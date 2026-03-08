L'incident s'est produit lorsque Kieran Trippier a semblé tirer Doku en arrière, ce qui a provoqué la colère du manager de City lorsque l'arbitre Samuel Barrott n'a pas sifflé la faute. « Écoutez, il ne s'agit pas de savoir s'il y a penalty ou non. Il y a des décisions [arbitrales] que j'ai du mal à comprendre. Quand Jeremy est tiré par derrière, partout ailleurs, c'est une faute, sauf ici. C'est comme ça. Il y aura une suspension de deux matchs. Je vais prendre des vacances pendant les deux prochains matchs et l'équipe continuera », a déclaré Guardiola à TNT Sports après le coup de sifflet final.

Exprimant davantage sa frustration, il a ajouté : « Je vais vous dire une chose : nous détenons tous les records dans ce pays, tous, malgré tout. Nous détenons le record du manager ayant reçu le plus de cartons jaunes. Je veux tous les records et maintenant je l'ai, une suspension de deux matchs et je vais partir en vacances pendant les deux prochains matchs. Il y a des choses que je ne comprends pas après 10 ans. Revoyez l'action. Bien sûr que je vais défendre Doku et toutes mes équipes. »