Depuis l’élimination de l’équipe nationale masculine des États-Unis à la Coupe du monde, les responsables de la fédération et du staff technique répètent qu’il faut faire preuve de patience. Le moment est à la récupération et à la réflexion. Les heures qui ont suivi la défaite 4-1 contre la Belgique n’étaient pas propices à des décisions hâtives sur l’avenir.

Une semaine plus tard, le poste de sélectionneur reste donc vacant. Mauricio Pochettino pourrait revenir, ou non ; la Fédération américaine pourrait souhaiter prolonger leur collaboration, ou pas. Le repos et la réflexion demeurent de mise avant toute décision.

Fait marquant : le contrat de Pochettino expire cet été. Lorsqu’il a pris les commandes en 2024, l’Argentin s’est engagé uniquement pour cette Coupe du monde. Si des discussions ont eu lieu pour une prolongation, le programme se retrouve donc, à ce stade, sans entraîneur attitré.

Quel profil pour la suite ? Un retour aux sources avec un sélectionneur expérimenté, ou une nouvelle surprise ? Voici ce à quoi pourrait ressembler la quête d’un nouvel entraîneur, si elle se confirme.