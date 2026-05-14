Dès le coup de sifflet final, Guardiola a immédiatement rendu hommage au travail accompli en coulisses par le club. L’entraîneur catalan, qui intègre régulièrement de jeunes espoirs aux entraînements de l’équipe première, a souligné que ce triomphe illustrait la vision à long terme instaurée par la direction des Blues.

« Je tiens à féliciter Oliver Reiss, son staff, les joueurs et tous ceux qui travaillent au sein de notre centre de formation pour leur victoire en FA Youth Cup », a déclaré Guardiola. « Le succès dans cette compétition est un nouvel exemple de la capacité de ce club à instaurer une mentalité de gagnant et à former de jeunes joueurs de haut niveau. Chaque saison, je suis très impressionné par le talent que nous formons ici au CFA – je le constate lorsque les jeunes s’entraînent avec nous. J’espère que tout le monde au sein du centre de formation savoure cette réussite, car c’est une récompense pour tout le travail acharné et l’engagement dont ils ont fait preuve, non seulement cette saison, mais aussi au fil de toutes ces années d’efforts. »



