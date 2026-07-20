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Pep Guardiola s'est vu proposer le poste de sélectionneur de l'Italie lors d'un entretien en face à face avec Paolo Maldini et Leonardo
L'Italie fait de Guardiola sa priorité
Maldini et Leonardo ont rencontré Guardiola à Barcelone pour évoquer le poste vacant de sélectionneur de l’Italie. Selon Sky Sports Italia, les discussions ont dépassé le cadre d’un simple entretien et pourraient s’être poursuivies tout au long du week-end.
La rencontre a été révélée après la diffusion sur les réseaux sociaux de photos de Maldini et Leonardo en Espagne, suscitant des informations selon lesquelles les deux hommes se seraient rendus sur place pour proposer à Guardiola de prendre les rênes des Azzurri. L’Italie considérerait en effet l’entraîneur catalan comme son candidat favori dans sa recherche d’un nouveau sélectionneur.
- AFP
Le congé sabbatique perturbe les plans de la FIGC
Malgré l’attrait de cette offre ambitieuse, l’obstacle principal demeure la volonté de Guardiola de rester éloigné des bancs de touche. Âgé de 55 ans, l’entraîneur a clairement exprimé son besoin de prendre du recul, déclarant : « Sur le plan mental, rien ne me manque du tout. J’ai commencé à entraîner à 37 ans et toute ma vie a été consacrée au football. Maintenant, je veux découvrir la vie, être heureux en faisant autre chose. »
Il a ajouté : « Je cherche encore à définir ma vie d’après. J’ai décidé d’arrêter pour mieux prendre soin de moi. Je veux passer plus de temps avec mes enfants et avec mon père, qui a 95 ans et qui est toujours parmi nous. J’ai 56 ans, je ne suis plus tout jeune, et ma façon de voir les choses évolue. Je m’adapte encore à cette nouvelle étape, mais tout se passe plutôt bien. »
L'Italie garde d'autres options en tête
Si Guardiola demeure le candidat de rêve pour la Nazionale, la Fédération italienne a activement exploré d’autres pistes. L’ancien sélectionneur Roberto Mancini et la légende de la Juventus, Andrea Pirlo, ont été cités pour le poste, mais selon les dernières informations, Antonio Conte aurait déjà trouvé un accord pour devenir le nouveau sélectionneur.
L’intérêt pour Guardiola dépasse toutefois les frontières italiennes, puisque d’autres grandes nations surveillent également sa situation. Après l’élimination prématurée de l’Angleterre en Coupe du monde, plusieurs experts et anciens joueurs ont suggéré que Guardiola prenne la succession de Thomas Tuchel à la tête des Three Lions.
- (C)Getty Images
Les Azzurri attendent la décision de Guardiola
La Fédération italienne cherche un nouveau sélectionneur pour relancer la Nazionale après le départ de Gennaro Gattuso, consécutif à l’élimination de l’équipe lors des qualifications pour la Coupe du monde pour la troisième fois consécutive. La possible sortie de sabbatical de Pep Guardiola reste à confirmer, poussant la fédération à étudier d’autres candidats en attendant plus de clarté.
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