L'entraîneur du Bayern Munich, Vincent Kompany, a reproché à l'arbitre Christian Dingert sa mauvaise prestation après le match nul 1-1 du FCB contre le Bayer Leverkusen. Deux incidents particulièrement controversés ont notamment suscité une vive colère chez le champion en titre.
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« Personne dans le stade ne comprend pourquoi il a reçu un carton jaune-rouge » : le FC Bayern Munich s'en prend à l'arbitre Christian Dingert suite à des incidents controversés impliquant Luis Diaz et Harry Kane
« Je suis incroyablement fier de la force mentale dont ont fait preuve les garçons. Il s'est passé beaucoup de choses aujourd'hui et il y a eu de nombreuses phases décisives qui vont sans doute susciter des avis divergents », a déclaré Kompany après le match lors d'une interview accordée à DAZN.
Le Bayern a dû jouer en infériorité numérique avant même la mi-temps, suite à un carton rouge infligé à Nicolas Jackson (42e minute). Le leader du classement a même terminé la rencontre à neuf, Luis Diaz ayant reçu son deuxième carton jaune de la part de Dingert pour une simulation présumée, ce qui lui a valu un carton jaune-rouge et une expulsion prématurée (84e minute).
Alors que Kompany a admis qu’il n’y avait « aucune discussion » possible sur l’expulsion de Jackson après son tacle violent sur Martin Terrier, l’expulsion de Diaz l’a d’autant plus irrité. Celle-ci était « la pire », a tonné l’entraîneur du Bayern. « Personne dans le stade ne sait pourquoi il a reçu un carton jaune-rouge. »
Diaz avait dribblé le gardien de Leverkusen, Janis Blaswich, dans la surface de réparation, avant de tomber au sol. Comme Blaswich s’était visiblement reculé et que le Colombien cherchait clairement le contact, la décision de ne pas siffler de penalty était certainement correcte. Kompany était du même avis, mais aurait souhaité que Dingert fasse preuve de plus de tact et n’ait au moins pas prononcé d’expulsion.
« Il se relève immédiatement. Il n’a même pas essayé d’obtenir un penalty. Il est tombé, il y a eu un contact, mais il se relève tout de suite et reçoit quand même un carton jaune, puis un carton jaune-rouge. Ça fait mal, maintenant il est suspendu pour le prochain match », s’est plaint Kompany. « Quelqu’un doit m’expliquer pourquoi c’est un carton jaune à ce stade. »
- AFP
Le carton jaune-rouge infligé à Luis Diaz fait monter la tension au FC Bayern : « Je ne simule jamais »
Après le coup de sifflet final, Kompany, visiblement agacé, a cherché à s'adresser à Dingert alors qu'il se trouvait encore sur la pelouse. « Je serre toujours la main », a-t-il rétorqué pour réfuter les suppositions selon lesquelles il aurait refusé de serrer la main de l'arbitre. « J'ai trouvé que l'arbitre avait livré une mauvaise prestation aujourd'hui, mais cela ne change rien au respect que je lui porte. Ça peut arriver. »
Le milieu de terrain Joshua Kimmich et le défenseur central Jonathan Tah se sont quant à eux émus du carton jaune-rouge infligé à Diaz. « Quand je regarde les images, il y a clairement un contact, on ne peut pas le nier. Dans cette situation, on s’attend à un contact – bien sûr, il tombe un peu trop tôt, c’est pourquoi je ne dis pas non plus que c’est un penalty », a déclaré Kimmich avant de critiquer : « Malgré tout, il est touché tardivement, tombe au sol, puis se relève immédiatement. Je ne veux pas plaider ici pour un penalty, mais ce n’est en aucun cas une simulation. »
Alors que Kompany a fait l’impasse sur la conférence de presse d’après-match obligatoire, car la délégation du Bayern était déjà sur le chemin du retour, Dingert a admis plus tard avoir expulsé Diaz à tort : « Il est bien sûr évident que je vois les choses différemment avec le recul », a déclaré l’arbitre sur Sky.
Tout comme Kimmich, Tah a quant à lui analysé la scène sur Sky : « Oui, il tombe et il est aussi un peu touché. Mais il se relève immédiatement, sans faire de cinéma ni de spectacle. Je me demande donc pourquoi on a jugé qu’il s’agissait d’une simulation et réagi comme s’il en avait fait tout un spectacle », a déclaré l’international allemand, dont le but égalisateur présumé en première mi-temps avait été annulé par la VAR parce que le ballon lui avait rebondi sur le bras.
