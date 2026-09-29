Pérez va-t-il hisser le drapeau blanc ? Laporta retourne l'affaire Negreira contre le Real Madrid !

Florentino Pérez ne s'est pas contenté d'émettre des réserves ou de laisser planer des interrogations autour de l'affaire Negreira, mais il est allé, dans ses déclarations, bien plus loin que cela, en utilisant des formules tranchantes qui pourraient désormais devenir le cœur de la confrontation juridique avec le Barça.

Le président du Real Madrid a qualifié ce qui s'est passé dans l'affaire Negreira de « corruption systémique », allant jusqu'à la décrire comme « le plus grand scandale de l'histoire », dans l'une des formules les plus fortes qu'il ait prononcées au cours de ses propos sur ce dossier.

Les choses ne se sont pas arrêtées là, Pérez ayant évoqué l'influence supposée de l'arbitrage sur l'histoire du Real Madrid, affirmant que le club aurait pu remporter un plus grand nombre de titres de championnat, et déclarant explicitement que 7 titres de championnat ont été « volés » au Real Madrid en raison de décisions arbitrales. Il a également assuré que le Barça « profite toujours » de l'arbitrage, dans des déclarations qui placent toute l'affaire dans un cadre d'accusations directes et non de simples interrogations sur la nature de la relation entre le club catalan et Negreira.

Et c'est là que Laporta a trouvé un point sur lequel s'appuyer.

Plutôt que de se lancer dans une bataille médiatique sans fin autour de chaque facture, de chaque rapport et de chaque version liés à l'affaire Negreira, le Barça a placé les déclarations de Pérez elles-mêmes sous le microscope, et lui a demandé de revenir sur les formules qu'il considère comme « mensongères et attentatoires à la réputation du club ».

Plus important encore, la position du Barça ouvre la porte à une question plus embarrassante : si le président du Real Madrid soutient que ce qui s'est passé constitue une « corruption systémique » et que le Barça a profité des arbitres, où sont les preuves précises de ces accusations ? Qui sont les arbitres ? Et quels sont les matches dont il estime que les résultats ont été influencés ?

C'est ici que des formules comme « le plus grand scandale de l'histoire » et « 7 titres de championnat volés » prennent une importance particulière dans la bataille, car elles révèlent le degré de certitude dans le discours de Pérez, et permettent au Barça de tenter de déplacer le débat de la simple existence d'une affaire, d'enquêtes et de soupçons vers la capacité du président du Real Madrid à prouver les faits sur lesquels il a bâti ces déclarations.

Cette démarche ne signifie pas que le Barça a tranché l'affaire Negreira en sa faveur, mais elle a temporairement modifié la position des deux parties dans la bataille.

Plutôt que la seule question soit : « Que faisait le Barça avec Negreira ? », une nouvelle question poursuit désormais Pérez lui-même : peut-il prouver tout ce qu'il a dit sur le Barça, ou certaines de ses formules tranchantes ont-elles dépassé ce que les enquêtes et la justice ont établi jusqu'à présent ?