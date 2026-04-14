Un atout potentiel pour les Skyblues dans une éventuelle course à la signature de Maza : ce technicien de haut vol est représenté par la même agence que l'ancien joueur de Francfort Omar Marmoush, que City a réussi à débaucher de la SGE début 2025.

Ces dernières années, Guardiola a déjà frappé fort en Bundesliga : en 2023, Josko Gvardiol a quitté Leipzig pour Manchester contre un chèque de 90 millions d’euros, et un an plus tôt, City avait raflé Erling Haaland au BVB.

À plus long terme, City doit rajeunir son milieu de terrain pour la saison à venir, Bernardo Silva s’apprêtant à partir. Le Portugais a marqué l’histoire du club depuis 2017, mais son contrat, qui expire, ne sera pas prolongé.