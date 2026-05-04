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Pep Guardiola pose la question : le jeune prodige des Wolves, Mateus Mane, doit-il rester à Wolverhampton malgré l’intérêt grandissant d’autres clubs ? Et, surtout, pour quel pays jouera-t-il en sélection : l’Angleterre ou le Portugal ?
Ascension météorique : Mané affiche déjà une valeur de 50 millions de livres sterling
La saison 2025-2026 a marqué un tournant pour Mané, qui a fait ses débuts lors de la dernière journée de l’exercice précédent. Il a disputé 26 matches toutes compétitions confondues et inscrit deux buts en Premier League.
Cet attaquant plein d’énergie pourrait toutefois quitter l’élite la saison prochaine, les Wolves étant déjà condamnés à la relégation et à un retour en Championship. Se pose donc inévitablement la question de sa pérennité à Molineux.
Sous contrat jusqu’en 2029, il n’y a, a priori, aucune raison de brader cet atout dont la valeur marchande, estimée à 50 millions de livres (68 millions de dollars), pourrait encore progresser.
Evoluer régulièrement en deuxième division pourrait même lui profiter : il aurait ainsi le temps de continuer à mûrir et à libérer pleinement son potentiel, sans être contraint de brûler les étapes pour retrouver l’élite. De nouvelles opportunités se présenteront si le joueur parvient à maintenir son niveau de performance actuel.
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Mane devrait-il rester à Wolverhampton après avoir brillé contre Manchester City ?
Wolves n’ont pas laissé entendre qu’ils étaient prêts à étudier des offres, mais ils sont pleinement conscients de l’intérêt que suscite ce jeune espoir très en vue. Interrogé sur la possibilité que Mané reste au club et sur les difficultés que cela pourrait entraîner, Gray – s’exprimant en partenariat avec Kiwislots – a confié à GOAL lors d’une interview exclusive : « Je pense que oui. Je l’ai vu jouer plusieurs fois cette saison, j’ai couvert les Wolves à quelques reprises, et c’est un talent exceptionnel, cela ne fait aucun doute, mais il manque encore d’expérience pour l’instant.
Si l’on considère son parcours, ses passages dans plusieurs clubs avant son retour chez les Wolves et sa plongée directe dans le grand bain, il a su devenir l’homme de la situation lors des 10 à 15 derniers matchs de la saison.
« J’étais d’ailleurs dans le tunnel après le match des Wolves contre Manchester City et Pep Guardiola discutait de lui avec Rob Edwards, donc je pense que ça en dit long. Il a repéré un talent, il a posé des questions à son sujet, et je pense qu’il ne peut que s’améliorer car il possède toutes les qualités pour devenir un brillant joueur de Premier League s’il garde les pieds sur terre.
Mais si j’étais à sa place – et c’est très difficile, car les agents n’arrêtent pas de souffler à l’oreille des joueurs –, je pense qu’une année supplémentaire en Championship lui ferait le plus grand bien. »
Angleterre ou Portugal : quelle sélection nationale Mané choisira-t-il ?
Né à Barreiro, au Portugal, Mane a rejoint l’Angleterre à l’âge de huit ans. Il a d’abord porté le maillot des Young Lions chez les moins de 18 ans, avant de choisir, au niveau des moins de 21 ans, de défendre les couleurs de son pays natal.
Interrogé sur la possibilité que Mane devienne un nouveau Jamal Musiala ou Michael Olise pour l’Angleterre, alors qu’il s’est engagé à représenter un autre pays chez les seniors, l’ancien arrière latéral des Wolves et des Three Lions, Gray, a déclaré : « Il a sa chance, n’est-ce pas, en jouant pour différents pays.
Il n’a pas besoin de se mettre une pression inutile pour percer au niveau international. Même la saison prochaine, cette opportunité se présentera tôt ou tard. Elle viendra naturellement, et je pense que tout dépendra de l’identité du sélectionneur anglais en poste à ce moment-là.
S’il parvient à se frayer un chemin jusqu’à un match de Ligue des Nations ou un rendez-vous similaire, c’est une autre paire de manches. Mais si c’est avec le Portugal, nous avons déjà une pléthore de talents au poste de numéro 10.
« À un certain âge, il faut prendre une décision importante, et il devra peut-être choisir le pays qu’il souhaite réellement représenter. »
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Mane pourrait-il suivre les traces de Ronaldo à Manchester United ?
L’opportunité de jouer aux côtés de Cristiano Ronaldo, quintuple lauréat du Ballon d’Or, est naturellement très attrayante pour tout joueur lié à la sélection portugaise. Âgé de 41 ans, la légende, souvent surnommée « GOAT » (le plus grand de tous les temps), ne montre aucun signe de ralentissement.
Mané pourrait donc, à un moment donné, évoluer à ses côtés. Par ailleurs, les spéculations sur la suite de sa carrière laissent penser qu’il pourrait suivre les traces d’un compatriote emblématique en quête de titres en Premier League, peut-être sous les couleurs de Manchester United, et ce, dès les prochaines saisons.