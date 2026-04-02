Après l'élimination dramatique de l'Italie lors des barrages de qualification pour la Coupe du monde contre la Bosnie, qui a entraîné la non-qualification pour la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique, le sélectionneur Gennaro Gattuso est sur le point d'être limogé. La Gazzetta dello Sport évoque désormais même, de manière inattendue, le nom de Pep Guardiola parmi les successeurs potentiels.
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Pep Guardiola pourrait faire un choix très surprenant après son départ de Manchester City
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Ces derniers temps, des rumeurs circulaient régulièrement selon lesquelles Guardiola quitterait prématurément Manchester City, où l'Espagnol est encore sous contrat jusqu'en 2027.
Un départ cet été semble toutefois peu probable, alors que la recherche d'un successeur à Gattuso bat déjà son plein en Italie, selon Fabrizio Romano.
Massimiliano Allegri est considéré comme le candidat favori de la Fédération italienne de football, mais sa nomination semble elle aussi peu réaliste, car l'entraîneur de l'AC Milan n'obtiendra probablement pas l'autorisation de son employeur, avec lequel il est sous contrat jusqu'en 2027.
C'est pourquoi tout semble se résumer à un duel entre Roberto Mancini et Antonio Conte. Alors que le premier est actuellement sous contrat avec Al-Sadd en Arabie saoudite jusqu'en 2028, Conte est lié à Naples jusqu'en 2027.
Pour tous deux, cela signifierait d'ailleurs un retour sur le banc de l'équipe nationale. Conte a été sélectionneur de l'Italie de 2014 à 2016. Mancini a occupé ce poste de 2018 à 2023 et a remporté le titre de champion d'Europe avec l'Italie en 2021.