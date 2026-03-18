Goal.com
En direct
Live Scores, Stats, and the Latest News
Man City Real Madrid W+Ls GFXGetty/GOAL
Richard Martin et Thomas Hindle

Traduit par

Pep Guardiola ne peut pas s'en aller comme ça ?! Gagnants et perdants alors que l'entraîneur de Manchester City, sévèrement critiqué, fait le bilan de la faute de main de Bernardo Silva lors d'une nouvelle défaite en Ligue des champions face à ses vieux rivaux du Real Madrid

Pep Guardiola a affirmé, les dents serrées, que la défaite et l'élimination de Manchester City face au Real Madrid ne marquaient pas la fin de son parcours en Ligue des champions. Et c'est tant mieux, car ce n'était pas la meilleure façon pour lui de faire ses adieux à une compétition qu'il a propulsée à un tout autre niveau avec Barcelone et qu'il a remportée à trois reprises au total, juste derrière Carlo Ancelotti.

Le départ attendu de Guardiola de Manchester City à la fin de la saison a été le sujet tabou tout au long de cette saison, mais l'entraîneur n'y a jamais prêté attention. Et il n'était pas d'humeur à commenter les rumeurs après la défaite 2-1 de son équipe mardi, qui a scellé une défaite cuisante de 5-1 sur l'ensemble des deux matchs et une troisième élimination consécutive face au Real Madrid.

« Oh, tout le monde veut me virer, c'est ça ? Oh mon Dieu, les gars ! Un jour, je viendrai ici et je dirai : "Au revoir, les gars !" Et pourtant, je suis toujours là, il me reste encore un an de contrat », a-t-il répondu à une question sur son avenir, tout en déclarant : « La saison prochaine, nous reviendrons ».

Sa réponse lapidaire a rappelé que Guardiola partira selon ses propres conditions, mais la question qui reste en suspens est de savoir s’il pourra se résoudre à partir après n’avoir remporté qu’une seule fois le plus grand trophée européen avec City.

Le départ de Bernardo Silva cet été semble en fait plus inévitable que celui de Guardiola, et le capitaine a été le principal coupable de la soirée, son expulsion ayant scellé le sort de la rencontre après seulement 20 minutes. Guardiola a déploré le carton rouge et le penalty qui l’a accompagné, mais Madrid a simplement continué à jouer, notamment grâce à Vinicius Jr et Thibaut Courtois.

Les choses semblent souvent tourner en faveur de Madrid dans cette compétition. Comme Guardiola aimerait avoir une telle chance en Ligue des champions, qui semble toujours trouver de nouvelles façons de le hanter.

GOAL fait le point sur les gagnants et les perdants de l'Etihad Stadium...

  • Manchester City FC v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    VAINQUEUR : Vinicius Jr

    Cela fait plus d'un an que Vinicius avait besoin de faire ses preuves. Que ce soit à cause d'une mauvaise forme ou des insultes qu'il continue de subir tant de la part des tribunes que des joueurs adverses, cela fait un certain temps que nous n'avons plus pu parler du Brésilien en termes positifs, uniquement d'un point de vue footballistique.

    Ici, Vinicius a été direct et sans détours. City a joué avec une ligne haute quasi suicidaire, ce qui a permis au n°7 madrilène de s'engouffrer dans les espaces à maintes reprises. Il a « obtenu » le penalty puis l'a transformé, et bien qu'il aurait probablement dû réaliser un triplé dans les 10 minutes qui ont suivi son premier but, et qu'un autre but lui ait été refusé pour hors-jeu en fin de match, il était toujours d'humeur à assurer la victoire ce soir-là avec une finition soignée dans le temps additionnel.

    Seul Lionel Messi a marqué plus de buts en phase à élimination directe de la Ligue des champions parmi les joueurs non européens, et Vinicius a déclaré après le match que « le meilleur moment de la saison » était désormais à nos portes. Heureusement pour Madrid, son spécialiste de la Ligue des champions semble prêt à enchaîner. 

