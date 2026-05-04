La saison 2025-2026 a marqué un tournant pour Mané, qui a fait ses débuts lors de la dernière journée de l’exercice précédent. Il a disputé 26 matches toutes compétitions confondues et inscrit deux buts en Premier League.

Cet attaquant plein d’énergie pourrait toutefois quitter l’élite la saison prochaine, les Wolves étant déjà condamnés à la relégation et à un retour en Championship. Se pose donc inévitablement la question de sa pérennité à Molineux.

Sous contrat jusqu’en 2029, il n’y a, a priori, aucune raison de brader cet atout dont la valeur marchande, estimée à 50 millions de livres (68 millions de dollars), pourrait encore progresser.

Evoluer régulièrement en deuxième division pourrait même lui profiter : il aurait ainsi le temps de continuer à mûrir et à libérer pleinement son potentiel, sans être contraint de brûler les étapes pour retrouver l’élite. De nouvelles opportunités se présenteront si le joueur parvient à maintenir son niveau de performance actuel.