Au lendemain d’une décision historique qui a ébranlé les fondations du football anglais, l’ancien Guardiola est sorti du silence pour apporter son soutien total au club. Le verdict de la commission indépendante, qui a jugé City coupable de 114 des 115 chefs d’accusation, a déclenché une vague d’examens minutieux, mais Guardiola a clarifié sa position. Sur X, le technicien catalan a publié un message passionné accompagné d’images de lui aux côtés de l’équipe dirigeante du club, affichant un front uni face à ces conclusions.

La déclaration de Guardiola a sonné comme un appel au rassemblement pour la moitié bleue de Manchester pendant l’une des périodes les plus difficiles de l’histoire du club. Il a écrit : « Je veux que chaque supporter de @ManCity sache que je suis là, plus que jamais. Je serai, je l’ai toujours été et je le serai toujours, derrière mon club, mon propriétaire, mon président, Ferran, les joueurs, le staff, Enzo et vous, nos supporters uniques. Que les choses soient claires : nous allons traverser cela ensemble. Je vous aime tous. »