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Pérez va-t-il hisser le drapeau blanc ? Laporta retourne l'affaire Negreira contre le Real Madrid !

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Joan Laporta n'avait pas besoin de se lancer dans une nouvelle bataille autour des détails de l'affaire Negreira pour répondre à l'attaque la plus virulente qu'ait subie le Barça de la part de Florentino Pérez. Il a au contraire choisi une voie plus complexe et bien plus gênante pour le président du Real Madrid, en déplaçant l'affrontement de la fenêtre des déclarations médiatiques vers les couloirs de la justice.

Alors que la polémique tournait depuis des années autour des sommes versées par le Barça à des sociétés liées à José María Enríquez Negreira, ancien vice-président de la commission technique des arbitres, Pérez se retrouve désormais face à un rendez-vous judiciaire fixé au 25 novembre prochain, sur fond de déclarations dans lesquelles il a accusé le club catalan de corruption, d'avoir enrichi les arbitres et d'avoir toujours bénéficié des décisions arbitrales.

Dans cette affaire, le Barça ne demande pas à Pérez de simples excuses, mais exige de lui qu'il revienne sur des déclarations précises, ou qu'il identifie les arbitres, les matches et les faits sur lesquels il fonde ses accusations. Faute de quoi, le club catalan portera plainte au pénal contre le président du Real.

  • D'où a commencé l'affaire Negreira ?

    L'affaire initiale remonte aux paiements que des sociétés liées à Negreira et à son fils ont perçus de Barcelone au fil des années, les enquêtes faisant état de montants dépassant les 7 millions d'euros sur la période concernée. À cette époque, Negreira occupait le poste de vice-président du comité technique des arbitres, ce qui a placé la relation financière entre lui et l'un des grands clubs d'Espagne au cœur d'une vaste enquête.

    Barcelone affirme que ces sommes correspondaient à des rapports et des consultations techniques concernant les arbitres, et non à l'obtention d'un avantage arbitral. Il existe effectivement des centaines de rapports et de documents que le club présente comme le fruit de ces services. Mais les enquêtes ont soulevé des interrogations sur la valeur réelle de ces travaux et sur l'usage qui en a été fait au sein du club, notamment après que certains entraîneurs ont déclaré ne pas les avoir connus ni utilisés.

    Dans un rapport de la Garde civile espagnole, il est indiqué que l'enquête n'avait pas établi, à ce stade, qu'un montant dépassant les 7,5 millions d'euros était réellement destiné aux consultations évoquées par Barcelone. Le rapport soulignait également l'absence de trace claire d'une utilisation de ces rapports par les différents services du club, tout en relevant des retraits en liquide effectués sur les fonds des sociétés liées à Negreira dont la destination finale n'a pas été entièrement déterminée. Dans le même temps, le rapport n'affirmait pas de manière catégorique que les fonds avaient effectivement servi à acheter des décisions arbitrales, mais l'évoquait au titre des hypothèses de l'enquête.

    C'est là que réside l'importance de distinguer deux choses : l'existence des paiements et l'enquête à leur sujet sont un fait établi, tandis que prouver que Barcelone a acheté des arbitres ou des matchs est tout autre chose, que la justice n'a pas tranchée par un jugement définitif.

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  • Qu'ont réellement révélé les enquêtes ?

    C'est ce point qui rend les déclarations de Pérez plus délicates sur le plan juridique.

    L'enquête n'a en effet pas encore débouché sur une décision de justice affirmant que le Barça aurait payé des arbitres afin de modifier les résultats de matchs. De plus, les témoignages de plusieurs arbitres devant la Garde civile n'ont pas établi l'existence d'une influence directe sur la compétition, même si certains d'entre eux ont exprimé la conviction que le Barça cherchait peut-être à tirer un avantage sportif de sa relation avec Negreira. En revanche, d'autres arbitres ont affirmé qu'une telle influence n'était pas possible ou ne s'était en réalité pas produite.

    Plus important encore, un rapport de l'administration fiscale espagnole paru en 2026 a indiqué qu'elle ne disposait d'aucune preuve que l'argent du Barça soit allé à des arbitres ou ait servi à influencer les résultats des matchs, tout en signalant dans le même temps des retraits d'espèces répétés sur les comptes de Negreira et en soulignant que la destination finale d'une partie de ces fonds n'a pas été tranchée.

    Par ailleurs, le tribunal de Barcelone a écarté en mai 2024 l'accusation de corruption du dossier, après avoir conclu que Negreira ne remplissait pas la qualité de fonctionnaire public nécessaire à l'application du délit de corruption, l'enquête se poursuivant sur le volet relatif à la corruption sportive.

    Le tableau n'est donc pas celui d'un « Barça innocent, dossier clos », ni non plus celui d'un « il est prouvé que le Barça a acheté les arbitres », car la vérité juridique est plus complexe, et c'est précisément ce qui donne son poids à la démarche de Laporta.




  • perez - laportaChatGPT

    Laporta renverse la table sur Perez

    Florentino Pérez ne s'est pas contenté d'émettre des réserves ou de laisser planer des interrogations autour de l'affaire Negreira, mais il est allé, dans ses déclarations, bien plus loin que cela, en utilisant des formules tranchantes qui pourraient désormais devenir le cœur de la confrontation juridique avec le Barça.

