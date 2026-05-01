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Thomas Hindle

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« Personne n'a ce qu'ils ont » - Wrexham se trouve à deux doigts d'une promotion aussi inattendue que méritée, porté par un soutien américain jamais vu

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Rob McElhenney et Ryan Reynolds ont fait de Wrexham l’une des histoires les plus insolites du football mondial. Aujourd’hui, alors que la Premier League semble soudainement à portée de main, l’attrait du club auprès du public américain apparaît plus significatif que jamais.

Shaun Harvey, directeur de Wrexham, avait promis que cette aventure deviendrait « la plus belle histoire sportive de tous les temps ».

Une victoire samedi face à Middlesbrough, actuellement quatrième du classement, leur assurerait presque une place dans les barrages de promotion de l’EFL Championship et maintiendrait en vie le rêve d’une quatrième montée consécutive.

Il y a encore quelques années, pareille perspective paraissait impensable. Lorsque Rob McElhenney et Ryan Reynolds ont racheté le club en 2021, l’objectif était de redonner vie à une institution en déclin. Le projet a rapidement pris une ampleur inattendue : le documentaire a propulsé Wrexham sur la scène mondiale, attirant autant d’attention que de scepticisme quant à la capacité du club à concrétiser les promesses du buzz.

Sur le pré, les Dragons ont tenu leur rang : trois montées successives ont transformé l’espoir en exigence, et la quatrième est en ligne de mire.

Reste que l’histoire divise. Aux États-Unis, où la notoriété du club a explosé, les avis sont partagés : certains y voient un projet hollywoodien déguisé en conte de fées, d’autres une réalité tangible. Quoi qu’il en soit, cinq ans après le rachat, la portée et la pertinence de Wrexham sont indéniables.

« L'histoire de Wrexham est unique. Personne n'a ce qu'ils ont, car ils ont créé une icône culturelle autour de leur club », a déclaré Landon Donovan, icône de l'équipe nationale américaine et actionnaire minoritaire de Lincoln City, sur The Rondo.

  • Wrexham Chelsea fansGetty

    Un attrait indéniable

    Évaluer précisément l’ampleur du phénomène Wrexham reste complexe. Si le documentaire a raflé dix Emmy Awards, l’audience ne suffit pas à mesurer l’intérêt réel pour le club. Il est toutefois clair que Wrexham attire désormais l’attention des Américains sur un coin autrefois méconnu de la pyramide du football anglais.

    Les données disponibles témoignent d’une dynamique réelle, même si le phénomène n’est pas encore devenu un véritable mouvement culturel. Wrexham a disputé plusieurs matchs amicaux très médiatisés aux États-Unis en 2023 et 2024, dont une victoire en 2023 contre une équipe de Manchester United largement remaniée à San Diego. Lors de ces rencontres, la présence des supporters de Wrexham a été particulièrement remarquée.

    Selon les déclarations du club à The Athletic, environ 40 % des 51 000 spectateurs présents lors du match amical de 2023 contre Chelsea étaient venus soutenir l’équipe alors pensionnaire de National League. Selon les comptes 2023-2024 du club, plus de la moitié de son chiffre d’affaires annuel provient des États-Unis. Si le documentaire n’a pas généré de bénéfices directs, il a clairement favorisé des partenariats américains lucratifs, notamment avec United Airlines et SToK Cold Brew.

    Cet été, le club affrontera Liverpool au Yankee Stadium, une rencontre programmée moins de dix jours après la finale de la Coupe du monde, également prévue dans la région new-yorkaise.

    « Avec la signature d’un accord pluriannuel avec Macron pour la distribution mondiale de nos produits dérivés et le tournage en cours de la cinquième saison de Welcome to Wrexham, l’intérêt et l’engagement de nos fans américains restent à un niveau record. À l’échelle mondiale, notre récente tournée estivale en Australie et en Nouvelle-Zélande a réuni plus de 100 000 spectateurs pour trois rencontres face à des formations locales, preuve d’un attrait toujours intact pour le club et la marque Wrexham », a déclaré Rob Faulkner, directeur commercial et de la communication, dans un communiqué.

