Pep Guardiola plaisante au sujet de la rencontre entre Kylian Mbappé et l'actrice Ester Exposito à Paris, avant le match de Ligue des champions opposant Manchester City au Real Madrid

Interrogé sur son opinion concernant le voyage de Mbappé à Paris à un moment aussi critique de sa convalescence, Guardiola a d'abord fait preuve de sang-froid avant de prononcer une phrase qui a fait rire l'assemblée. « Mon opinion sur le fait que Mbappé se rende à Paris pendant sa convalescence est-elle vraiment si importante ? », a demandé le manager de City, s'interrogeant un instant sur la raison pour laquelle l'itinéraire de voyage du joueur du Real Madrid était abordé lors de sa conférence de presse.

Cependant, l'ancien entraîneur du FC Barcelone n'a pas pu s'empêcher de faire un clin d'œil malicieux aux photos de Mbappé et Exposito qui sont devenues virales. « Au fait, d'après les informations, il n'était pas seul », a déclaré Guardiola en riant.