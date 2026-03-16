Au sein du Como, qui s'est hissé parmi l'élite de notre football – et qui se bat pour une place en Ligue des champions –, l'étoile de Maximo Perrone brille demillefeux. Le meneur de jeu et le métronome des Larians est désormais le secret de polichinelle de l'équipe de Fabregas, et les autres grands clubs italiens commencent eux aussi à s'en rendre compte. Une véritable surenchère s'engagera cet été pour l'ancienjoueur de Manchester City, lorsque deux grands clubs en particulier – l'Inter et Naples – tenteront de mettre le grappin sur ce joueur qu'ils suivent et apprécient depuis longtemps. Mais Côme, fort d'une qualification européenne désormais assurée, fera barrage.
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Perrone enflamme le marché : Naples et l'Inter s'intéressent au moteur de Côme. Conte met la pression, l'Argentin au Maradona est une option sérieuse
LES IDÉES D'INTER ET DE NAPLES
C'est le journaliste Matteo Moretto qui a fait le point sur la situation de Perrone sur YouTube. L'expert a cité Naples et l'Inter comme les deux clubs italiens les plus sérieux dans leur intérêt pour le milieu de terrain. L'Argentin plaît énormément à l'Inter, qui a clairement manifesté son intérêt pour le joueur mais n'a pas encore pris contact directement avec son entourage. C'est toutefois le club de Naples qui se montre le plus actif, pour lequel le cas Perrone est une piste sérieuse. Les Azzurri le suivent depuis un certain temps et le considèrent comme l’une de leurs cibles potentielles. Il s’agit, en somme, d’une demande expresse de Conte qui, récemment, a confirmé sa volonté de rester, même si, à la fin du championnat, il faudra rencontrer le club. L’ancien joueur de Velez est l’élu au cas où Stanislav Lobotka quitterait Naples l’été prochain, mais il pourrait également arriver si le Slovaque restait.
LE COMO TENTE DE SE MAINTENIR EN TÊTE
Les grands clubs de Serie A font pression, mais c'est à Côme que reviendra le dernier mot. Le club n'a certainement pas de problèmes financiers et se prépare même à sa première saison européenne, même s'il reste à savoir s'il s'agira de la Ligue des champions ou de la Ligue Europa. Après une année de prêt en provenance de Manchester City, le club de Côme s’est assuré cet été les services du joueur né en 2003, tout en laissant aux Anglais 30% des droits sur une future revente. Le projet au bord du lac n’en est qu’à ses débuts et il est difficile d’envisager le départ d’un joueur aussi important : il faudra donc voir si le club voudra le vendre, à quel prix et quelles offres arriveront.
Sous contrat jusqu'en 2029, le joueur de 23 ans vit la meilleure saison de sa carrière : il compte déjà 31 apparitions, avec 2 buts, 4 passes décisives et une présence constante, au cœur de la machine que Fabregas a construite et que l'Argentin lui-même fait fonctionner à son rythme. Une union que le marché tentera de briser.