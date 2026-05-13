« Ses buts, ses sprints incessants, ses tirs puissants qui rappellent Batistuta. Il a transformé le penalty avec un sang-froid hors du commun », a écrit le journal pour décrire les qualités dont Malen a une nouvelle fois fait preuve à Parme. « Il est incroyablement motivé et a encore relevé notre niveau », s’est réjoui l’entraîneur de la Roma, Gasperini. Selon Voetbal International, les Italiens devraient donc lever sans hésiter l’option d’achat conclue avec Aston Villa : 25 millions d’euros seront versés en Angleterre pour le meilleur buteur du club.

Les Villans récupèrent ainsi la somme exacte investie dans l’attaquant. Le BVB avait déboursé cinq millions d’euros de plus, soit 30 millions au total, pour le recruter auprès du PSV Eindhoven à l’été 2021. Sous le maillot jaune et noir, Malen a connu des hauts et des bas, inscrivant 39 buts et délivrant 20 passes décisives en 132 matchs officiels, avant de réclamer son départ. Il a certes réalisé son rêve de jouer en Premier League avec Birmingham, mais sa première saison s’est limitée au rôle de remplaçant, avec peu de temps de jeu. Il a donc pris la direction de l’Italie en janvier pour accumuler des minutes en vue de la Coupe du monde.