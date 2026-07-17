Tuchel, ex-coach de Chelsea, du Paris Saint-Germain et du Bayern Munich, a manqué son coup face à Lionel Messi et à ses coéquipiers. Lors de cette affiche historique à Atlanta, Anthony Gordon a bien ouvert le score, mais l’Angleterre s’est ensuite retranchée.

Des remplacements défensifs ont été effectués, plutôt que des changements offensifs ambitieux, et les Three Lions ont été facilement maîtrisés alors que Messi a apporté deux contributions décisives – avec deux passes décisives – et a prolongé l’attente de l’Angleterre, qui n’a plus remporté de titre international majeur depuis 60 ans.

Au lieu d’enfoncer le clou après l’ouverture du score, Tuchel a tenté de préserver son avance, invitant la pression et offrant à Messi l’occasion de débloquer la situation. Les critiques ont fusé contre le sélectionneur anglais, certains réclamant même la résiliation de son contrat, censé courir jusqu’au Championnat d’Europe à domicile en 2028.

Le nom d’Eddie Howe, fraîchement couronné avec Newcastle, circule déjà comme successeur potentiel, tandis qu’il serait difficile d’ignorer la disponibilité de Guardiola, libre après dix années fastueuses à l’Etihad Stadium.