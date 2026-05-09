Avec une pointe d’humour, l’entraîneur de Manchester City a affirmé que le succès d’un joueur revenait toujours à l’entraîneur lorsque tout allait bien. Au-delà de cette remarque badine, Guardiola a souligné que les apports de Doku ne se limitaient pas aux statistiques offensives : l’engagement défensif de l’ailier et sa volonté de soutenir l’équipe ont également impressionné le technicien citizen.

« C’est toujours l’entraîneur. Quand les joueurs jouent bien, c’est grâce à l’entraîneur. Quand ils jouent mal, c’est de leur faute », a déclaré Guardiola à la presse. « Je suis très content. Je suis très content qu’il franchisse ce cap et qu’il ait un impact en un contre un. Mais il ne s’agit pas seulement des buts et des passes décisives, il a continué à se battre en défense. Jérémy a été incroyable cette saison. »