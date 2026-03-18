Personne n'a encore réussi cet exploit ! Un jeu de pronostics sur le « March Madness » attire les parieurs avec un jackpot de plusieurs milliards

Lors du « March Madness », 68 équipes universitaires s'affrontent dans un tournoi à élimination directe pour remporter le titre. Les surprises et les exploits étant presque une tradition dans cette compétition, des millions de fans attendent chaque année avec impatience cet événement sportif majeur. Le passé a toujours été marqué par des victoires spectaculaires d'outsiders. Il est donc difficile de prédire quelle équipe sortira vainqueur de chacun des 63 duels.

D'un point de vue sportif, certains jeunes talents sont également suivis avec beaucoup d'intérêt. Plus d'une future superstar s'est déjà fait remarquer lors de la « March Madness ». L'Allemagne est également représentée. Avec Ivan Kharchenkov (19 ans/Arizona), Christian Anderson (19 ans/Texas Tech), Eric Reibe (19 ans/UConn), Johann Grünloh (20 ans/Virginia), Sananda Fru (21 ans/Louisville), Christoph Tilly (23 ans) et Mathieu Grujicic (18 ans/tous deux Ohio State), ce sont pas moins de sept Allemands qui sont en lice.

La dépendance au jeu est une maladie grave, pour laquelle il existe toutefois des aides efficaces. Si vous ou un proche avez besoin d’aide, vous pouvez par exemple contacter le Centre fédéral d’éducation pour la santé (BZgA) pour bénéficier d’une consultation téléphonique (0800 1 37 27 00).



