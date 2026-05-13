Son élan a été bref, mais la pression intense : il lui a suffi d’un mètre cinquante pour atteindre le point de penalty, où le ballon était posé à la 101^e minute. Après quelques petits pas sur place, il a propulsé le ballon dans la lucarne gauche et a célébré son but en sautant de joie. C’était le 3-2 pour l’AS Roma, inscrit par Donyell Malen ce week-end à Parme. Grâce à ce succès, la Roma a rejoint Milan au classement et, cinquième à deux journées de la fin, peut toujours briguer une place en Ligue des champions. Un rebond porté par Donyell Malen, arrivé en prêt d’Aston Villa seulement l’hiver dernier. « Avec Malen dès la phase aller, nous aurions récolté quelques points de plus », assure l’entraîneur giallorosso Gian Piero Gasperini.
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« Personne en Europe ne fait mieux que lui » : grâce à des statistiques dignes de Harry Kane, une ancienne star du BVB incarne le grand espoir des Pays-Bas pour la Coupe du monde
En effet, le Néerlandais, qui n’a quitté le Borussia Dortmund qu’en janvier 2025, brille déjà en Italie : à Parme, il a inscrit un doublé et porte désormais son total à 13 buts cette saison. Au classement des buteurs de Serie A, ce total lui offre actuellement la deuxième place, ex aequo, alors qu’il n’a fait ses débuts avec la Roma qu’à la 21e journée – et qu’il a évidemment marqué dès son premier match. Les statistiques impressionnantes du joueur de 27 ans ne s’arrêtent pas là : depuis son arrivée en prêt, il a inscrit autant de buts que Harry Kane (Bayern Munich) sur la même période, et plus que tout autre joueur des cinq grands championnats européens. Pour la presse transalpine, le message est clair : oubliez Kane, Michael Olise, Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé ou Lamine Yamal. « Personne en Europe n’est meilleur que lui », a tranché le Corriere dello Sport, sans préciser s’il évoquait uniquement les statistiques ou un jugement plus global.
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La Roma est déterminée à lever l’option d’achat de Donyell Malen.
« Ses buts, ses sprints incessants, ses tirs puissants qui rappellent Batistuta. Il a transformé le penalty avec un sang-froid hors du commun », a écrit le journal pour décrire les qualités dont Malen a une nouvelle fois fait preuve à Parme. « Il est incroyablement motivé et a encore relevé notre niveau », s’est réjoui l’entraîneur de la Roma, Gasperini. Selon Voetbal International, les Italiens devraient donc lever sans hésiter l’option d’achat conclue avec Aston Villa : 25 millions d’euros seront versés en Angleterre pour le meilleur buteur du club.
Les Villans récupèrent ainsi la somme exacte investie dans l’attaquant. Le BVB avait déboursé cinq millions d’euros de plus, soit 30 millions au total, pour le recruter auprès du PSV Eindhoven à l’été 2021. Sous le maillot jaune et noir, Malen a connu des hauts et des bas, inscrivant 39 buts et délivrant 20 passes décisives en 132 matchs officiels, avant de réclamer son départ. Il a certes réalisé son rêve de jouer en Premier League avec Birmingham, mais sa première saison s’est limitée au rôle de remplaçant, avec peu de temps de jeu. Il a donc pris la direction de l’Italie en janvier pour accumuler des minutes en vue de la Coupe du monde.
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L'entraîneur Gasperini applique à Donyell Malen la même stratégie qu'il avait adoptée pour Ademola Lookman.
À la Roma, Malen a croisé l’entraîneur Gasperini, qui lui a appliqué la même stratégie qu’il avait déjà déployée avec succès à l’Atalanta Bergame avec Ademola Lookman : aligner systématiquement en pointe un joueur qui avait longtemps occupé l’aile, malgré sa petite taille (moins de 1,80 m). Pour l’ancien joueur de Leipzig, ce choix a agi comme un véritable coup de fouet, relançant sa carrière jusqu’à l’Atlético de Madrid. Pour Malen, ce choix a accéléré sa mue en véritable buteur : même s’il passe une grande partie du match à vagabonder dans le camp adverse, il surgit immanquablement à la bonne place, au bon moment, dans la surface de réparation. Les deux « vrais » numéros 9 de l’effectif romain, Artem Dovbyk et Evan Ferguson, n’ont pu que regarder, impuissants, leur nouveau coéquipier leur voler la vedette en un temps record.
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Donyell, le grand espoir des Pays-Bas pour la Coupe du monde
La forme exceptionnelle de Malen est une excellente nouvelle pour Ronald Koeman, le sélectionneur des Pays-Bas. Les Oranje disposent certes de deux autres avant-centres, Brian Brobbey et Wout Weghorst, mais Malen les surpasse nettement au regard de ses statistiques lors de cette deuxième partie de saison. Depuis fin janvier, Brobbey a inscrit un seul but en championnat avec Sunderland, tandis que Weghorst en a marqué deux avec l’Ajax Amsterdam. Dès lors, plus aucun doute : c’est lui qui devrait animer l’attaque des Oranje lors de la Coupe du monde, d’autant que les Néerlandais doivent se passer du meneur créatif Xavi Simons, blessé. Même un entraîneur aussi original que Koeman ne saurait faire l’impasse sur celui qui est considéré comme le meilleur d’Europe. Si besoin, Donyell Malen n’aura qu’à ajouter quelques buts à son compteur avec la Roma pour convaincre les derniers sceptiques.
Les statistiques de Donyell Malen en Serie A :
Jeux : 16 Minutes jouées : 1311 Buts : 13 Passes décisives : 2