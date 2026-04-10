Alors que Manchester City aborde la dernière ligne droite de la saison, le sentiment général est que Bernardo Silva disputera ses derniers matchs avec le club avant de le quitter à l’expiration de son contrat en juin. L’adjoint de Guardiola, Pep Lijnders, a laissé échapper la semaine dernière que Bernardo s’apprêtait à partir, bien que l’entraîneur ait déclaré vendredi que le joueur ne lui avait pas encore fait part de cette décision.

« Je suis très en colère contre Bernardo, a-t-il lancé en conférence de presse. Il y a un mois, je lui ai dit : “Si tu prends une décision, tu dois être le premier à m’en parler”, et il ne m’a encore rien dit. C’est à lui d’annoncer cette décision. Je lui ai dit, en plaisantant, qu’il me devait cette franchise, mais il ne m’a rien dit, donc je ne sais pas ce qui se passe. »

Guardiola a toutefois salué l’incroyable engagement de celui qui est resté le joueur ayant passé le plus de temps sous ses ordres depuis le début de sa carrière d’entraîneur, et s’est dit conforté dans sa décision de lui avoir confié le brassard de capitaine en début de saison.

« Oui, c’était la meilleure décision que j’ai prise cette saison. Les précédentes étaient bonnes aussi. Tout le monde est important, mais le capitaine, c’est simple. Si vous pensez que l’équipe passe avant tout, parfois les politiciens disent ce genre de choses – le pays passe avant tout, mais ensuite il ne passe jamais avant tout – mais avec Bernardo, c’est comme ça. Avec la plupart des capitaines que j’ai eus, il faut toujours penser à ce dont l’équipe a besoin, mais ce n’est pas toujours possible. En général, c’est dans les bons moments que l’équipe passe avant tout, mais c’est dans les mauvais moments qu’il faut être là, quand tout va contre vous personnellement, et que vous faites passer l’équipe, le club et l’organisation avant tout, et tous n’étaient pas capables de le faire. »