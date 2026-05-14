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Pep Guardiola s’est dit « très impressionné » par le centre de formation de Manchester City après la victoire des moins de 18 ans face à leurs rivaux de Manchester United en finale de la FA Youth Cup
Guardiola salue la mentalité d’élite qui anime le centre de formation.
Dès le coup de sifflet final, Guardiola a immédiatement rendu hommage au travail accompli en coulisses par le club. L’entraîneur catalan, qui intègre régulièrement de jeunes espoirs aux entraînements de l’équipe première, a souligné que ce triomphe illustrait la vision à long terme instaurée par la direction des Blues.
« Je tiens à féliciter Oliver Reiss, son staff, les joueurs et tous ceux qui travaillent au sein de notre centre de formation pour leur victoire en FA Youth Cup », a déclaré Guardiola. « Le succès dans cette compétition est un nouvel exemple de la capacité de ce club à instaurer une mentalité de gagnant et à former de jeunes joueurs de haut niveau. Chaque saison, je suis très impressionné par le talent que nous formons ici au CFA – je le constate lorsque les jeunes s’entraînent avec nous. J’espère que tout le monde au sein du centre de formation savoure cette réussite, car c’est une récompense pour tout le travail acharné et l’engagement dont ils ont fait preuve, non seulement cette saison, mais aussi au fil de toutes ces années d’efforts. »
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Heskey, héros d'un derby haletant
Le match a répondu aux attentes suscitées avant la rencontre, City devant puiser dans son talent pour faire la différence dans les dernières minutes. Après l’ouverture du score de Floyd Samba d’un superbe coup franc, United a égalisé par une tête de Godwill Kukonki, maintenant le suspense alors que le match se dirigeait vers les prolongations.
C’est finalement Reigan Heskey qui a volé la vedette en marquant un but décisif à la 87^e minute, concluant une action individuelle de grande classe. Son coup de génie offre à City un cinquième sacre dans la compétition, qui vient s’ajouter à ses victoires de 1986, 2008, 2020 et 2024, et déclenche une explosion de joie dans les tribunes.
Le directeur de l'Académie revient sur cet événement marquant
Le directeur du centre de formation, Thomas Kruecken, a fait écho aux propos de Guardiola, soulignant que la FA Youth Cup restait un objectif secondaire mais essentiel pour les ambitions de développement du club. Il a mis en avant la régularité du programme, qui a permis à City d'atteindre la finale lors de trois campagnes consécutives.
« Remporter la FA Youth Cup est toujours un objectif clé pour nous en début de saison. Voir l’équipe soulever le trophée est donc un moment mémorable et une réussite dont tout le monde à l’académie peut être extrêmement fier », a déclaré Kruecken. « Nos résultats tout au long de la compétition ont montré à quel point la FA Youth Cup compte pour Oliver, son staff et les joueurs. Ils ont été formidables. Ils ont démontré l’importance de se montrer à la hauteur quand ça compte, en finale. »
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En quête d'un doublé historique au niveau national
Si la joie était authentique au Joie Stadium, tous les regards sont déjà tournés vers de nouveaux trophées. Après avoir conquis le titre de Premier League North des moins de 18 ans, City aborde désormais la finale nationale, programmée le 22 mai à Stamford Bridge, qui couronnera le champion incontesté de la catégorie.
Kruecken a souligné l’importance de l’effort collectif, déclarant : « Ce moment n’aurait pas été possible sans le travail acharné de toutes les personnes liées au club. Tant de personnes ont travaillé en étroite collaboration avec l’équipe tout au long de son parcours dans les différentes catégories d’âge, offrant le meilleur environnement possible pour que nos joueurs deviennent non seulement de fantastiques footballeurs, mais aussi des personnes extraordinaires. Je suis très fier non seulement de diriger le centre de formation, mais aussi de travailler avec tant de personnes talentueuses à City. »