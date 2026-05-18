Le football anglais s’apprête à vivre un tournant historique : Guardiola quittera Manchester City après le dernier match de Premier League, dimanche contre Aston Villa. En dix ans, l’entraîneur catalane a redéfini le jeu, propulsé les Citizens au sommet mondial et récolté vingt trophées.

Selon le Daily Mail, Guardiola bouclera ainsi un cycle de vingt trophées, ayant propulsé les Citizens parmi l’élite mondiale.

À 55 ans, il a mené City à six titres de champion, dont quatre consécutifs, un exploit sans précédent, et a permis au club de remporter sa première Ligue des champions.