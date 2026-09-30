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Pep Guardiola sort du silence après le verdict de culpabilité de Manchester City pour 114 violations du règlement de Premier League
Guardiola promet une loyauté totale à Manchester City
Au lendemain d’une décision historique qui a ébranlé les fondations du football anglais, l’ancien Guardiola est sorti du silence pour apporter son soutien total au club. Le verdict de la commission indépendante, qui a jugé City coupable de 114 des 115 chefs d’accusation, a déclenché une vague d’examens minutieux, mais Guardiola a clarifié sa position. Sur X, le technicien catalan a publié un message passionné accompagné d’images de lui aux côtés de l’équipe dirigeante du club, affichant un front uni face à ces conclusions.
La déclaration de Guardiola a sonné comme un appel au rassemblement pour la moitié bleue de Manchester pendant l’une des périodes les plus difficiles de l’histoire du club. Il a écrit : « Je veux que chaque supporter de @ManCity sache que je suis là, plus que jamais. Je serai, je l’ai toujours été et je le serai toujours, derrière mon club, mon propriétaire, mon président, Ferran, les joueurs, le staff, Enzo et vous, nos supporters uniques. Que les choses soient claires : nous allons traverser cela ensemble. Je vous aime tous. »
- AFP
L’ampleur des conclusions de la Premier League
L’enquête de la Premier League, qui s’est étendue sur plusieurs années, portait sur de graves infractions commises entre 2009 et 2018. Selon le verdict officiel, le club a été reconnu coupable d’avoir « conclu de faux contrats (qui déformaient le véritable accord entre les parties) avec plusieurs de ses partenaires commerciaux, ainsi que de s’être appuyé sur de faux accords avec d’autres, afin de gonfler artificiellement les revenus du club et de réduire ses coûts ». Ces conclusions suggèrent une volonté durable de contourner les règles de profitabilité et de viabilité de la ligue au moyen de déclarations financières trompeuses.
D’autres détails du rapport de la commission ont souligné que « le club a déposé des comptes erronés et dissimulé la véritable situation de ses finances à ses auditeurs et aux autorités de régulation du football ». La ligue a également noté que City « a commis de multiples manquements à ses obligations de coopération et de la plus haute bonne foi envers la Ligue (trois des quatre manquements allégués ont été retenus) ».
Masters qualifie les violations de systématiques
Le directeur général de la Premier League, Richard Masters, s’est exprimé à la suite du verdict, estimant que l’ampleur des infractions était sans précédent dans l’élite. Masters a déclaré que « le club a enfreint de manière systématique les règles de la Premier League pendant près d’une décennie » et a ajouté que la décision finale « justifie la décision de la Premier League de poursuivre cette affaire contre Manchester City ». Cette déclaration marque un moment important pour la ligue, qui subissait une pression afin de prouver que son cadre réglementaire pouvait demander des comptes aux clubs les plus puissants du monde.
La position de la ligue reste ferme : l’intégrité de la compétition a été compromise par les manœuvres financières du club au cours de son ascension vers la domination nationale. Même si le seul chef d’accusation restant n’a pas été retenu, le volume même des infractions avérées a créé une montagne juridique que le club doit gravir. L’enquête a porté sur tout, des valorisations de sponsoring aux paiements secrets, dressant le portrait d’un club qui, selon la Premier League, a opéré en dehors des limites financières convenues qui régissent l’ensemble des vingt clubs membres.
- AFP
Manchester City se prépare à faire appel
Malgré le caractère accablant du rapport de la commission, Manchester City a maintenu une position d’innocence totale concernant les allégations. Le club a constamment nié tout acte répréhensible tout au long de la procédure et devrait désormais lancer un appel vigoureux contre le verdict. Il soutient que les preuves présentées ne reflètent pas fidèlement ses activités commerciales et que les conclusions faisant état de contrats « fictifs » sont erronées. Cette bataille juridique devrait se poursuivre pendant plusieurs mois, alors que le club cherche à laver son nom devant les juridictions supérieures de l’arbitrage sportif.
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