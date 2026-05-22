Pep Guardiola va avoir une statue ! Manchester City officialise son projet de rendre hommage à l’entraîneur sortant en donnant son nom à une tribune

En conférence de presse, Guardiola a reconnu que ce geste du club l’avait ému, alors qu’il s’apprête à quitter Manchester après une décennie de succès à la tête de l’équipe.

« Khaldoon [Al Mubarak] m’a appelé ce matin pour m’annoncer que le club avait pris cette décision », a expliqué le technicien catalan. « Je suis sans voix. J’aime l’idée que mon esprit ou mon énergie resteront là pour toujours. J’aime ce sentiment. »

Le propriétaire du club, le cheikh Mansour, a également salué l’influence de Guardiola sur et en dehors du terrain, soulignant que son héritage va bien au-delà des trophées remportés pendant son mandat.

« Il y a longtemps, j’ai dit que Manchester City devait s’entourer des meilleures personnes possibles, tant sur le terrain qu’en dehors. Depuis dix ans, Pep incarne cette ambition », a expliqué Mansour sur le site officiel du club. « Il a laissé une empreinte indélébile dans l’ADN du club. Une empreinte qui tient davantage à la manière dont il a gagné qu’aux nombreux trophées qu’il a remportés. Il a toute ma gratitude et celle de toute la famille City, une famille dont il fera toujours partie. »