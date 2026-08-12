« Personne d’autre n’est autorisé à parler en mon nom » : Rafael Leao sort du silence pour clarifier son avenir à l’AC Milan au milieu de rumeurs de transfert le liant à Galatasaray

Leao a lancé un avertissement ferme contre les « spéculations et histoires qui ne sont pas vraies » entourant actuellement son avenir professionnel. Sur son compte Instagram personnel, le joueur de 27 ans a exprimé sa frustration face au bruit constant autour d’un possible départ de San Siro. L’international portugais a clairement indiqué qu’il voulait que l’attention reste portée sur ses performances sportives plutôt que sur les gros titres générés par des tiers en ce mercato en cours.

Dans une déclaration directe partagée via une story Instagram, Leao a insisté sur le fait que sa représentation professionnelle est gérée exclusivement par un cercle restreint. « Ma seule pensée est sur le terrain : je suis concentré sur le fait de donner le meilleur de moi-même, à chaque match et à chaque entraînement », a écrit Leao dans un message accompagné d’une photo de lui à l’entraînement avec l’AC Milan. Il a poursuivi : « Juste pour éviter toute forme de spéculation et d’histoires qui ne sont pas vraies, je répète que depuis un certain temps, j’ai confié tous mes intérêts exclusivement à ma famille et à mes avocats. Personne d’autre n’est autorisé à parler en mon nom. Mon esprit est tourné vers les prochains objectifs. »