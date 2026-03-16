Perrone enflamme le marché : Naples et l'Inter s'intéressent au moteur de Côme. Conte met la pression, l'Argentin au Maradona est une option sérieuse

Les grands clubs de Serie A font pression, mais c'est à Côme que reviendra le dernier mot. Le club n'a certainement pas de problèmes financiers et se prépare même à sa première saison européenne, même s'il reste à savoir s'il s'agira de la Ligue des champions ou de la Ligue Europa. Après une année de prêt en provenance de Manchester City, le club de Côme s’est assuré cet été les services du joueur né en 2003, tout en laissant aux Anglais 30% des droits sur une future revente. Le projet au bord du lac n’en est qu’à ses débuts et il est difficile d’envisager le départ d’un joueur aussi important : il faudra donc voir si le club voudra le vendre, à quel prix et quelles offres arriveront.

Sous contrat jusqu'en 2029, le joueur de 23 ans vit la meilleure saison de sa carrière : il compte déjà 31 apparitions, avec 2 buts, 4 passes décisives et une présence constante, au cœur de la machine que Fabregas a construite et que l'Argentin lui-même fait fonctionner à son rythme. Une union que le marché tentera de briser.