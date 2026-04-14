Selon Sky Sport, Maza aurait tapé dans l’œil de Pep Guardiola, l’entraîneur de Manchester City. D’autres clubs de Premier League surveilleraient également de près le jeune joueur de 20 ans.
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Pep Guardiola s’apprête-t-il à frappé fort en Bundesliga ? Le Bayer Leverkusen a de bonnes raisons de craindre une offre de Manchester City pour l’un de ses internationaux
Un atout potentiel pour les Skyblues dans une éventuelle course à la signature de Maza : ce technicien de haut vol est représenté par la même agence que l'ancien joueur de Francfort Omar Marmoush, que City a réussi à débaucher de la SGE début 2025.
Ces dernières années, Guardiola a déjà frappé fort en Bundesliga : en 2023, Josko Gvardiol a quitté Leipzig pour Manchester contre un chèque de 90 millions d’euros, et un an plus tôt, City avait raflé Erling Haaland au BVB.
À plus long terme, City doit rajeunir son milieu de terrain pour la saison à venir, Bernardo Silva s’apprêtant à partir. Le Portugais a marqué l’histoire du club depuis 2017, mais son contrat, qui expire, ne sera pas prolongé.
- Getty Images Sport
Le Bayer Leverkusen mise sur Ibrahim Maza à long terme – l'Atlético et le Milan seraient-ils également sur les rangs ?
L’été dernier, Maza a quitté le Hertha BSC, alors en deuxième division, pour rejoindre Leverkusen contre un chèque de douze millions d’euros. Au Bayer, ce milieu offensif a rapidement franchi un cap : devenu titulaire, il s’est vite rendu indispensable à l’équipe. En 38 apparitions avec la Werkself, il a inscrit cinq buts et délivré six passes décisives.
Sous contrat jusqu’en 2030, il intéresse plusieurs clubs anglais, mais le club rhénan entend conserver son international algérien à long terme. Mi-mars, dans l’émission « Doppelpass » sur Sport1, le directeur sportif de Leverkusen, Simon Rolfes, a ainsi écarté tout retour de Julian Brandt, qui quittera le BVB libre cet été : « Nous avons déjà un excellent joueur à ce poste, Ibo Maza, qui va encore progresser dans les années à venir. Julian ne sera donc pas à l’ordre du jour pour nous. »
Ces dernières semaines, deux autres grands clubs internationaux, l’AC Milan et l’Atlético de Madrid, avaient été associés à Maza. Dans ce contexte, il avait été dit qu’à Leverkusen, le club ne considérerait des offres pour sa jeune pépite qu’à partir de 45 millions d’euros.
Ibrahim Maza entend créer la sensation avec l’Algérie lors de la Coupe du monde.
Lors de la Coupe du monde cet été, Maza pourrait toutefois continuer à faire monter sa cote. Né à Berlin, il a évolué au sein des sélections jeunes de la DFB (Fédération allemande de football), des U18 aux U20, avant de s’engager avec la Fédération algérienne. Son père est originaire de ce pays d’Afrique du Nord, tandis que sa mère est vietnamienne.
Après des débuts sous le maillot algérien en octobre 2024, il s’est rapidement imposé comme l’un des grands espoirs des Verts grâce à ses performances lors de la dernière Coupe d’Afrique des nations. Propulsé dans le groupe de l’Argentine, championne du monde en titre, et d’une Autriche solide, Maza et ses coéquipiers affronteront également la Jordanie lors du premier tour.
- AFP
Ibrahim Maza : ses statistiques cette saison
Jeux
38
Buts
5 passes décisifs.
Passes décisives
6 cartons jaunes
Cartons jaunes
3