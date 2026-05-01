« Personne n'a ce qu'ils ont » - Wrexham se trouve à deux doigts d'une promotion aussi inattendue que méritée, porté par un soutien américain jamais vu

Shaun Harvey, directeur de Wrexham, avait promis que cette aventure deviendrait « la plus belle histoire sportive de tous les temps ».

Une victoire samedi face à Middlesbrough, actuellement quatrième du classement, leur assurerait presque une place dans les barrages de promotion de l’EFL Championship et maintiendrait en vie le rêve d’une quatrième montée consécutive.

Il y a encore quelques années, pareille perspective paraissait impensable. Lorsque Rob McElhenney et Ryan Reynolds ont racheté le club en 2021, l’objectif était de redonner vie à une institution en déclin. Le projet a rapidement pris une ampleur inattendue : le documentaire a propulsé Wrexham sur la scène mondiale, attirant autant d’attention que de scepticisme quant à la capacité du club à concrétiser les promesses du buzz.

Sur le pré, les Dragons ont tenu leur rang : trois montées successives ont transformé l’espoir en exigence, et la quatrième est en ligne de mire.

Reste que l’histoire divise. Aux États-Unis, où la notoriété du club a explosé, les avis sont partagés : certains y voient un projet hollywoodien déguisé en conte de fées, d’autres une réalité tangible. Quoi qu’il en soit, cinq ans après le rachat, la portée et la pertinence de Wrexham sont indéniables.

« L'histoire de Wrexham est unique. Personne n'a ce qu'ils ont, car ils ont créé une icône culturelle autour de leur club », a déclaré Landon Donovan, icône de l'équipe nationale américaine et actionnaire minoritaire de Lincoln City, sur The Rondo.