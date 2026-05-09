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Pep Guardiola s'attribue le mérite de la progression de Jérémy Doku, le manager de Manchester City estimant que l'ailier ne se résume pas à ses buts et ses passes décisives
Guardiola salue l'ascension fulgurante de Doku
Doku s'est imposé comme l'un des joueurs les plus en vue de City cette saison, apportant vitesse et dynamisme sur les ailes, avec un bilan de sept buts et 14 passes décisives en 42 matches toutes compétitions confondues. L'ailier belge n'a cessé de mettre à mal les arrières latéraux adverses et s'est révélé être une option offensive redoutable. Interrogé sur le secret de l'adaptation rapide de ce joueur de 23 ans à la Premier League, Guardiola a répondu avec humour.
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Guardiola plaisante en revendiquant une part du mérite dans la forme éclatante de Doku.
Avec une pointe d’humour, l’entraîneur de Manchester City a affirmé que le succès d’un joueur revenait toujours à l’entraîneur lorsque tout allait bien. Au-delà de cette remarque badine, Guardiola a souligné que les apports de Doku ne se limitaient pas aux statistiques offensives : l’engagement défensif de l’ailier et sa volonté de soutenir l’équipe ont également impressionné le technicien citizen.
« C’est toujours l’entraîneur. Quand les joueurs jouent bien, c’est grâce à l’entraîneur. Quand ils jouent mal, c’est de leur faute », a déclaré Guardiola à la presse. « Je suis très content. Je suis très content qu’il franchisse ce cap et qu’il ait un impact en un contre un. Mais il ne s’agit pas seulement des buts et des passes décisives, il a continué à se battre en défense. Jérémy a été incroyable cette saison. »
« Nous espérons mettre la pression sur Arsenal. »
L'entraîneur de City est également revenu sur le défi que représente Brentford, alors que son équipe vise le titre de Premier League cette saison.
« Ils sont très bons, a-t-il ajouté. Remplacer Thomas Frank n’est pas chose aisée, donc c’est une saison incroyable. Leur style de jeu est clair et ils sont difficiles à contrer, mais il reste trois matchs et nous allons tout donner. »
Concernant la course au titre, il a ajouté : « Cela fait longtemps depuis notre match contre Arsenal. J’adore jouer à domicile et j’espère que nous pourrons mettre la pression sur Arsenal. À nous de gagner nos matchs et de faire le job. »
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La phase décisive se poursuit pour City
City se concentre désormais sur un match difficile contre Brentford. À seulement quatre journées de la fin du championnat, chaque résultat est crucial. City doit maintenir son niveau de jeu s'il veut menacer Arsenal, qui compte cinq points d'avance en tête du classement.