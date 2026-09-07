L’ancien gardien de United, Schmeichel, a été profondément impressionné par la prestation décisive d’Odegaard. Il a réservé au Norvégien les plus grands éloges après le coup de sifflet final.

« Mon Dieu, qu’est-ce qu’il est fort ! Pour moi, c’était le meilleur joueur sur le terrain », a déclaré Schmeichel sur Viaplay. « Bien sûr, nous voyons, nous remarquons, quel genre de joueur nous aimons.

« Ce gars… ce qu’il fait pour cette équipe est tout simplement tellement impressionnant. Techniquement, il est tellement fort. Ce qu’il voit, personne d’autre ne le voit. Enlevez-le de l’équipe d’Arsenal et il est très, très difficile de voir ce qui se passerait alors. Je ne pense pas qu’il y ait une équipe dans le pays qui ait un joueur de cette qualité. »