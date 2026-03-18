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Pep Guardiola va décider de son avenir à Manchester City ! L'ancien entraîneur du Barça fixe une date pour se prononcer sur son avenir à l'Etihad
L'élimination en Ligue des champions suscite des spéculations sur l'avenir
Les ambitions européennes de Manchester City ont été systématiquement anéanties par le Real Madrid mardi soir, exposant Guardiola à une avalanche de questions sur son avenir au sein du club bleu de Manchester. L'entraîneur de 55 ans semblait profondément frustré alors que le doublé de Vinicius Jr a permis aux « Blancos » de sceller leur victoire 5-1 sur l'ensemble des deux matchs en huitièmes de finale.
Réfléchissant à la pression et aux rumeurs incessantes concernant son départ, Guardiola a répondu sans détour aux médias. « Tout le monde veut me virer », a déclaré Guardiola. « Un jour, je viendrai ici et je dirai “bye, bye les gars” ». Après une décennie à la tête de l’équipe, le technicien de 55 ans est sous contrat jusqu’en 2027, mais la manière dont son équipe a été éliminée de la Ligue des champions n’a fait qu’alimenter les spéculations selon lesquelles il pourrait partir plus tôt que prévu.
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Quand Guardiola prendra-t-il une décision concernant son avenir ? - Révélation
Malgré le brouhaha, un calendrier précis se dessine quant au moment où l'ancien stratège du FC Barcelone et du Bayern Munich prendra le temps d'évaluer ses options. Selon un article du Daily Mail, Guardiola ferait une pause et se déciderait quant à son avenir après la finale de la Carabao Cup de dimanche contre Arsenal. La prochaine trêve internationale lui offre le répit nécessaire pour prendre une décision aussi importante pour sa carrière.
Le moment est crucial, alors que City cherche à sauver une saison qui menace d'être décevante au regard de ses propres standards extrêmement élevés. Alors que le titre de Premier League semble de plus en plus susceptible de revenir au nord de Londres, une victoire à Wembley apporterait un trophée dont l'équipe a grand besoin et un moment de clarté pour l'entraîneur avant qu'il n'entame sa dernière année à l'Etihad.
Battre des records au milieu des ruines
Même si le résultat face à Madrid est à oublier, cette rencontre a permis à Guardiola d’inscrire encore plus profondément son nom dans les annales du football européen. En prenant les rênes pour ce match retour, Guardiola a officiellement dépassé Sir Alex Ferguson et s’est hissé à la deuxième place du classement des entraîneurs ayant dirigé le plus grand nombre de matches en Ligue des champions, avec 191 rencontres. Il reste toutefois derrière le record de Carlo Ancelotti, qui totalise 218 matches disputés dans cette compétition.
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L'attention se porte désormais sur les trophées nationaux
La gloire européenne étant désormais hors de portée, l'attention se tourne immédiatement vers la quête du titre national. Au-delà de la finale de la Carabao Cup, City affrontera Liverpool en quarts de finale de la FA Cup en avril, un match à enjeux élevés. Cependant, les joueurs devront disputer cette rencontre sans leur entraîneur sur le banc, Guardiola purgeant alors le deuxième match d'une suspension de deux rencontres. Les semaines à venir détermineront non seulement le sort de la saison de City, mais aussi si le plus grand entraîneur de l'histoire du club estime avoir encore assez d'énergie pour une dernière ligne droite en 2027.
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