Selon le Daily Mail, Guardiola doit assister au match de Ligue des champions de mercredi contre le PSG, ce qui marquera son premier retour à l'Etihad Stadium depuis son départ cet été.

Guardiola sera accompagné en tribunes par le conseil d'administration du club, dont le président Khaldoon Al Mubarak, tandis que Manchester City gère les retombées de la décision de la commission indépendante. Le club a été reconnu coupable d'avoir artificiellement gonflé ses revenus commerciaux de 830 millions de livres sterling via des contrats fictifs. Manchester City a déjà fait appel et continue de nier toute faute dans cette affaire.