    • Publicité
  • FBL-EUR-C1-MAN CITY-REAL MADRIDAFP

    PERDANT : Bernardo Silva

    Bernardo avait déclaré lors de la conférence de presse d'avant-match que « ce sport nous a appris que tout peut arriver lors d'un match de football », et s'il s'était engagé à ce que ses coéquipiers et lui « se battent jusqu'au bout », il avait également prévenu que « si nous encaissons un but, la double confrontation est terminée ». Parmi tout ce qu’il aurait pu imaginer pour ce match, il n’avait probablement pas envisagé d’être expulsé pour la première fois de sa carrière et de concéder un penalty décisif dans la foulée.

    Quand Bernardo repensera à toutes ses confrontations contre Madrid dans quelques années, ses sentiments seront mitigés. Le Portugais avait inscrit les deux premiers buts lors de la victoire 4-0 contre les Blancos en demi-finale de 2023, mais un an plus tard, il a manqué le penalty lors de la séance de tirs au but qui a permis à Madrid de prendre sa revanche et de se qualifier de justesse face à City en quarts de finale.

    Il est difficile d'imaginer une défaite plus douloureuse que l'effondrement de dernière minute au Bernabeu en 2022, mais celle-ci doit occuper la deuxième place pour Bernardo, d'autant plus qu'elle sera très certainement sa dernière apparition dans cette compétition avec City, alors qu'il tire sa révérence après une carrière exceptionnelle au sein du club.

  • Thibaut COurtoisGetty Images

    VAINQUEUR : Thibaut Courtois

    Bien sûr, Courtois a été à la hauteur lors de cette soirée décisive pour le Real Madrid : c'est tout simplement son habitude. Lorsque les enjeux sont au plus haut, le grand gardien belge est toujours au rendez-vous. Les statistiques indiquent qu'il n'a effectué que quatre arrêts, mais on avait vraiment l'impression qu'il y en avait eu davantage, tant ils étaient décisifs.

    Il a réalisé tous les types d'arrêts : en haut, en bas, en sautant, en plongeant. Certes, il a encaissé un but, mais Courtois n'aurait rien pu faire sur la frappe glissée d'Erling Haaland. 

    Il faut toutefois noter qu'il a dû quitter le terrain à la mi-temps sur blessure, en raison de ce qui a été décrit comme une « surcharge ». Mais pendant 45 minutes, Courtois a permis aux visiteurs de passer une soirée tranquille.

  • FBL-EUR-C1-MAN CITY-REAL MADRIDAFP

    PERDANT : Pep Guardiola

    Même si Guardiola a insisté sur le fait que ses joueurs et lui croyaient au retour, il n’a même pas pris la peine de s’habiller pour l’occasion. La chemise à carreaux de bûcheron du Catalan convenait davantage à une virée au supérette avec la gueule de bois qu’à un match à élimination directe dans la plus grande compétition de clubs face au plus grand club du monde. Son choix vestimentaire semblait indiquer qu’il avait déjà baissé les bras dans cette double confrontation, tout comme son équipe.

    Il serait sévère de critiquer Guardiola pour avoir accepté le sort de son équipe trop tôt, d’autant plus que la finale de la Carabao Cup contre Arsenal est prévue dimanche. Mais l’entraîneur doit assumer la responsabilité du désavantage dans lequel se trouvait City dès le départ, en raison de ses tactiques présomptueuses lors du match aller.

    Guardiola a souvent été malchanceux en Ligue des champions, bien qu’il en soit le triple vainqueur, et le fait d’avoir été opposé au Real Madrid lors des cinq dernières éditions de la compétition a dû lui sembler plus qu’un simple coup du sort. Cependant, cela semblait être l’occasion idéale de battre les Blancos, compte tenu de leurs blessures et de leur saison mouvementée, mais il n’a pas su en tirer parti.

    Même avec la malchance d’avoir affronté Madrid si souvent, le bilan d’un seul titre de Ligue des champions en dix ans avec City semble bien maigre pour Guardiola. Cela pourrait même le motiver à rester entraîneur la saison prochaine et à tenter une dernière fois de remporter le titre, idéalement sans avoir à croiser le fer avec les aristocrates du football européen.

