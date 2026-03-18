Pep Guardiola ne peut pas s'en aller comme ça ?! Gagnants et perdants alors que l'entraîneur de Manchester City, sévèrement critiqué, fait le bilan de la faute de main de Bernardo Silva lors d'une nouvelle défaite en Ligue des champions face à ses vieux rivaux du Real Madrid

Le départ attendu de Guardiola de Manchester City à la fin de la saison a été le sujet tabou tout au long de cette saison, mais l'entraîneur n'y a jamais prêté attention. Et il n'était pas d'humeur à commenter les rumeurs après la défaite 2-1 de son équipe mardi, qui a scellé une défaite cuisante de 5-1 sur l'ensemble des deux matchs et une troisième élimination consécutive face au Real Madrid.

« Oh, tout le monde veut me virer, c'est ça ? Oh mon Dieu, les gars ! Un jour, je viendrai ici et je dirai : "Au revoir, les gars !" Et pourtant, je suis toujours là, il me reste encore un an de contrat », a-t-il répondu à une question sur son avenir, tout en déclarant : « La saison prochaine, nous reviendrons ».

Sa réponse lapidaire a rappelé que Guardiola partira selon ses propres conditions, mais la question qui reste en suspens est de savoir s’il pourra se résoudre à partir après n’avoir remporté qu’une seule fois le plus grand trophée européen avec City.

Le départ de Bernardo Silva cet été semble en fait plus inévitable que celui de Guardiola, et le capitaine a été le principal coupable de la soirée, son expulsion ayant scellé le sort de la rencontre après seulement 20 minutes. Guardiola a déploré le carton rouge et le penalty qui l’a accompagné, mais Madrid a simplement continué à jouer, notamment grâce à Vinicius Jr et Thibaut Courtois.

Les choses semblent souvent tourner en faveur de Madrid dans cette compétition. Comme Guardiola aimerait avoir une telle chance en Ligue des champions, qui semble toujours trouver de nouvelles façons de le hanter.

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