    Le président du Real Madrid a qualifié ce qui s'est passé dans l'affaire Negreira de « corruption systémique », allant jusqu'à la décrire comme « le plus grand scandale de l'histoire », dans l'une des formules les plus fortes qu'il ait prononcées au cours de ses propos sur ce dossier.

    Les choses ne se sont pas arrêtées là, Pérez ayant évoqué l'influence supposée de l'arbitrage sur l'histoire du Real Madrid, affirmant que le club aurait pu remporter un plus grand nombre de titres de championnat, et déclarant explicitement que 7 titres de championnat ont été « volés » au Real Madrid en raison de décisions arbitrales. Il a également assuré que le Barça « profite toujours » de l'arbitrage, dans des déclarations qui placent toute l'affaire dans un cadre d'accusations directes et non de simples interrogations sur la nature de la relation entre le club catalan et Negreira.

    Et c'est là que Laporta a trouvé un point sur lequel s'appuyer.

    Plutôt que de se lancer dans une bataille médiatique sans fin autour de chaque facture, de chaque rapport et de chaque version liés à l'affaire Negreira, le Barça a placé les déclarations de Pérez elles-mêmes sous le microscope, et lui a demandé de revenir sur les formules qu'il considère comme « mensongères et attentatoires à la réputation du club ».

    Plus important encore, la position du Barça ouvre la porte à une question plus embarrassante : si le président du Real Madrid soutient que ce qui s'est passé constitue une « corruption systémique » et que le Barça a profité des arbitres, où sont les preuves précises de ces accusations ? Qui sont les arbitres ? Et quels sont les matches dont il estime que les résultats ont été influencés ?

    C'est ici que des formules comme « le plus grand scandale de l'histoire » et « 7 titres de championnat volés » prennent une importance particulière dans la bataille, car elles révèlent le degré de certitude dans le discours de Pérez, et permettent au Barça de tenter de déplacer le débat de la simple existence d'une affaire, d'enquêtes et de soupçons vers la capacité du président du Real Madrid à prouver les faits sur lesquels il a bâti ces déclarations.

    Cette démarche ne signifie pas que le Barça a tranché l'affaire Negreira en sa faveur, mais elle a temporairement modifié la position des deux parties dans la bataille.

    Plutôt que la seule question soit : « Que faisait le Barça avec Negreira ? », une nouvelle question poursuit désormais Pérez lui-même : peut-il prouver tout ce qu'il a dit sur le Barça, ou certaines de ses formules tranchantes ont-elles dépassé ce que les enquêtes et la justice ont établi jusqu'à présent ?

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  • Pérez va-t-il faire marche arrière ?

    Le 25 novembre, les deux parties se retrouveront lors d'une « audience de conciliation » devant les tribunaux de Madrid, une étape procédurale qui précède la possibilité pour le Barça de déposer une plainte pénale pour diffamation.

    Et si les revendications du club catalan ne sont pas satisfaites, le litige pourrait entrer dans une nouvelle phase judiciaire.

    C'est là que le rétropédalage devient l'une des options qui s'offrent à Pérez, car le droit espagnol définit la diffamation comme l'imputation d'un délit en sachant que cette imputation est fausse ou avec un mépris téméraire de la vérité, tout en accordant à l'accusé la possibilité d'échapper à la sanction s'il prouve le délit qu'il a attribué à l'autre partie.

    On peut ainsi comprendre l'intelligence de la manœuvre juridique choisie par Laporta : il n'a pas cherché à effacer l'affaire Negreira d'un seul coup, ni eu besoin de prouver que tout ce qui s'y rapporte n'est qu'un complot contre le Barça ; il a plutôt déplacé l'attention vers un point plus étroit et plus précis : la différence entre les faits établis par les enquêtes et les accusations que Pérez a formulées comme s'il s'agissait de vérités acquises.

    Le plus intéressant dans cette confrontation, c'est que le Barça n'a pas besoin de gagner l'affaire Negreira pour tirer profit de sa nouvelle bataille.

    Le simple fait que les déclarations de Pérez aboutissent à une audience de conciliation officielle crée une trajectoire totalement différente et offre au club catalan l'occasion de contraindre le président du Real Madrid à préciser exactement ce qu'il entend.

    Le rétropédalage pourrait être l'un des scénarios possibles pour mettre fin à la confrontation avant qu'elle ne s'envenime, mais si Pérez maintient ses déclarations, alors le Barça aura déjà réussi à le faire passer de la position de l'attaquant qui lance des accusations à celle de celui à qui l'on demande de les expliquer et de les prouver.

    C'est là que réside le plus grand paradoxe du conflit entre les deux parties : l'affaire Negreira a commencé comme une histoire sur l'argent du Barça, mais elle pourrait provisoirement se transformer en une histoire sur les déclarations de Florentino Pérez.

    On peut ainsi dire que Laporta n'a pas clos le dossier Negreira, et que le Barça n'a pas obtenu de jugement le blanchissant de tous les soupçons liés à l'affaire, mais il a réussi à ouvrir un nouveau front juridique par-dessus l'ancien, et à mettre à l'épreuve les déclarations mêmes du président du Real Madrid.

    Et en attendant l'audience du 25 novembre, la question la plus intrigante demeure, non pas seulement ce que Pérez dira à propos de Negreira, mais : maintiendra-t-il ses accusations sur le même ton, ou choisira-t-il de faire marche arrière avant que la guerre des déclarations ne se transforme en une bataille judiciaire ouverte ?

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