  • FBL-EUR-C1-MAN CITY-REAL MADRIDAFP

    Vainqueur : Álvaro Arbeloa

    Le changement d'entraîneur à Madrid a-t-il finalement porté ses fruits ? Xabi Alonso semblait au premier abord être le choix idéal, mais lorsqu'il est apparu clairement qu'il souhaitait amener le Real Madrid à faire davantage que simplement se présenter sur le terrain et exhiber son immense talent comme bon lui semblait le jour J, on lui a rapidement montré la porte. C'était dur, bien sûr, mais inévitable. 

    Le choix d'Álvaro Arbeloa pour le remplacer était surprenant, ne serait-ce que parce que son expérience en tant qu'entraîneur est très limitée. Pourtant, il a déjà commencé à capturer un peu de la magie européenne du Real Madrid. Les Blancos remportent des matchs sans dominer, marquent des buts sans toujours bien jouer. 

    Plus impressionnant encore : tout cela a été accompli alors que le Real Madrid était en proie à une vague de blessures. Ni Jude Bellingham ni Rodrygo n’étaient disponibles, tandis que Kylian Mbappé n’a disputé qu’une demi-heure sur les deux matchs et qu’Antonio Rüdiger a manqué l’intégralité du match aller. Les arrières gauches titulaires et remplaçants, Álvaro Carreras et Ferland Mendy, ainsi qu’Éder Militão, étaient également tous absents.

    Mais Arbeloa semble avoir insufflé une conviction et une confiance cruciale dans les matchs les plus importants. Cela suffira-t-il pour lui permettre d'obtenir le poste à plein temps, voire d'aller plus loin en Ligue des champions ? Peut-être pas, mais cela a au moins démontré qu'il possède les qualités requises pour être conservé au-delà de la fin de la saison.

  • FBL-EUR-C1-MAN CITY-REAL MADRIDAFP

    PERDANT : Erling Haaland

    Haaland a beau avoir inscrit mardi son quatrième but en huit matches contre Madrid, le Norvégien a encore une fois connu une soirée difficile face à l'équipe qu'il a failli rejoindre à la place de Manchester City. Il s'est retrouvé plus souvent devant le but que lors de certaines de ses précédentes rencontres contre les rois de la compétition, mais il a manqué de sang-froid, manquant ses occasions face à Courtois et au gardien remplaçant Andriy Lunin.

    Il n'en reste pas moins surprenant qu'il ait été remplacé par Guardiola après seulement 56 minutes de jeu. Le Norvégien a bien pris la décision et est allé embrasser Guardiola en quittant le terrain, mais à l'intérieur, il devait souffrir. Pour la troisième année consécutive, sa Ligue des champions s'est terminée bien plus tôt que prévu et son attente pour marquer en finale de la compétition – ce qu'il n'avait pas réussi à faire lorsque City l'avait remportée en 2023 – s'éternise.

    Haaland a toujours la musique du générique de la Ligue des champions comme sonnerie de téléphone et remporter le titre une seule fois ne va pas le satisfaire. Peut-être qu’une petite partie de lui regrette cette décision de refuser Madrid pour rejoindre City ?...

  • Manchester City FC v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    Vainqueur : Abdukodir Khusanov

    Il y a tout de même eu une note positive pour City : voir Abdukodir Khusanov se précipiter vers l'arrière pour récupérer le ballon dès que quelqu'un osait s'infiltrer derrière la ligne défensive de son équipe. City a misé sur une stratégie risquée avec sa ligne haute, mais l'incroyable vitesse de récupération du défenseur ouzbek et sa détermination sans faille à revenir en défense ont rendu cette stratégie viable.

    Khusanov semblait aussi imbattable que Kyle Walker à son apogée et, lors d'une soirée où leurs leaders habituels ont failli à leur tâche, les supporters de City ont pu acclamer un nouveau héros.

0