Pérez va-t-il hisser le drapeau blanc ? Laporta retourne l'affaire Negreira contre le Real Madrid !

Le 25 novembre, les deux parties se retrouveront lors d'une « audience de conciliation » devant les tribunaux de Madrid, une étape procédurale qui précède la possibilité pour le Barça de déposer une plainte pénale pour diffamation.
Et si les revendications du club catalan ne sont pas satisfaites, le litige pourrait entrer dans une nouvelle phase judiciaire.
C'est là que le rétropédalage devient l'une des options qui s'offrent à Pérez, car le droit espagnol définit la diffamation comme l'imputation d'un délit en sachant que cette imputation est fausse ou avec un mépris téméraire de la vérité, tout en accordant à l'accusé la possibilité d'échapper à la sanction s'il prouve le délit qu'il a attribué à l'autre partie.
On peut ainsi comprendre l'intelligence de la manœuvre juridique choisie par Laporta : il n'a pas cherché à effacer l'affaire Negreira d'un seul coup, ni eu besoin de prouver que tout ce qui s'y rapporte n'est qu'un complot contre le Barça ; il a plutôt déplacé l'attention vers un point plus étroit et plus précis : la différence entre les faits établis par les enquêtes et les accusations que Pérez a formulées comme s'il s'agissait de vérités acquises.
Le plus intéressant dans cette confrontation, c'est que le Barça n'a pas besoin de gagner l'affaire Negreira pour tirer profit de sa nouvelle bataille.
Le simple fait que les déclarations de Pérez aboutissent à une audience de conciliation officielle crée une trajectoire totalement différente et offre au club catalan l'occasion de contraindre le président du Real Madrid à préciser exactement ce qu'il entend.
Le rétropédalage pourrait être l'un des scénarios possibles pour mettre fin à la confrontation avant qu'elle ne s'envenime, mais si Pérez maintient ses déclarations, alors le Barça aura déjà réussi à le faire passer de la position de l'attaquant qui lance des accusations à celle de celui à qui l'on demande de les expliquer et de les prouver.
C'est là que réside le plus grand paradoxe du conflit entre les deux parties : l'affaire Negreira a commencé comme une histoire sur l'argent du Barça, mais elle pourrait provisoirement se transformer en une histoire sur les déclarations de Florentino Pérez.
On peut ainsi dire que Laporta n'a pas clos le dossier Negreira, et que le Barça n'a pas obtenu de jugement le blanchissant de tous les soupçons liés à l'affaire, mais il a réussi à ouvrir un nouveau front juridique par-dessus l'ancien, et à mettre à l'épreuve les déclarations mêmes du président du Real Madrid.
Et en attendant l'audience du 25 novembre, la question la plus intrigante demeure, non pas seulement ce que Pérez dira à propos de Negreira, mais : maintiendra-t-il ses accusations sur le même ton, ou choisira-t-il de faire marche arrière avant que la guerre des déclarations ne se transforme en une bataille judiciaire ouverte ?