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Pep Guardiola n'est pas encore lassé ! L'Angleterre est mise en garde contre tout licenciement précipité de Thomas Tuchel, alors que des questions tactiques se posent concernant le sélectionneur des Three Lions après la défaite en demi-finale de la Coupe du monde
Les choix tactiques de Tuchel interpellent après l'élimination en demi-finale.
Tuchel, ex-coach de Chelsea, du Paris Saint-Germain et du Bayern Munich, a manqué son coup face à Lionel Messi et à ses coéquipiers. Lors de cette affiche historique à Atlanta, Anthony Gordon a bien ouvert le score, mais l’Angleterre s’est ensuite retranchée.
Des remplacements défensifs ont été effectués, plutôt que des changements offensifs ambitieux, et les Three Lions ont été facilement maîtrisés alors que Messi a apporté deux contributions décisives – avec deux passes décisives – et a prolongé l’attente de l’Angleterre, qui n’a plus remporté de titre international majeur depuis 60 ans.
Au lieu d’enfoncer le clou après l’ouverture du score, Tuchel a tenté de préserver son avance, invitant la pression et offrant à Messi l’occasion de débloquer la situation. Les critiques ont fusé contre le sélectionneur anglais, certains réclamant même la résiliation de son contrat, censé courir jusqu’au Championnat d’Europe à domicile en 2028.
Le nom d’Eddie Howe, fraîchement couronné avec Newcastle, circule déjà comme successeur potentiel, tandis qu’il serait difficile d’ignorer la disponibilité de Guardiola, libre après dix années fastueuses à l’Etihad Stadium.
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Guardiola se retrouve sans club après son départ de Manchester City.
Interrogé sur l’opportunité de passer un coup de fil un peu taquin pour demander si l’un des entraîneurs les plus titrés du milieu commençait déjà à avoir la bougeotte, l’ancien défenseur des Three Lions Lescott – s’exprimant en partenariat avec UniBet Online Casino – a déclaré à GOAL : « Je ne pense pas que Pep s’ennuie, et quand on voit à quelle vitesse les gens peuvent se retourner contre vous, je ne pense pas qu’il voudrait ce poste !
« Concernant Thomas Tuchel, je pense que nous avons le droit d’être frustrés d’avoir été éliminés, mais je ne crois pas qu’il faille désigner un coupable dès maintenant. Il n’existe pas de droit divin à remporter la Coupe du monde, surtout quand on atteint les demi-finales face aux champions du monde et au joueur qui est sans doute le plus grand de l’histoire.
« Le simple fait d'atteindre ce stade ne constitue pas un exploit : on attendait de nous que nous y parvenions, nous étions l'une des quatre têtes de série, au même titre que nos adversaires, et tout se jouait sur la performance du soir. Malheureusement, la rencontre ne s'est pas déroulée en notre faveur. »
Il faut tirer les enseignements de cet énième face-à-face évité de justesse.
L'Angleterre est coutumière des échecs glorieux, collectionnant les déceptions en grand tournoi depuis six décennies. De Diego Maradona à Cristiano Ronaldo, en passant par des tirs au but fatidiques, des cartons rouges et deux finales d'Euro perdues d'affilée, les « Three Lions » n'ont jamais franchi la ligne d'arrivée.
Invité à identifier la principale leçon à tirer de cet échec de justesse, afin d’éviter que l’histoire ne se répète, l’ancienne star d’Everton et de Manchester City, Lescott – qui a disputé 26 sélections au cours de sa carrière –, a ajouté : « La principale leçon ? Encore une fois, c’est facile à dire maintenant que c’est terminé, mais on pourrait se dire : “Continuez à faire ce que vous faites, ça marche”.
Je ne sais pas combien d’arrêts Jordan Pickford a effectués avant notre but, mais ensuite il a dû en faire beaucoup plus, et ils ont touché le poteau ; c’est ainsi que se déroule un match.
Quand une équipe n’a rien à perdre – comme l’Argentine dans ce cas –, elle peut se permettre des remplacements audacieux et jouer à fond, car même si elle perd 2-0, ça ne change rien : elle est éliminée. Le match a donc tourné en notre faveur jusqu’à ce moment-là, puis tout à coup, ils n’avaient plus rien à perdre, et nous nous sommes retrouvés acculés.
« Même après leur premier but, nous avons continué à les presser dans leur surface pendant plusieurs minutes. Au football, ces retournements sont monnaie courante, mais cette fois la pression a duré trop longtemps et nous n’avons pas réussi à les contenir. »
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Calendrier de l'Angleterre : barrage de la Coupe du monde et Ligue des Nations
L'Angleterre affrontera la France samedi en match de classement, avec l'objectif de conclure sur une note positive une tournée nord-américaine éprouvante, tant physiquement que mentalement.
La compétition reprendra à l’automne avec le coup d’envoi d’une nouvelle édition de la Ligue des Nations de l’UEFA en septembre, peut-être même face aux champions du monde espagnols. On ignore encore si Tuchel sera toujours aux commandes depuis le banc à ce moment-là.
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