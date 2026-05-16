Samedi, à Wembley, Manchester City a battu Chelsea 1-0 grâce à une audacieuse talonnade d’Antoine Semenyo. Si ce succès ajoute un nouveau trophée au palmarès des Citizens, aux côtés de la Carabao Cup, Pep Guardiola a aussitôt coupé court à toute idée de célébrations post-match dans la capitale.

Interrogé sur une éventuelle virée londonienne après le coup de sifflet final, l’entraîneur catalan a coupé court : « À la maison. Pas même une bière. Non, non, non, pas le temps de fêter ça », a-t-il tranché devant les journalistes. « Chelsea a eu sept jours pour se préparer ; nous en avons eu trois, et hier a été un cauchemar. Nous avons mis littéralement six heures pour venir de la ville jusqu’ici. Les trains posent un petit problème dans ce pays. Six heures ! »



