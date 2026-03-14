« Personne dans le stade ne comprend pourquoi il a reçu un carton jaune-rouge » : le FC Bayern Munich s'en prend à l'arbitre Christian Dingert suite à des incidents controversés impliquant Luis Diaz et Harry Kane

« Je suis incroyablement fier de la force mentale dont ont fait preuve les garçons. Il s'est passé beaucoup de choses aujourd'hui et il y a eu de nombreuses phases décisives qui vont sans doute susciter des avis divergents », a déclaré Kompany après le match lors d'une interview accordée à DAZN.

Le Bayern a dû jouer en infériorité numérique avant même la mi-temps, suite à un carton rouge infligé à Nicolas Jackson (42e minute). Le leader du classement a même terminé la rencontre à neuf, Luis Diaz ayant reçu son deuxième carton jaune de la part de Dingert pour une simulation présumée, ce qui lui a valu un carton jaune-rouge et une expulsion prématurée (84e minute).

Alors que Kompany a admis qu’il n’y avait « aucune discussion » possible sur l’expulsion de Jackson après son tacle violent sur Martin Terrier, l’expulsion de Diaz l’a d’autant plus irrité. Celle-ci était « la pire », a tonné l’entraîneur du Bayern. « Personne dans le stade ne sait pourquoi il a reçu un carton jaune-rouge. »

Diaz avait dribblé le gardien de Leverkusen, Janis Blaswich, dans la surface de réparation, avant de tomber au sol. Comme Blaswich s’était visiblement reculé et que le Colombien cherchait clairement le contact, la décision de ne pas siffler de penalty était certainement correcte. Kompany était du même avis, mais aurait souhaité que Dingert fasse preuve de plus de tact et n’ait au moins pas prononcé d’expulsion.

« Il se relève immédiatement. Il n’a même pas essayé d’obtenir un penalty. Il est tombé, il y a eu un contact, mais il se relève tout de suite et reçoit quand même un carton jaune, puis un carton jaune-rouge. Ça fait mal, maintenant il est suspendu pour le prochain match », s’est plaint Kompany. « Quelqu’un doit m’expliquer pourquoi c’est un carton jaune à ce stade. »