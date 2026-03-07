Getty Images Sport
Pep Guardiola insiste sur le fait que Phil Foden, en petite forme, « reviendra », tandis que l'entraîneur de Manchester City explique pourquoi le milieu de terrain est à nouveau en difficulté
La concurrence pour les places s'intensifie
Le joueur de 25 ans était autrefois le premier nom sur la feuille de match, mais une baisse de rendement depuis décembre l'a souvent relégué sur le banc des remplaçants. L'arrivée d'Antoine Semenyo, en provenance de Bournemouth, a apporté un nouveau souffle à l'attaque, tandis que les recrues estivales telles que Rayan Cherki et Tijjani Reijnders se disputent également les rôles centraux. Cette transition a contraint Foden à se battre pour obtenir du temps de jeu, alors que City tente de suivre le rythme d'Arsenal dans la course au titre.
Guardiola appelle à la liberté mentale
S'adressant aux médias avant le match de cinquième tour de la FA Cup opposant Manchester City à Newcastle United à St. James' Park, Guardiola a fourni une évaluation détaillée de l'état actuel de Foden. L'entraîneur catalan a souligné que le retour du meilleur Foden serait un processus graduel plutôt qu'une solution miracle. Il a exhorté le jeune diplômé de l'académie à faire abstraction de la pression extérieure et à se concentrer sur le plaisir du jeu pour l'aider à traverser cette période difficile.« J'ai trouvé qu'il avait très bien joué [contre Forest]. Mais nous sommes habitués à le voir être incroyablement décisif dans le dernier tiers, et cela arrive quand on ne perd pas beaucoup de conséquences, quand on est libre dans le dernier tiers », a déclaré Guardiola lors d'une conférence de presse.
La voie tactique vers la rédemption
Le patron de City a souligné que les talents de haut niveau comme Foden doivent évoluer dans un système structuré, mais qu'ils ont également besoin d'une certaine liberté pour sortir des sentiers battus. Guardiola estime qu'un seul moment de génie pourrait être le catalyseur qui mettrait fin à la disette et rétablirait le statut du joueur en tant que principal moteur créatif de l'équipe derrière Erling Haaland.
« Ce type de joueurs, ces grands, grands talents, doivent s'inscrire dans une certaine organisation, sinon cela n'est pas possible. Ils doivent pouvoir s'exprimer. Et dès qu'il débloquera un peu une action, il reviendra, car il est toujours capable d'aider et d'y parvenir », a ajouté le manager.
Questions relatives au contrat et intérêt pour un transfert
Le statut contractuel de Foden ajoute une couche supplémentaire de complexité à la situation. Bien qu'il reste l'égérie du club, la hiérarchie dirigée par le directeur sportif Hugo Viana cherchera à retrouver une certaine régularité avant de finaliser un renouvellement à long terme. Foden a été associé à plusieurs grands clubs européens, notamment Barcelone qui s'intéresserait au meneur de jeu avant l'été.
