Est-ce qu’il dicte encore le jeu ? Oui, mais de manière plus ponctuelle ; il sélectionne ses interventions et fait la différence. Quand son équipe a été menée, on a senti qu’il s’est dit : “Maintenant, je dois élever mon niveau”. Il s’est alors davantage impliqué, totalisant le plus grand nombre de touches de balle lors de la dernière demi-heure.

« Cela prouve qu’un joueur de cette dimension, quand il décide d’imposer sa loi, rend vaines les tactiques et les compositions d’équipe : il devient décisif à lui seul.

« Il est un peu injuste de critiquer les performances, les tactiques et les choix, puis d’encenser le meilleur joueur de l’histoire du football dans la même phrase. Je ne sais pas comment réconcilier les deux.

« On ne peut pas se plaindre d’avoir commis une erreur, alors qu’il a simplement fait ce qu’il sait faire. Personne n’a jamais réussi à l’arrêter, personne, dans toute l’histoire du football, personne n’a jamais réussi à arrêter Messi, mais nous sommes frustrés de ne pas y être parvenus. »