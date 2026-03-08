Goal.com
Pep Guardiola plaisante en disant qu'il pourrait partir en vacances après avoir été suspendu pour deux matchs par Manchester City, mais il sera tout de même présent dans le banc des remplaçants pour la finale de la Carabao Cup

L'entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, a confirmé qu'il purgerait une suspension de deux matchs après une série d'échanges houleux avec les arbitres lors de la victoire 3-1 de son équipe contre Newcastle United samedi en FA Cup. Le tacticien catalan a reçu son sixième carton jaune de la saison après une altercation avec le quatrième arbitre Lewis Smith, déclenchée par un tacle sur Jeremy Doku qui n'a pas été sanctionné.

  • Guardiola écope d'une suspension pour avoir enfreint les règles sur la ligne de touche.

    Malgré la victoire, grâce à laquelle Omar Marmoush a inscrit un doublé pour assurer la place de City en quarts de finale, les discussions d'après-match ont été dominées par l'absence imminente de Guardiola sur le banc. En vertu des règles mises en place cette saison, trois cartons jaunes valent aux entraîneurs de Premier League une suspension d'un match, tandis que six avertissements entraînent une suspension de deux matchs. Guardiola a accueilli la nouvelle avec son sarcasme habituel, plaisantant sur son absence forcée du banc de touche.

    « Période de vacances » alors que Pep s'insurge contre les incohérences de l'arbitrage

    L'incident s'est produit lorsque Kieran Trippier a semblé tirer Doku en arrière, ce qui a provoqué la colère du manager de City lorsque l'arbitre Samuel Barrott n'a pas sifflé la faute. « Écoutez, il ne s'agit pas de savoir s'il y a penalty ou non. Il y a des décisions [arbitrales] que j'ai du mal à comprendre. Quand Jeremy est tiré par derrière, partout ailleurs, c'est une faute, sauf ici. C'est comme ça. Il y aura une suspension de deux matchs. Je vais prendre des vacances pendant les deux prochains matchs et l'équipe continuera », a déclaré Guardiola à TNT Sports après le coup de sifflet final.

    Exprimant davantage sa frustration, il a ajouté : « Je vais vous dire une chose : nous détenons tous les records dans ce pays, tous, malgré tout. Nous détenons le record du manager ayant reçu le plus de cartons jaunes. Je veux tous les records et maintenant je l'ai, une suspension de deux matchs et je vais partir en vacances pendant les deux prochains matchs. Il y a des choses que je ne comprends pas après 10 ans. Revoyez l'action. Bien sûr que je vais défendre Doku et toutes mes équipes. »

  • « Meilleure performance » au St James' Park

    La maîtrise tactique dont a fait preuve City à St James' Park lui a permis d'accéder aux quarts de finale de la FA Cup pour la neuvième fois en dix ans sous le règne de Guardiola. Après avoir concédé un but dès le début du match sur une ouverture de Harvey Barnes, les Citizens ont dominé les Magpies, Savinho et Marmoush se montrant trop efficaces pour l'équipe d'Eddie Howe. Guardiola n'a pas tari d'éloges après cette victoire 3-1. « C'était vraiment excellent. Lorsque nous avons essayé d'enchaîner les passes, notamment Savinho et Jeremy Doku, ils ont été décisifs. C'est la meilleure performance que j'ai vue de notre part dans ce stade depuis que nous sommes ici. Vraiment, vraiment excellent », a-t-il poursuivi.

  • Newcastle United v Manchester City - Emirates FA Cup Fifth RoundGetty Images Sport

    Soulagement à Wembley pour Pep

    Heureusement pour les Cityzens, cette suspension ne s'applique qu'aux matchs de Premier League et de FA Cup. Cela signifie que Guardiola sera sur le banc pour la finale de la Carabao Cup contre Arsenal le 22 mars. Il sera toutefois contraint de suivre depuis les tribunes le prochain match de championnat contre West Ham et le quart de finale de la FA Cup, dont le tirage au sort n'a pas encore été effectué. En dehors des rencontres nationales, City affrontera le Real Madrid mercredi soir lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions.

