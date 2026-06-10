Selon Bild, le défenseur latéral de 22 ans devrait quitter l’Eintracht Francfort pour rejoindre le FC Bayern Munich pour un montant légèrement inférieur à 65 millions d’euros, primes comprises.
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Percée dans les négociations : le FC Bayern s'apprêterait à dépenser plus de 60 millions d'euros pour sa première recrue estivale
Selon Bild, les négociations entre le directeur sportif de Francfort Markus Krösche (45 ans) et son homologue munichois Max Eberl (52 ans) auraient connu une avancée décisive. Seul le partage entre salaire fixe et primes reste à finaliser.
Brown, qui devrait figurer dans le onze de départ dimanche lors du premier match de l’Allemagne contre Curaçao, est resté évasif ces derniers temps sur son avenir. « Je me concentre pleinement sur la Coupe du monde. C’est pourquoi je ne ferai aucun commentaire à ce sujet », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse jeudi dernier.
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Francfort a rapporté plus de vingt fois la somme investie
Francfort avait recruté ce joueur originaire du Haut-Palatinat en janvier 2024 pour trois millions d'euros auprès du 1. FC Nuremberg, mais il avait alors terminé la saison en cours avec le club franconien.