Pep Guardiola laisse entendre qu'il restera à la tête de Manchester City pour la saison 2026-2027

Guardiola a exprimé son enthousiasme inébranlable pour son poste et l’atmosphère qui règne à l’Etihad Stadium. L’entraîneur de Manchester City a également salué la stabilité qui prévaut au sein du club.

« Je n’aurais pas passé dix ans ici, même avec de beaux titres, sans un environnement incroyable », a-t-il reconnu dans des propos rapportés par The Guardian. « Aujourd’hui, je me sens… je ne sais pas… heureux, pas heureux, mais toujours porté par une énergie incroyable ; au point de venir travailler le jour de mon congé. »

Il ajoute : « J’adore quand Gundo [Ilkay Gündoğan] est revenu de Barcelone et a dit : “Man City, c’est le top, le top”. Quand un joueur revient de Barcelone et dit ça, c’est que tout va bien. C’est pour ça qu’on est toujours en Ligue des champions depuis douze, treize, quatorze ans. On se bat toujours pour les titres parce qu’il y a une cohérence dans les tactiques, les systèmes, les joueurs et les entraîneurs. C’est comme une bulle où tout le monde se sent bien. »