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Pep Guardiola quittera Manchester City à l’issue de la saison. Le technicien catalan, déjà légendaire, laissera son poste après la rencontre qui pourrait offrir aux Citizens un nouveau titre en Premier League, et c’est Enzo Maresca qui devrait prendre sa suite
Une décennie de domination touche à sa fin
Le football anglais s’apprête à vivre un tournant historique : Guardiola quittera Manchester City après le dernier match de Premier League, dimanche contre Aston Villa. En dix ans, l’entraîneur catalane a redéfini le jeu, propulsé les Citizens au sommet mondial et récolté vingt trophées.
Selon le Daily Mail, Guardiola bouclera ainsi un cycle de vingt trophées, ayant propulsé les Citizens parmi l’élite mondiale.
À 55 ans, il a mené City à six titres de champion, dont quatre consécutifs, un exploit sans précédent, et a permis au club de remporter sa première Ligue des champions.
- AFP
Les sponsors ont été informés peu avant l'annonce officielle.
Le club mancunien s’apprête à affronter les répercussions de ce départ, des sources indiquant que la direction a déjà entamé le processus d’information de ses principaux partenaires.
Le club aurait déjà prévenu ses partenaires sponsors de l’imminence de l’annonce. Dans l’entourage du technicien catalan, le départ ne fait plus de mystère depuis plusieurs semaines.
Le calendrier a été choisi pour permettre un grand adieu : l’officialisation interviendra dimanche, afin de célébrer l’impact de Guardiola sur le football anglais lors d’un défilé en bus à toit ouvert, programmé lundi.
Le cortège doit s’élancer à 16 h depuis le Northern Quarter de Manchester avant de s’achever une heure plus tard devant le hall d’entrée de la tribune Colin Bell à l’Etihad Stadium.
Les candidats à la succession et un rôle à venir
Alors que la quête d’un successeur s’intensifie, les liens entre Guardiola et le City Football Group pourraient ne pas être totalement rompus.
Il lui reste un an de contrat, auquel il se réfère régulièrement, et il pourrait donc rester au club sous une autre casquette. Ses jours sur le banc sont toutefois comptés, car il cherche un nouveau défi ou un peu de repos.
Selon The Athletic, l’ancien coach de Chelsea, Enzo Maresca, serait en pole position pour prendre la relève. Maresca a quitté les Blues en janvier après, semble-t-il, avoir prévenu le club de ses pourparlers avec City concernant la succession de Guardiola.
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Un dernier défi pour enrichir sa vitrine
La dernière semaine de Guardiola à la tête de Manchester City s’annonce potentiellement historique, le club étant toujours en course pour un doublé national.
Les Citizens ont d’abord battu Chelsea 1-0 à Wembley samedi pour soulever la FA Cup, puis ils restent en lice avec Arsenal pour le titre de Premier League. Le technicien espagnol, désireux d’offrir un ultime trophée à ses supporters avant un départ désormais acté, dirigera d’abord ses joueurs au Vitality Stadium face à Bournemouth mardi soir, avant un dernier rendez-vous à l’Etihad contre Aston Villa dimanche.