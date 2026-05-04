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Pep Guardiola réagit à la vidéo de boxe « impressionnante » de Rayan Cherki, devenue virale, alors que l’attaquant connaît une première saison « plutôt réussie » à Manchester City
Guardiola plaisante au sujet de la vidéo de boxe de Cherki qui est devenue virale
L’entraîneur espagnol a répondu avec humour après la diffusion sur Internet d’une vidéo montrant Cherki faire preuve d’une grande agilité lors d’une séance d’entraînement de boxe. La star de Manchester City s’est montrée vif et agile sur le ring, et la vidéo a rapidement fait le buzz sur les réseaux sociaux.
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« Il fait peur ! »
À la veille de la rencontre de Premier League entre Manchester City et Everton, Guardiola s'est exprimé au sujet de la vidéo circulant sur les réseaux et a plaisanté sur l'intensité du Français. Selon le technicien catalane, les exploits athlétiques de Cherki en dehors des terrains traduisent l'énergie qu'il déploie lorsqu'il est sur la pelouse. « Sur Instagram en ce moment, [Cherki] fait de la boxe. Il fait peur ! », a-t-il lancé aux journalistes.
« Je n'ai pas de joueurs typiques »
Depuis son arrivée à Manchester, le joueur de 22 ans a inscrit dix buts et délivré treize passes décisives en 46 matchs toutes compétitions confondues avec City, ce qui lui vaut les éloges générales. Cependant, Guardiola a rejeté l’idée selon laquelle Cherki correspondrait au profil type de son style de management.
« Quel serait mon profil de joueur idéal ? Je n’en ai pas. Pour un premier exercice, son bilan est tout à fait correct. À Barcelone, nous avions déjà des joueurs très complets. Bien sûr qu’il peut s’imposer : tous ceux qui portent mon maillot correspondent à mon style. »
- AFP
La ville se prépare pour une fin de saison décisive
Les Cityzens entrent dans une phase cruciale de leur saison, avec l’ambition de rafler plusieurs trophées. Déjà couronnés en Carabao Cup, les hommes de Guardiola restent en course pour deux autres titres nationaux. Ils pointent à six points d’Arsenal, leader de la Premier League, mais disposent de deux matchs en moins, et défieront Chelsea en finale de la FA Cup.