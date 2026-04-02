Ces derniers temps, des rumeurs circulaient régulièrement selon lesquelles Guardiola quitterait prématurément Manchester City, où l'Espagnol est encore sous contrat jusqu'en 2027.

Un départ cet été semble toutefois peu probable, alors que la recherche d'un successeur à Gattuso bat déjà son plein en Italie, selon Fabrizio Romano.

Massimiliano Allegri est considéré comme le candidat favori de la Fédération italienne de football, mais sa nomination semble elle aussi peu réaliste, car l'entraîneur de l'AC Milan n'obtiendra probablement pas l'autorisation de son employeur, avec lequel il est sous contrat jusqu'en 2027.