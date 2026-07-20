Pep Guardiola s'est vu proposer le poste de sélectionneur de l'Italie lors d'un entretien en face à face avec Paolo Maldini et Leonardo

Maldini et Leonardo ont rencontré Guardiola à Barcelone pour évoquer le poste vacant de sélectionneur de l’Italie. Selon Sky Sports Italia, les discussions ont dépassé le cadre d’un simple entretien et pourraient s’être poursuivies tout au long du week-end.

La rencontre a été révélée après la diffusion sur les réseaux sociaux de photos de Maldini et Leonardo en Espagne, suscitant des informations selon lesquelles les deux hommes se seraient rendus sur place pour proposer à Guardiola de prendre les rênes des Azzurri. L’Italie considérerait en effet l’entraîneur catalan comme son candidat favori dans sa recherche d’un nouveau sélectionneur.