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Pep Guardiola laisse entendre qu'il restera à la tête de Manchester City pour la saison 2026-2027
Maresca s'engage avec City
À la veille de son dixième anniversaire sur le banc de Manchester City, Pep Guardiola affiche toujours la même faim de victoires. Ses récents propos ont rassuré les fans : l’ancien mentor du FC Barcelone et du Bayern Munich pourrait prolonger son aventure à l’Etihad jusqu’en 2026-2027. Les rumeurs envoyant l’ex-technicien de Chelsea, Enzo Maresca, prendre sa succession ne semblent donc pas devoir se concrétiser, tant le Catalan affiche encore l’envie de guider les Citizens vers de nouveaux sommets.
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Guardiola explique ce qui nourrit sa motivation intacte
Guardiola a exprimé son enthousiasme inébranlable pour son poste et l’atmosphère qui règne à l’Etihad Stadium. L’entraîneur de Manchester City a également salué la stabilité qui prévaut au sein du club.
« Je n’aurais pas passé dix ans ici, même avec de beaux titres, sans un environnement incroyable », a-t-il reconnu dans des propos rapportés par The Guardian. « Aujourd’hui, je me sens… je ne sais pas… heureux, pas heureux, mais toujours porté par une énergie incroyable ; au point de venir travailler le jour de mon congé. »
Il ajoute : « J’adore quand Gundo [Ilkay Gündoğan] est revenu de Barcelone et a dit : “Man City, c’est le top, le top”. Quand un joueur revient de Barcelone et dit ça, c’est que tout va bien. C’est pour ça qu’on est toujours en Ligue des champions depuis douze, treize, quatorze ans. On se bat toujours pour les titres parce qu’il y a une cohérence dans les tactiques, les systèmes, les joueurs et les entraîneurs. C’est comme une bulle où tout le monde se sent bien. »
City conserve son équilibre dans la course au titre
Manchester City reste en lice pour un nouveau titre en Premier League, où il talonne Arsenal, leader du classement. Le club a déjà remporté la Carabao Cup cette saison et se prépare pour la finale de la FA Cup contre Chelsea.
« Les heures qui précèdent le match, je ressens cette pression, mais entre les matchs, je suis plus serein. La saison dernière, je passais 24 heures sur 24 à me demander : “Que va-t-il se passer au club si nous ne nous qualifions pas pour la Ligue des champions ?” Je le ressentais vraiment », a-t-il déclaré. « Cette saison, nous avons remporté la Carabao Cup, nous avons de nouveau atteint la finale de la FA Cup et nous sommes toujours en lice face à Arsenal, alors que dire ? C’est vraiment génial. J'aurais adoré passer un tour supplémentaire en Ligue des champions, mais le niveau est plus élevé et cela constituera une bonne expérience pour moi la saison prochaine. »
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Des rencontres décisives attendent les équipes encore en lice pour le titre.
Les Citizens se concentrent désormais sur une rencontre cruciale de Premier League face à Everton. L’équipe de Guardiola doit s’imposer pour maintenir la pression sur Arsenal dans la course au titre. City compte deux matchs en retard sur les Gunners, qui disposent d’une avance de six points en tête du classement. Avec plusieurs trophées encore à portée de main et un entraîneur qui semble revigoré, les prochaines semaines s’annoncent décisives aussi bien pour la saison de City que pour l’avenir de Guardiola à l’Etihad.