    Reste à déterminer la place exacte de Wrexham sur le marché américain du football. Le club n’évolue pas en Premier League, n’est pas présent en Ligue des champions, et ne compte pas de stars du calibre de Messi à l’Inter Miami ou de Ronaldo à Al-Nassr – et cela ne devrait pas changer. Sa valeur est autre. Pour de nombreux supporters américains, Wrexham est devenu une porte d’entrée vers les rythmes, les spécificités et le romantisme du football européen.

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  • FBL-ENG-FACUP-WREXHAM-CHELSEAAFP

    « Cette performance n’a jamais été réalisée auparavant »

    Cette initiative illustre parfaitement le système de promotion-relégation, une spécificité que le football américain n’a jamais véritablement adoptée. L’ensemble des médias spécialisés dans le football devrait en tirer profit.

    « Si cela suscite de l’intérêt pour le football et pour le football anglais, alors c’est génial », juge Geoff Shreeves, analyste chez Paramount+.

    D’autres observateurs des médias spécialisés partagent cet avis.

    « Il y a un grand intérêt. Je pense que c’est parce que cela n’a jamais été fait auparavant. C’est un projet unique, et ils l’ont très bien mené. Ils ont montré à la communauté ce que le club de football représente pour elle, comment ils ont bâti le club et comment ils ont développé différentes perspectives », analyse Nigel Reo-Coker, consultant pour CBS Sports et ancien milieu de terrain chevronné de Premier League.

    Paramount+ ne communique pas ses audiences, mais un porte-parole a rappelé que la chaîne avait « choisi » de diffuser l’intégralité des rencontres la saison passée, et qu’elle rééditait cette opération cette année.

  • Wrexham AFC v Swansea City - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport

    L'attrait du football de division inférieure

    Les clubs de football cherchent aussi à capitaliser sur leur succès. Le cas du Rhode Island FC est à cet égard particulièrement instructif. Le club est la propriété de Brett Johnson, qui détient également des parts d’Ipswich, un concurrent direct en championnat. Pour cet investisseur américain, les loyautés entre clubs peuvent être secondaires.

    « C’est une étude de cas à bien des égards, mais notamment en ce qui concerne la beauté incomparable de la promotion et de la relégation », déclare Brett Johnson, propriétaire du Rhode Island FC (USL Championship), à GOAL.

    Il a en effet remarqué que l’engouement généré par l’émission avait dopé la popularité du RIFC, finaliste de la Conférence Est en 2025.

    « Si j’ai maintenant des fans de Wrexham à Rhode Island qui adorent regarder Wrexham, par extension, à un moment donné, ils vont commencer à s’intéresser au produit local, ce qui signifie qu’ils iront voir un match de Rhode Island et deviendront accros à ça aussi », explique Johnson.

    Peu importe leur provenance, pourvu que son stade soit plein le week-end.

    « Peu importe la porte d’entrée qui rend les gens accros à ce sport que j’adore, je suis pour. Ce que ces deux gars ont accompli n’est pas le fruit du hasard », assure Johnson.

    Au sein de l’USL, les acteurs qui défendent une approche plus européenne partagent ce point de vue. Dan Rutstein, président d’Orange County SC et ancien dirigeant anglais, soutient depuis longtemps le système de promotion/relégation et estime que le succès du club gallois profite à l’ensemble du circuit.

    « Franchement, tout ce qui permet au public de découvrir le vrai football est positif. La culture populaire peut grandement y contribuer », a-t-il ajouté.

  • Printers AlleyPrinters Alley

    « Nous accueillons des supporters de Wrexham presque tous les jours de la semaine. »

    En traversant la 40e Rue, au cœur de Manhattan, à trois pâtés au sud de Times Square et à deux à l’est de Grand Central, un bâtiment se distingue immédiatement. Dans ce quartier sans prétention, un drapeau de Wrexham, visible depuis le trottoir, signale l’entrée de Printers Alley, l’un des rares bars new-yorkais à avoir adopté à 100 % l’histoire du club.

    Elle signale l’entrée du Printers Alley, l’un des rares bars new-yorkais à avoir pleinement adopté l’histoire du Wrexham AFC.

