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Pep Guardiola interdit à ses joueurs de Manchester City de boire « ne serait-ce qu'une bière » lors des célébrations de la finale de la FA Cup, tandis que tous les regards se tournent vers la course au titre de Premier League
Pas de temps pour les célébrations à Wembley
Samedi, à Wembley, Manchester City a battu Chelsea 1-0 grâce à une audacieuse talonnade d’Antoine Semenyo. Si ce succès ajoute un nouveau trophée au palmarès des Citizens, aux côtés de la Carabao Cup, Pep Guardiola a aussitôt coupé court à toute idée de célébrations post-match dans la capitale.
Interrogé sur une éventuelle virée londonienne après le coup de sifflet final, l’entraîneur catalan a coupé court : « À la maison. Pas même une bière. Non, non, non, pas le temps de fêter ça », a-t-il tranché devant les journalistes. « Chelsea a eu sept jours pour se préparer ; nous en avons eu trois, et hier a été un cauchemar. Nous avons mis littéralement six heures pour venir de la ville jusqu’ici. Les trains posent un petit problème dans ce pays. Six heures ! »
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La course au titre est la priorité
La position intransigeante de Guardiola s’explique par le calendrier exténuant de la Premier League. City compte actuellement deux points de retard sur le leader, Arsenal, alors qu’il ne reste plus que deux journées à disputer. La pression est forte pour éviter tout faux pas dans la course à un nouveau titre de champion, d’autant plus que le déplacement au Vitality Stadium mardi soir s’annonce décisif.
Arsenal affronte Burnley lundi : en cas de victoire des Gunners, City n’aura pas le droit à l’erreur mardi soir pour maintenir le suspense jusqu’à la dernière journée. L’enjeu est tel que Guardiola refuse de prendre le moindre risque pour la condition physique de son effectif et ordonne un retour immédiat à Manchester afin d’optimiser la récupération.
Les préparatifs de la grande fête sont suspendus
Même si la bière reste au frais pour l’instant, Guardiola a confirmé que le club a déjà prévu des célébrations officielles pour la fin de la saison. Il s’agit de réunir les exploits des équipes masculine et féminine lors d’un défilé commun dans les rues de Manchester une fois la saison terminée.
« Lundi prochain, après la rencontre face à Aston Villa, nous allons fêter cela avec l’équipe féminine. Le club m’a confirmé qu’un défilé aura lieu à Manchester, car nous devons célébrer avec les deux équipes », a expliqué Guardiola.
- AFP
L'héritage inégalé de Guardiola
Manchester City a remporté cette saison la FA Cup et la Carabao Cup, ajoutant ainsi un nouveau chapitre à sa longue série de succès sous la houlette de Guardiola.
Cet exploit consolide l’héritage remarquable du technicien catalan outre-Manche, qui devient le premier entraîneur de l’histoire du football anglais à réaliser le doublé des coupes nationales à deux reprises. Après avoir déjà réussi cet exploit lors de la saison 2018-2019, Guardiola se hisse désormais dans une catégorie à part, où aucun autre grand stratège, même Sir Alex Ferguson ou Arsène Wenger, n’a remporté les deux trophées à élimination directe lors de plus d’une saison.