« Le ballon me touche au coude. Ça ressemble à une main, donc ça ne doit pas compter », a admis Tah avec lucidité. Kompany était toutefois d’un autre avis et ne comprenait pas pourquoi le but avait été refusé. Il comprenait certes que l’arbitre devait appliquer la règle selon laquelle un but ne compte pas si la main est en jeu juste avant. Mais : « Que pouvait faire Jonathan Tah ? Il n’a rien fait exprès et son bras était collé au corps », a déclaré Kompany.
Même le but refusé à Harry Kane agace le Bayern : « Pour moi, ce n'est pas une main »
Mais c'est le deuxième but refusé au Bayern ce samedi après-midi qui a vraiment mis le feu aux poudres. À l'heure de jeu, Harry Kane, qui venait d'entrer en jeu, a bloqué d'un coude un long tir de Blaswich, et le ballon est ensuite arrivé à Diaz dans la surface de réparation de Leverkusen, car le défenseur de Leverkusen, Jarell Quansah, a réagi avec trop d'hésitation. Diaz a alors centré vers Kane, qui a marqué ce qui aurait dû être le but égalisateur.
Mais là encore, le VAR est intervenu et Dingert a annulé le but pour une faute de main présumée de Kane. Une décision tout aussi controversée, car le bras de Kane était collé au corps et l'Anglais n'a en aucun cas touché le ballon intentionnellement avec son bras.
« Pour moi, ce n'est pas une faute de main », a souligné Tah. « Il se détourne, son bras n'est pas loin du corps. C'est donc pas une faute de main pour moi, mais l'arbitre en a décidé autrement. » Kompany a quant à lui parlé d'« un but clairement valable ». Le joueur de 39 ans a justifié son point de vue en expliquant que le bras de Kane ne s'était légèrement écarté qu'après le contact avec le ballon : « Sur les images, on dirait que son bras va vers le ballon, mais ce n'était pas le cas. C'est pour cela que ce but a été refusé. »
Le gardien Sven Ulreich, qui a retrouvé les cages du Bayern pour la première fois depuis longtemps en raison des absences de Manuel Neuer et Jonas Urbig, a quant à lui profité de la scène avec Kane pour critiquer le VAR de manière générale : « C’est parfois discutable. Il y a toujours quelque chose, il y a toujours une situation douteuse. C’est du football et c’est toujours un instantané, qu’il faut laisser à l’arbitre. » Dans le cas de décisions sans équivoque, l’arbitre vidéo peut « volontiers intervenir », a poursuivi le gardien. « Mais pas ici, où l’on se demande s’il y a eu un léger contact de la main lors du blocage ou non. Il tire à un mètre du but. Il n’y a pas de ligne claire, ni en général, ni en ce qui concerne la main. »
Dingert a expliqué plus tard les raisons de sa décision : « Je n’ai pas vu cela depuis ma position. Le VAR m’a recommandé de revoir la perspective derrière le but. Et là, j’ai remarqué : le bras s’interpose légèrement dans la trajectoire du tir, ce qui a déclenché la phase d’attaque et permis au Bayern de contrôler l’action. »
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Le but supposé de Leverkusen est annulé pour un hors-jeu minime
Leverkusen avait pris l'avantage grâce à un but précoce d'Aleix Garcia à la 6e minute. Après deux buts refusés, le Bayern a finalement égalisé à la 69e minute, lorsque Diaz a inscrit le but du 1-1 sur une superbe passe décisive de Michael Olise.
Peu avant le coup de sifflet final, le FCB a également eu de la chance alors qu'il jouait à deux contre trois. Jonas Hofmann a inscrit dans le temps additionnel ce qui semblait être le but de la victoire pour Leverkusen, plongeant brièvement la BayArena dans l'extase. Mais comme Hofmann était légèrement hors-jeu, le VAR a également annulé ce but.
Les prochains matchs du FC Bayern Munich :
Date Heure Rencontre Mercredi 18 mars 21 h FC Bayern - Atalanta (Ligue des champions) Samedi 21 mars 15 h 30 FC Bayern - Union Berlin (Bundesliga) Samedi 4 avril 15h30 SC Fribourg - FC Bayern (Bundesliga) Samedi 11 avril 18h30 FC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga)