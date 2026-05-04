Depuis son arrivée à Manchester, le joueur de 22 ans a inscrit dix buts et délivré treize passes décisives en 46 matchs toutes compétitions confondues avec City, ce qui lui vaut les éloges générales. Cependant, Guardiola a rejeté l’idée selon laquelle Cherki correspondrait au profil type de son style de management.

« Quel serait mon profil de joueur idéal ? Je n’en ai pas. Pour un premier exercice, son bilan est tout à fait correct. À Barcelone, nous avions déjà des joueurs très complets. Bien sûr qu’il peut s’imposer : tous ceux qui portent mon maillot correspondent à mon style. »