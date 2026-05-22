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Pep Guardiola va avoir une statue ! Manchester City officialise son projet de rendre hommage à l’entraîneur sortant en donnant son nom à une tribune
Guardiola a reçu un hommage à l'Etihad Stadium
Cette annonce salue la décennie de domination du technicien catalan sur le football anglais, au cours de laquelle il a transformé le club en un géant mondial et récolté une moisson de titres qui a redéfini l’ère de la Premier League. La tribune sera officiellement inaugurée dimanche, à l’occasion du dernier match de Guardiola sur le banc contre Aston Villa.
Lancé fin 2023, le projet de réaménagement a permis d’ajouter plus de 7 000 sièges, portant la capacité de l’Etihad à plus de 61 000 places. City a par ailleurs confirmé qu’une statue de Guardiola serait érigée à l’extérieur de la tribune nouvellement nommée. Le technicien catalan rejoindra ainsi les légendes du club Vincent Kompany, David Silva et Sergio Agüero, déjà immortalisés sur le campus de l’Etihad.
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Guardiola et la direction de Manchester City rendent hommage.
En conférence de presse, Guardiola a reconnu que ce geste du club l’avait ému, alors qu’il s’apprête à quitter Manchester après une décennie de succès à la tête de l’équipe.
« Khaldoon [Al Mubarak] m’a appelé ce matin pour m’annoncer que le club avait pris cette décision », a expliqué le technicien catalan. « Je suis sans voix. J’aime l’idée que mon esprit ou mon énergie resteront là pour toujours. J’aime ce sentiment. »
Le propriétaire du club, le cheikh Mansour, a également salué l’influence de Guardiola sur et en dehors du terrain, soulignant que son héritage va bien au-delà des trophées remportés pendant son mandat.
« Il y a longtemps, j’ai dit que Manchester City devait s’entourer des meilleures personnes possibles, tant sur le terrain qu’en dehors. Depuis dix ans, Pep incarne cette ambition », a expliqué Mansour sur le site officiel du club. « Il a laissé une empreinte indélébile dans l’ADN du club. Une empreinte qui tient davantage à la manière dont il a gagné qu’aux nombreux trophées qu’il a remportés. Il a toute ma gratitude et celle de toute la famille City, une famille dont il fera toujours partie. »
L'héritage de Pep est désormais ancré à Manchester City
Cette décision salue l’impact de Guardiola sur Manchester City et le football anglais durant l’une des périodes les plus glorieuses de l’histoire du club. La tribune rebaptisée et la statue veilleront à ce que son influence demeure ancrée dans l’identité du club bien après son départ. Al Mubarak a qualifié cet hommage de reconnaissance de la contribution durable de Guardiola au club et à la ville elle-même.
« La tribune Pep Guardiola, ainsi que la statue qui sera érigée à l’extérieur, garantissent à juste titre que l’héritage de Pep restera à jamais ancré dans l’ADN de ce club de football, de la ville de Manchester et du football anglais », a-t-il déclaré.
« La relation unique qu’il entretient avec nos supporters s’est forgée grâce à l’honnêteté et à la passion dont il a fait preuve au cours de ses dix saisons passées à se battre pour leur apporter le succès. La tribune Pep Guardiola est un rappel approprié et permanent de cette relation, de la période la plus glorieuse de l’histoire de notre club et du génie footballistique unique qui en est le cœur. »
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Un émouvant au revoir se profile pour Guardiola.
Le match de dimanche contre Aston Villa marquera la dernière sortie de Guardiola à la tête de l’équipe et s’annonce comme un moment chargé d’émotion à l’Etihad Stadium. L’inauguration de la tribune récemment rebaptisée offrira aux supporters une dernière occasion de célébrer les exploits de l’entraîneur. Une fois Guardiola parti, Manchester City entamera une nouvelle ère, avec pour objectif de s’appuyer sur les solides fondations posées durant ses dix années de règne.