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« Personne d’autre n’est autorisé à parler en mon nom » : Rafael Leao sort du silence pour clarifier son avenir à l’AC Milan au milieu de rumeurs de transfert le liant à Galatasaray
Leao sort du silence sur son avenir à l’AC Milan
Leao a lancé un avertissement ferme contre les « spéculations et histoires qui ne sont pas vraies » entourant actuellement son avenir professionnel. Sur son compte Instagram personnel, le joueur de 27 ans a exprimé sa frustration face au bruit constant autour d’un possible départ de San Siro. L’international portugais a clairement indiqué qu’il voulait que l’attention reste portée sur ses performances sportives plutôt que sur les gros titres générés par des tiers en ce mercato en cours.
Dans une déclaration directe partagée via une story Instagram, Leao a insisté sur le fait que sa représentation professionnelle est gérée exclusivement par un cercle restreint. « Ma seule pensée est sur le terrain : je suis concentré sur le fait de donner le meilleur de moi-même, à chaque match et à chaque entraînement », a écrit Leao dans un message accompagné d’une photo de lui à l’entraînement avec l’AC Milan. Il a poursuivi : « Juste pour éviter toute forme de spéculation et d’histoires qui ne sont pas vraies, je répète que depuis un certain temps, j’ai confié tous mes intérêts exclusivement à ma famille et à mes avocats. Personne d’autre n’est autorisé à parler en mon nom. Mon esprit est tourné vers les prochains objectifs. »
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L’intérêt de Galatasaray et l’évaluation du transfert
Le timing du coup d’éclat de Leao est significatif, alors que Galatasaray continue d’être lié à une opération de premier plan pour l’ancien joueur de Lille. Si l’ailier portugais avait auparavant laissé entendre, à la fin de la saison dernière, qu’il estimait que son parcours à Milan était arrivé à sa conclusion naturelle, un transfert vers l’un des cinq grands championnats européens ne s’est pas encore matérialisé. Cela laisse la Süper Lig comme destination potentielle, Fenerbahce et Besiktas étant également crédités d’un intérêt aux côtés des champions de Turquie en titre.
Milan, cependant, reste ferme sur ses exigences financières pour son attaquant vedette. Malgré des informations selon lesquelles Galatasaray aurait déjà soumis des propositions, les Rossoneri auraient rejeté une offre initiale d’environ 35 millions d’euros. Le club italien exigerait un package total d’au moins 60 millions d’euros, bonus compris, avant même d’envisager de sanctionner une vente.
Bras de fer sur les droits à l’image en coulisses
En ne désignant que sa famille et ses avocats comme seules voix légitimes pour sa carrière, le joueur semble prendre ses distances avec des agents ou intermédiaires susceptibles de discuter avec des clubs comme Galatasaray. La situation est encore compliquée par le fait que Milan n’a montré aucun désir immédiat de prolonger le contrat actuel de Leao, qui expire en juin 2028.
Cette sécurité à long terme donne au club un levier dans les négociations, mais elle signifie aussi que la tension entre un joueur qui avait auparavant recherché un « nouveau défi » et un club ouvert à une vente au bon prix pourrait couver tout au long du mois d’août.
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L’incertitude plane à l’approche de la date limite
Malgré son engagement public envers l’entraînement et la performance, l’ombre du mercato plane toujours largement sur Milanello. La position du club est claire : il n’envisagera pas de prêts avec option ou obligation d’achat, en exigeant une séparation nette et une indemnité de transfert importante. Alors que la date limite approche, la question demeure de savoir si un club finira par répondre au prix demandé de 50 M€ plus 10 M€ de bonus fixé par la direction de Milan. En attendant, Leao continue de s’intégrer à la préparation de pré-saison, après avoir déjà participé aux récents matches amicaux.
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