Pep Guardiola va décider de son avenir à Manchester City ! L'ancien entraîneur du Barça fixe une date pour se prononcer sur son avenir à l'Etihad

Les ambitions européennes de Manchester City ont été systématiquement anéanties par le Real Madrid mardi soir, exposant Guardiola à une avalanche de questions sur son avenir au sein du club bleu de Manchester. L'entraîneur de 55 ans semblait profondément frustré alors que le doublé de Vinicius Jr a permis aux « Blancos » de sceller leur victoire 5-1 sur l'ensemble des deux matchs en huitièmes de finale.

Réfléchissant à la pression et aux rumeurs incessantes concernant son départ, Guardiola a répondu sans détour aux médias. « Tout le monde veut me virer », a déclaré Guardiola. « Un jour, je viendrai ici et je dirai “bye, bye les gars” ». Après une décennie à la tête de l’équipe, le technicien de 55 ans est sous contrat jusqu’en 2027, mais la manière dont son équipe a été éliminée de la Ligue des champions n’a fait qu’alimenter les spéculations selon lesquelles il pourrait partir plus tôt que prévu.