    « La série était encore récente et suffisamment captivante pour attirer des non-amateurs de foot, simplement parce qu’ils voulaient suivre Ryan Reynolds et McElhenney, que tout le monde connaît ici », explique Rob Doyle, le propriétaire des lieux.

    Ils ont su transformer cet engouement en véritable dynamique. Printers Alley s’est imposé comme le point de rendez-vous incontournable pour suivre les Red Dragons à New York. Ce qui a commencé par quelques curieux et un Gallois de passage s’est transformé en un phénomène local.

    « On a des supporters de Wrexham qui passent ici, pratiquement tous les jours de la semaine. Ils passent devant, voient le drapeau dehors, connaissent l’endroit. Ils s’arrêtent, prennent quelques bières, puis reviennent pour regarder le match le week-end », explique Ed O’Doherty, membre de l’équipe derrière le bar. La clientèle est aujourd’hui très hétéroclite, mais les vrais soutiens des Red Dragons sont là semaine après semaine.

    « Beaucoup de nos clients sont des fans inconditionnels. Ils viennent du Pays de Galles. Ce sont soit des expatriés qui vivent ici, soit des gens qui passent par là et veulent s'éloigner quelques heures de leur femme pour venir voir le match », ajoute O'Doherty.

    Le bar a même tissé des liens officiels avec le club : Wrexham y organise des événements, et la Wrexham Lager est désormais servie derrière le comptoir – une « bonne bière », selon M. O’Doherty.

  • Swansea City v Wrexham AFC - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport

    « C’est un bond de géant vers le titre »

    La grande ironie, c’est que Wrexham n’était pas censé en être là. Logiquement, la magie s’estompe vite dans la hiérarchie du football anglais. Une promotion est déjà un exploit. Deux de suite, c’est rare, mais possible. Trois, c’est exceptionnel. Et quatre ?

    « Ce n’est pas un miracle. Je suis heureux pour eux, satisfait que cela se produise, et c’est une bonne chose pour tout le monde. Mais ce n’est pas un miracle. Ce n’est pas un miracle qu’ils aient dépensé trois fois plus que n’importe quelle autre équipe de League Two et qu’ils aient été promus, ou trois fois plus que n’importe quelle autre équipe de League One et qu’ils aient été promus. Mais c’est formidable », a déclaré Donovan.

    Le bond entre la League One et le Championship – sans oublier un recrutement à 40 millions de dollars – est souvent trop lourd pour la plupart des clubs.

    « C’est un bond énorme vers le Championship. Un bond énorme. Et c’est comme pour tout ce qui monte d’une division. C’est difficile pour les entraîneurs. Vous avez une équipe, vous avez aussi un groupe performant, soudé, heureux et qui fonctionne en tant qu’équipe. Mais les joueurs qui vous ont fait monter ne sont pas nécessairement ceux qui vous mèneront à l’étape suivante », explique Shreeves.

    En réalité, viser le milieu de tableau aurait déjà constitué un objectif réaliste. En début de saison, tout indiquait même qu’ils risquaient de se retrouver en grande difficulté.

    « En début de saison, Wrexham semblait complètement dépassé », constate Reo-Coker.

    Pourtant, entre octobre et décembre 2025, ils ont enchaîné neuf matchs sans défaite. Depuis, le parcours est plus irrégulier, mais une seule victoire les sépare désormais d’une place en barrages. S’ils décrochent la 6^e place, ils n’auront plus que trois matchs à disputer pour atteindre la Premier League.

    Plusieurs figures clés des premières années ont depuis pris leur distance : Paul Mullin, auteur de 110 buts en 170 matchs et star des débuts sous l’ère américaine, porte désormais les couleurs de Bradford City, tandis qu’Ollie Palmer a rejoint Swindon Town l’été dernier.

    Une accession parmi l’élite exigerait des investissements extérieurs importants, et les propriétaires Reynolds et Mac ont déjà cédé deux participations minoritaires. L’histoire semble pourtant déjà écrite : Wrexham possède désormais une base de fans solide aux États-Unis, et le travail accompli reste remarquable, quel que soit le résultat du week-end.

    « Nous vivons dans un monde où l’on peut changer d’amis, de nom, d’opinions politiques. Presque tout peut évoluer. Mais on ne peut pas changer d’équipe de football », rappelle Shreeves.

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