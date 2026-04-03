Pep Guardiola rend hommage à Mohamed Salah, qu'il qualifie de « légende absolue », à la veille du dernier affrontement entre la star de Liverpool et Manchester City

Alors que l'une des carrières les plus emblématiques de la Premier League touche à sa fin, Guardiola a tenu à lui rendre hommage. S'adressant aux médias avant le quart de finale de la FA Cup de samedi à l'Etihad Stadium, l'entraîneur de Manchester City n'a pas caché son admiration pour cet attaquant qui lui a si souvent donné du fil à retordre.

« L'un des plus grands. Quel joueur ! Je pense que c'est un être humain incroyable », a déclaré Guardiola aux journalistes. « Buts et passes décisives, une légende absolue pour Liverpool et pour toute la Premier League grâce à ce qu'il a accompli. Je pense que c'est le bon moment pour lui dire au revoir dans ce pays demain ; il mérite la reconnaissance incroyable qu'il a apportée au football mondial, en particulier dans ce pays. »