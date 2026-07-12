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Ryan Tolmich

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Pep Guardiola pourrait-il prendre les commandes de l’équipe nationale américaine ? Analyse des profils de Mauricio Pochettino, Pellegrino Matarazzo et des autres entraîneurs de renom pressentis pour le cycle de la Coupe du monde 2030

Analysis
États-Unis
FEATURES
M. Pochettino
P. Guardiola
B. Schmetzer
P. Matarazzo

L'avenir de Mauricio Pochettino reste incertain, ce qui ouvre plusieurs perspectives intéressantes à la Fédération américaine de football alors qu'elle commence à planifier le cycle menant à la Coupe du monde 2030.

Depuis l’élimination de l’équipe nationale masculine des États-Unis à la Coupe du monde, les responsables de la fédération et du staff technique répètent qu’il faut faire preuve de patience. Le moment est à la récupération et à la réflexion. Les heures qui ont suivi la défaite 4-1 contre la Belgique n’étaient pas propices à des décisions hâtives sur l’avenir.

Une semaine plus tard, le poste de sélectionneur reste donc vacant. Mauricio Pochettino pourrait revenir, ou non ; la Fédération américaine pourrait souhaiter prolonger leur collaboration, ou pas. Le repos et la réflexion demeurent de mise avant toute décision.

Fait marquant : le contrat de Pochettino expire cet été. Lorsqu’il a pris les commandes en 2024, l’Argentin s’est engagé uniquement pour cette Coupe du monde. Si des discussions ont eu lieu pour une prolongation, le programme se retrouve donc, à ce stade, sans entraîneur attitré.

Quel profil pour la suite ? Un retour aux sources avec un sélectionneur expérimenté, ou une nouvelle surprise ? Voici ce à quoi pourrait ressembler la quête d’un nouvel entraîneur, si elle se confirme.

  • USA Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    L'entraîneur en place : Mauricio Pochettino

    Commencons par le sélectionneur actuel : pour l’instant, rien n’indique s’il va rester ou partir. La logique voudrait qu’il s’en aille, mais on a déjà vu des situations plus surprenantes.

    Si Pochettino reste, il sera intéressant d’observer la manière dont il abordera ce deuxième mandat. Le premier a été, dans l’ensemble, consacré à la construction d’une culture d’équipe et au rétablissement d’un sentiment de fierté et de devoir au sein de l’équipe nationale américaine. Il faut reconnaître qu’il y est parvenu.

    Sous sa direction, l’équipe a proposé un football séduisant lors de la Coupe du monde et, tout aussi important, a redonné confiance aux supporters avant la défaite cinglante contre la Belgique. Les attentes ont-elles été satisfaites ? Probablement pas, mais Pochettino a, quoi qu’il en soit, élevé le niveau de la sélection.

    Un deuxième cycle s’ouvrirait donc sur des bases déjà solides. La question est de savoir comment il s’appuierait sur ces fondations et, surtout, quelle serait sa vision à long terme après avoir consacré ses deux premières années à se préparer à toute vitesse pour une Coupe du monde à domicile.

    Reste la question de l’engagement. En signant, il s’engagerait pour quatre ans, jusqu’en 2030, et s’éloignerait des grands clubs européens. De plus, si la Fédération américaine prolonge son contrat, elle devra composer avec les rumeurs qui associeront son sélectionneur à chaque poste prestigieux vacant sur le Vieux Continent. Les deux parties sont-elles prêtes à gérer cette distraction ?

    Si tous les éléments s’emboîtent, Pochettino et la Fédération américaine ont déjà prouvé qu’ils pouvaient former une équipe redoutable à court terme. Mais un engagement à long terme s’annonce bien plus délicat.

    • Publicité
  • Nashville SC v Inter Miami CF - CONCACAF Champions Cup 2026Getty Images Sport

    Un visage familier : BJ Callaghan

    Une frange de la communauté football sur les réseaux sociaux continue d’encenser l’époque où l’équipe nationale masculine des États-Unis pratiquait son meilleur football récent. À quelle période font-ils référence ? L’ère BJ Callaghan.

    Après avoir été l’adjoint de Gregg Berhalter, Callaghan a pris les rênes à titre intérimaire en mai 2023, succédant à Anthony Hudson, lequel avait temporairement remplacé Berhalter pendant l’enquête de la Fédération américaine sur le comportement de l’ancien sélectionneur avant de partir pour un autre poste. Pour son premier match, Callaghan a mené les États-Unis à une victoire 3-0 contre le Mexique en demi-finale de la Ligue des Nations de la CONCACAF. Trois jours plus tard, les États-Unis battaient le Canada pour soulever le trophée. L’effectif, diminué, a ensuite connu un parcours mitigé lors de la Gold Cup estivale, mais Callaghan avait déjà conquis l’estime d’une large partie des supporters américains à l’issue de son intérim.

    Il a ensuite pris les commandes de Nashville SC, remporté l’U.S. Open Cup en 2025 et confirmé son statut d’entraîneur de premier plan en MLS.

    Si son palmarès reste moins reluisant que celui de Pochettino, Callaghan bénéficie d’une solide réputation au sein de l’USMNT. Un choix moins ambitieux sur le papier, mais un compromis réaliste, moins onéreux pour la fédération et susceptible de satisfaire un public nostalgique de son premier passage.

