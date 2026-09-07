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« Personne d’autre ne voit ça ! » : Peter Schmeichel salue Martin Odegaard comme le meilleur de la Premier League après qu’Arsenal a fait tomber Chelsea
Arsenal renverse Chelsea et s’impose
Arsenal s’est imposé dans un derby londonien captivant face à Chelsea dimanche. Le champion en titre de Premier League s’est remis d’un début de match compliqué pour décrocher une victoire 2-1 à l’Emirates.
Morgan Rogers a donné un avantage surprise aux visiteurs d’une volée après seulement deux minutes. Cependant, l’ancien attaquant de Chelsea Kai Havertz a égalisé au milieu de la première période en glissant le ballon au-delà d’Emiliano Martinez. Odegaard s’est ensuite révélé être le buteur décisif pour l’équipe de Mikel Arteta. Le meneur de jeu est resté calme pour donner l’avantage aux locaux, seulement cinq minutes après la reprise.
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Schmeichel couvre Odegaard d’éloges particuliers
L’ancien gardien de United, Schmeichel, a été profondément impressionné par la prestation décisive d’Odegaard. Il a réservé au Norvégien les plus grands éloges après le coup de sifflet final.
« Mon Dieu, qu’est-ce qu’il est fort ! Pour moi, c’était le meilleur joueur sur le terrain », a déclaré Schmeichel sur Viaplay. « Bien sûr, nous voyons, nous remarquons, quel genre de joueur nous aimons.
« Ce gars… ce qu’il fait pour cette équipe est tout simplement tellement impressionnant. Techniquement, il est tellement fort. Ce qu’il voit, personne d’autre ne le voit. Enlevez-le de l’équipe d’Arsenal et il est très, très difficile de voir ce qui se passerait alors. Je ne pense pas qu’il y ait une équipe dans le pays qui ait un joueur de cette qualité. »
Arsenal affiche une énergie et une organisation sans égales
Au-delà du génie individuel d'Odegaard, Schmeichel n'a pas tardé à souligner l'exceptionnel volume de course collectif d'Arsenal. Il a noté que l'équipe d'Arteta semble souvent avoir un avantage numérique sur le terrain.
« J’ai vu cette chose que personne d’autre n’a dans ce championnat. Chaque fois qu’ils perdent le ballon, on a l’impression qu’il y a un joueur d’Arsenal en plus sur le terrain », a expliqué Schmeichel.
« Nous avons parlé des pronostics avant le match, c’est ce que j’ai vu lors des deux premiers matches. Aucune autre équipe n’a ce volume de course, ce volume de course organisé, ni cette capacité à le faire.
« C’est une chose de s’organiser pour le faire, autre chose d’avoir l’énergie, et vous pouviez voir au fil du match qu’avec les remplacements, on ne voit pas de différence. C’est la même chose. »
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Arsenal tourne son attention vers la Ligue des champions
Avec leur dynamique nationale intacte, Arsenal doit désormais se préparer à un enchaînement rapide sur la scène européenne. L’équipe de Mikel Arteta se rendra en Italie pour lancer sa campagne de Ligue des champions face au géant de Serie A, Naples, mercredi soir. Après cette parenthèse en milieu de semaine, Arsenal retrouvera le championnat avec un déplacement compliqué sur le terrain de Sunderland.
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