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Pep Guardiola sur le point de faire un retour émouvant à Manchester City lors du choc de Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain après le verdict de culpabilité
Retour émouvant pour Guardiola
Selon le Daily Mail, Guardiola doit assister au match de Ligue des champions de mercredi contre le PSG, ce qui marquera son premier retour à l'Etihad Stadium depuis son départ cet été.
Guardiola sera accompagné en tribunes par le conseil d'administration du club, dont le président Khaldoon Al Mubarak, tandis que Manchester City gère les retombées de la décision de la commission indépendante. Le club a été reconnu coupable d'avoir artificiellement gonflé ses revenus commerciaux de 830 millions de livres sterling via des contrats fictifs. Manchester City a déjà fait appel et continue de nier toute faute dans cette affaire.
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Guardiola soutient le club
Guardiola a publié un message passionné sur les réseaux sociaux pour défendre Manchester City immédiatement après l’annonce du verdict. L’ancien entraîneur, qui a passé 10 années couronnées de succès à l’Etihad Stadium, a clairement affiché sa position.
Guardiola a déclaré : « Je veux que chaque supporter de Manchester City à travers le monde sache que je suis là, plus que jamais. J’ai toujours été, je suis et je serai toujours derrière mon club, mon propriétaire, mon président, Ferran (Soriano), les joueurs, le staff, Enzo (Maresca) et vous, nos supporters uniques. Que les choses soient claires : nous surmonterons cela ensemble. Je vous aime tous. »
Accusations financières et liens solides
Le directeur général de Manchester City, Ferran Soriano, avait auparavant qualifié la procédure financière de théorie du complot orchestrée par la Premier League. Leur appel contre ces sanctions choc ayant été officiellement déposé, le retour de Guardiola constitue un énorme coup de pouce pour le staff et l’actuel manager Enzo Maresca.
Maresca a été l’adjoint de Guardiola lors de l’historique campagne du triplé, et les deux entretiennent une relation étroite. Manel Estiarte, qui a travaillé aux côtés de Guardiola pendant des années, devrait également assister au prochain match contre le Paris Saint-Germain.
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Quelle est la suite pour Manchester City ?
À l’avenir, Maresca devra maintenir son groupe totalement concentré au milieu des turbulences persistantes en dehors du terrain. Manchester City affrontera Liverpool dans un choc de Premier League à Anfield dimanche. Ce rendez-vous crucial sur la scène nationale mettra sérieusement à l’épreuve leur force mentale avant qu’ils ne tournent leur attention vers la réception du Paris Saint-Germain et de Guardiola mercredi.
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