  • Schmetzer Sounders 2023Getty

    Le vétéran de confiance : Brian Schmetzer

    Brian Schmetzer a déjà fait savoir qu’il serait intéressé par le poste. Toutefois, une partie des supporters américains estiment qu’engager un entraîneur issu uniquement de la MLS, sans expérience internationale, manquerait d’ambition.

    Chez les Seattle Sounders, il a maintenu, construit puis reconstruit un véritable empire. Propulsé entraîneur par intérim après la légende Sigi Schmid, il a immédiatement conquis la MLS Cup. Il a ajouté un deuxième titre en 2019 et disputé deux autres finales, soit quatre finales de championnat en cinq ans. Pendant cette période, Seattle a manqué les play-offs une seule fois et a disputé deux Coupes du monde des clubs.

    Au cours de la dernière décennie, Schmetzer a supervisé plusieurs cycles du football des Sounders, tous couronnés de succès. En termes d’expérience, rares sont les entraîneurs américains capables de rivaliser avec lui, ce qui justifie pleinement de le prendre en considération.

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  • Real Sociedad v Atletico de Madrid - Copa Del Rey FinalGetty Images Sport

    L’Américain en Europe – Pellegrino Matarazzo

    Matarazzo se forge un parcours digne d’un futur sélectionneur de l’équipe nationale américaine. La question, alors, porte sur le calendrier.

    Né dans le New Jersey, il a construit sa carrière d’entraîneur en Allemagne, mais s’est véritablement révélé cette année après avoir pris les rênes de la Real Sociedad. Arrivé en décembre, il a mené le club à la victoire en Copa del Rey, couronnée par un succès aux tirs au but contre l’Atlético de Madrid en finale. Grâce à ce titre, Matarazzo est devenu le premier Américain à remporter un trophée majeur dans l’un des cinq grands championnats.

    La question se pose donc : pourquoi partirait-il ? Matarazzo est en train de bâtir quelque chose en Europe et, s’il poursuit sur cette lancée, le poste de sélectionneur des États-Unis l’attendra tôt ou tard. Si le poste de sélectionneur l’attire, cela se comprend, mais on ne lui en voudrait pas non plus de vouloir continuer à se dépasser en Europe pour voir jusqu’où il peut aller.

  • Pep Guardiola Manchester City 2026Getty Images

    Le grand nom : Pep Guardiola

    Si l’équipe nationale masculine des États-Unis veut s’offrir un nouveau grand nom, le marché en propose plusieurs. Après tout, l’un des meilleurs entraîneurs de l’histoire est actuellement libre.

    Pep Guardiola connaît déjà bien les États-Unis : lors d’un précédent congé sabbatique, il a vécu à New York pour savourer l’anonymat offert par la vie américaine. Il sait donc exactement à quoi s’attendre en tant que successeur potentiel de Pochettino : un poste où l’on endosse les fonctions d’entraîneur principal et de responsable du développement du football américain. Pourtant, n’importe quel club ou sélection au monde le recruterait immédiatement s’il le souhaitait. Existe-t-il donc une raison valable pour qu’il privilégie le banc de l’équipe nationale américaine plutôt qu’un poste dans un club plus prestigieux ou au sein d’une autre sélection, qui lui offrirait sans doute un salaire plus élevé ?

    Un tel virage représenterait un changement majeur, peut-être trop important pour être envisagé, à moins que la Fédération américaine de football neobtienne un soutien financier externe, comme ce fut le cas lors de l’arrivée de Pochettino.

  • New York Red Bulls v New England RevolutionGetty Images Sport

    L'avenir - Michael Bradley

    Légende de l’équipe nationale américaine de football (USMNT), Michael Bradley est sur une pente ascendante qui pourrait un jour le mener au poste de sélectionneur. Toutefois, il en est encore à ses premiers pas sur le banc, et les appels à sa nomination paraissent donc prématurés.

    S’il fait déjà du bon travail avec les New York Red Bulls, notamment dans l’épanouissement des jeunes joueurs, et s’il a manifestement « tout compris » au jeu de l’équipe nationale américaine, il n’en reste pas moins qu’il est encore trop tôt dans sa carrière pour envisager un tel bond. Il lui faut encore mûrir.

    Il constitue donc un nom à surveiller pour l’avenir, mais pas pour un horizon 2030.

  • usmnt Getty Images

    Les inconnues

    Fait établi : personne ne sait où cela mène. Même en cas de rupture entre la sélection américaine et Pochettino, les conséquences restent imprévisibles.

    Le carrousel des entraîneurs est imprévisible : on ignore qui sera libre et quand. Mais à quatre ans de la Coupe du monde, la Fédération américaine de football a le loisir d’attendre et de choisir judicieusement. Il ne faut toutefois pas traîner, comme lors des deux cycles précédents ; encore faut-il se précipiter. Si la fédération identifie un candidat, elle a le temps de le recruter.

    De fait, l’étendue du vivier de candidats reste difficile à évaluer. En 2024, qui aurait imaginé que Pochettino serait à la fois disponible et disposé à prendre les rênes de l’USMNT ? La même incertitude prévaut aujourd’hui. De nouveaux prétendants émergeront, et certains pourraient s’insérer tardivement dans la course ; mais si la Fédération américaine décide de passer à l’action, les options ne manqueront pas pour dénicher le profil idéal.