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Pep Guardiola révèle « la meilleure décision que j'ai prise » alors que Manchester City aborde une phase décisive de la course au titre de Premier League face à Arsenal
Guardiola se félicite du choix de Bernardo comme capitaine
Alors que Manchester City aborde la dernière ligne droite de la saison, le sentiment général est que Bernardo Silva disputera ses derniers matchs avec le club avant de le quitter à l’expiration de son contrat en juin. L’adjoint de Guardiola, Pep Lijnders, a laissé échapper la semaine dernière que Bernardo s’apprêtait à partir, bien que l’entraîneur ait déclaré vendredi que le joueur ne lui avait pas encore fait part de cette décision.
« Je suis très en colère contre Bernardo, a-t-il lancé en conférence de presse. Il y a un mois, je lui ai dit : “Si tu prends une décision, tu dois être le premier à m’en parler”, et il ne m’a encore rien dit. C’est à lui d’annoncer cette décision. Je lui ai dit, en plaisantant, qu’il me devait cette franchise, mais il ne m’a rien dit, donc je ne sais pas ce qui se passe. »
Guardiola a toutefois salué l’incroyable engagement de celui qui est resté le joueur ayant passé le plus de temps sous ses ordres depuis le début de sa carrière d’entraîneur, et s’est dit conforté dans sa décision de lui avoir confié le brassard de capitaine en début de saison.
« Oui, c’était la meilleure décision que j’ai prise cette saison. Les précédentes étaient bonnes aussi. Tout le monde est important, mais le capitaine, c’est simple. Si vous pensez que l’équipe passe avant tout, parfois les politiciens disent ce genre de choses – le pays passe avant tout, mais ensuite il ne passe jamais avant tout – mais avec Bernardo, c’est comme ça. Avec la plupart des capitaines que j’ai eus, il faut toujours penser à ce dont l’équipe a besoin, mais ce n’est pas toujours possible. En général, c’est dans les bons moments que l’équipe passe avant tout, mais c’est dans les mauvais moments qu’il faut être là, quand tout va contre vous personnellement, et que vous faites passer l’équipe, le club et l’organisation avant tout, et tous n’étaient pas capables de le faire. »
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« Il a une flamme en lui » Tel un meneur d’attaque, {prénom} déploie sur le terrain une intensité qui fait la différence. Sa détermination brûlante, perceptible dès le coup d’envoi, inspire ses coéquipiers et dynamise le jeu collectif.
Guardiola a souligné que Silva s'était particulièrement distingué lors de la saison cauchemar écoulée. Alors que le reste de l'effectif était décimé par les blessures, le milieu de terrain est resté à son meilleur niveau et a été décisif durant la série de victoires finales qui a permis au club de terminer troisième de Premier League.
L’entraîneur a expliqué : « La saison dernière en est la parfaite illustration. La saison dernière a été la plus difficile – je n’ai pas besoin d’expliquer pourquoi, tout le monde le sait – et il était toujours là, montrant l’exemple sur le terrain comme à l’entraînement. Il n’est pas le plus grand, ni le plus musclé, et il ne marque pas 50 buts ni ne délivre 50 passes décisives par saison. Ce sont ce genre de joueurs qui font les titres et dont tout le monde parle. Je le connais bien depuis neuf ans et je sais ce qu’un entraîneur attend de lui.
« Tous les entraîneurs vous diront à quel point ils l’apprécient : il est incroyablement compétitif, il a toujours cette flamme. Dans les moments les plus difficiles et sur les plus grandes scènes, il est toujours là. Je l’ai souvent répété : dans les grands matchs, l’important n’est pas de bien ou mal jouer, mais d’être soi-même et de ne pas avoir peur. Bernie possède toutes ces qualités depuis le premier jour, quand il est arrivé en provenance de Monaco. »
Interrogé à plusieurs reprises sur son milieu durant la conférence de presse, le technicien a même plaisanté : « Je ne savais pas que c’était sa conférence d’adieu. »
« Sa décision »
Pendant la trêve internationale, Silva a confié que le seul obstacle à un séjour plus long à City était de vivre à Manchester plutôt qu’en Europe du Sud. « Je plaisante souvent en disant que si Man City était dans le sud de l’Europe, je resterais ici jusqu’à ce qu’on me pousse vers la sortie », a-t-il affirmé. « Pour le reste, c’est une autre histoire : ce n’est pas que je n’aime pas la ville, mais culturellement, ce n’est pas tout à fait mon idéal. »
Guardiola a déclaré qu’il aimerait que le milieu de terrain prolonge son séjour à City au-delà de l’été, mais il a précisé qu’il respecterait la décision du joueur s’il venait à partir. « Il a été une recrue incroyable pour nous, a ajouté l’entraîneur. J’aime ce club énormément et j’adorerais qu’il reste et y termine sa carrière, mais je ne sais pas. Il prendra sa décision et l’annoncera au club, aux médias et aux supporters. C’est sa décision. Il a été une recrue incroyable au vu des chiffres, du temps de jeu, des titres, et surtout dans les moments difficiles. Je juge les joueurs quand tout est difficile et il se montre toujours à la hauteur en disant qu’il est là pour aider. »
- AFP
Guardiola fixe un objectif de points pour remporter le titre
Dimanche, Manchester City se déplacera sur la pelouse de Chelsea. D’ici là, les Citizens pourraient compter 12 points de retard sur Arsenal au classement, même s’ils ont deux matchs en moins et qu’ils recevront les Gunners la semaine suivante pour tenter de réduire l’écart. D’ordinaire, City passe la vitesse supérieure en avril, avec une moyenne de 2,5 points par match sous les ordres de Guardiola.
Néanmoins, conscient du retard, l’entraîneur catalane estime que son équipe devra remporter l’ensemble de ses rencontres pour conserver une chance de titre. Il a déclaré : « J’espère que nous pourrons engranger un maximum de points. Vu notre position en Premier League, nous devons tout gagner, sinon nous n’aurons aucune chance de lutter jusqu’au bout. Nous n’avons pas été assez réguliers, nous avons laissé filer des points et nous savons que nous aurions dû les prendre. C’est pourquoi nous sommes dans une situation où nous ne pouvons plus faire autrement. »