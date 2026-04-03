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Pep Guardiola rend hommage à Mohamed Salah, qu'il qualifie de « légende absolue », à la veille du dernier affrontement entre la star de Liverpool et Manchester City
Guardiola rend hommage à l'un des plus grands
Alors que l'une des carrières les plus emblématiques de la Premier League touche à sa fin, Guardiola a tenu à lui rendre hommage. S'adressant aux médias avant le quart de finale de la FA Cup de samedi à l'Etihad Stadium, l'entraîneur de Manchester City n'a pas caché son admiration pour cet attaquant qui lui a si souvent donné du fil à retordre.
« L'un des plus grands. Quel joueur ! Je pense que c'est un être humain incroyable », a déclaré Guardiola aux journalistes. « Buts et passes décisives, une légende absolue pour Liverpool et pour toute la Premier League grâce à ce qu'il a accompli. Je pense que c'est le bon moment pour lui dire au revoir dans ce pays demain ; il mérite la reconnaissance incroyable qu'il a apportée au football mondial, en particulier dans ce pays. »
- Getty Images Sport
Le dernier duel de Salah à Manchester City
Le prochain match de coupe à l'Etihad marquera la dernière fois que Salah affrontera Manchester City sous le maillot de Liverpool. Depuis son arrivée en provenance de la Roma en 2017, le joueur de 33 ans s'est imposé comme une menace redoutable dans cette rivalité particulière, inscrivant au total 255 buts pour le club toutes compétitions confondues.
Malgré les difficultés rencontrées par Liverpool cette saison, qui le placent à la cinquième place du classement de la Premier League, Salah reste une menace majeure pour l'équipe d'Arne Slot. Guardiola est parfaitement conscient du palmarès de l'Égyptien, l'attaquant ayant marqué 13 fois en 25 apparitions contre les Citizens au fil des ans, même s'il n'a pas réussi à trouver le chemin des filets lors de leurs deux précédentes rencontres cette saison.
Le joueur vedette de la ligne arrière vise le titre
Alors que Guardiola s'efforce de le neutraliser, l'entraîneur de Liverpool, Arne Slot, espère que Salah pourra ajouter une touche de magie finale à son héritage à Anfield. Slot a confirmé que l'attaquant était en forme et disponible pour le déplacement à Manchester, soulignant que l'Égyptien restait pleinement engagé malgré son départ imminent.
« Ce qui s'est passé depuis qu'il l'a annoncé, c'est ce qu'il mérite pleinement », a déclaré Slot. « Une carrière incroyable dans ce club, tous les trois jours, remportant des trophées. J'ai vu une magnifique photo de lui devant tous les trophées qu'il a gagnés, j'espère donc qu'il pourra en ajouter deux de plus avant la fin de la saison. Si nous avons un Mo dans la forme qu'il a affichée depuis tant d'années, cela nous sera d'une grande aide. »
- AFP
Guardiola se méfie de la menace que représente Liverpool
Au-delà du talent individuel de Salah, Guardiola a également évoqué la situation de l'effectif de Liverpool. Bien qu'une série de trois matchs de championnat sans victoire mette en péril leurs espoirs de terminer parmi les quatre premiers, l'entraîneur de City estime que les Reds disposent des bases nécessaires pour rester compétitifs à long terme, même sans Salah.
« L'équipe a réalisé un investissement incroyable la saison dernière pour s'imposer sur le long terme, elle est en Ligue des champions », a ajouté Guardiola, faisant référence au prochain quart de finale de Liverpool contre le Paris Saint-Germain. « C'est un prétendant au titre, avec des joueurs de très haut niveau. »