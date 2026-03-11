Getty/GOAL
Pep Guardiola plaisante au sujet de la rencontre entre Kylian Mbappé et l'actrice Ester Exposito à Paris, avant le match de Ligue des champions opposant Manchester City au Real Madrid
Pep sous les feux de la rampe avant le choc contre le Real Madrid
L'attaquant du Real Madrid se serait rendu à Paris pour obtenir un deuxième avis médical sur une blessure persistante. Cependant, ce ne sont pas seulement les consultants médicaux qui ont fait l'actualité, puisque Mbappé a été aperçu dans la capitale française en compagnie de la célèbre actrice espagnole Exposito. Ces images ont déclenché une vague de spéculations sur les réseaux sociaux et, malgré la mauvaise qualité des images, elles ont ajouté du poids aux rumeurs concernant leur relation. Guardiola était clairement au courant des derniers potins qui circulaient avant la grande soirée européenne.
Une réponse effrontée du patron de la City
Interrogé sur son opinion concernant le voyage de Mbappé à Paris à un moment aussi critique de sa convalescence, Guardiola a d'abord fait preuve de sang-froid avant de prononcer une phrase qui a fait rire l'assemblée. « Mon opinion sur le fait que Mbappé se rende à Paris pendant sa convalescence est-elle vraiment si importante ? », a demandé le manager de City, s'interrogeant un instant sur la raison pour laquelle l'itinéraire de voyage du joueur du Real Madrid était abordé lors de sa conférence de presse.
Cependant, l'ancien entraîneur du FC Barcelone n'a pas pu s'empêcher de faire un clin d'œil malicieux aux photos de Mbappé et Exposito qui sont devenues virales. « Au fait, d'après les informations, il n'était pas seul », a déclaré Guardiola en riant.
Sans vouloir manquer de respect au Français
Malgré les plaisanteries, Guardiola s'est empressé de défendre le droit du joueur à avoir du temps pour lui, soulignant que ce genre de situation est courant dans le monde du football. Il a rejeté toute suggestion selon laquelle Mbappé manquerait de professionnalisme en voyageant ou en apparaissant en public alors qu'il soigne une blessure.
« Mon opinion est-elle vraiment si importante ? Cela arrive aussi dans notre club, cela arrive dans tous les clubs. Et je ne pense pas que ce soit irrespectueux », a conclu le manager de City.
L'attention se reporte sur le terrain
La rivalité entre City et Madrid est devenue l'un des rendez-vous incontournables du football européen moderne. Des remontées spectaculaires dans les arrêts de jeu aux démonstrations magistrales de football de possession, ces rencontres ne manquent jamais de susciter le suspense. L'histoire de Guardiola avec le Real Madrid, qui remonte à son passage légendaire à la tête du FC Barcelone, ajoute une touche supplémentaire d'intrigue à un récit déjà passionnant. À l'approche du match aller, l'état de santé de Mbappé reste au centre des préoccupations des deux camps, l'entraîneur Alvaro Arbeloa n'ayant pas encore confirmé si le Français serait apte à jouer. Le Real Madrid aura désespérément besoin de son leader pour mener l'attaque, tandis que City se préparera à tous les scénarios possibles.
