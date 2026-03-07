Pep Guardiola insiste sur le fait que Phil Foden, en petite forme, « reviendra », tandis que l'entraîneur de Manchester City explique pourquoi le milieu de terrain est à nouveau en difficulté

S'adressant aux médias avant le match de cinquième tour de la FA Cup opposant Manchester City à Newcastle United à St. James' Park, Guardiola a fourni une évaluation détaillée de l'état actuel de Foden. L'entraîneur catalan a souligné que le retour du meilleur Foden serait un processus graduel plutôt qu'une solution miracle. Il a exhorté le jeune diplômé de l'académie à faire abstraction de la pression extérieure et à se concentrer sur le plaisir du jeu pour l'aider à traverser cette période difficile.

« J'ai trouvé qu'il avait très bien joué [contre Forest]. Mais nous sommes habitués à le voir être incroyablement décisif dans le dernier tiers, et cela arrive quand on ne perd pas beaucoup de conséquences, quand on est libre dans le dernier tiers », a déclaré Guardiola lors d'une conférence de presse.