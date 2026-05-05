La frustration de Guardiola était palpable après le coup de sifflet final, notamment en raison de l’absence de carton rouge à l’encontre de Keane. Interrogé par Sky Sports au sujet de ce tacle, l’entraîneur catalan a répondu avec son sarcasme habituel : « OK. Vos experts peuvent le dire. » En conférence de presse, il a ajouté : « Que puis-je dire ? Carton jaune. 50 secondes, Doku est sorti, il attend de revenir. » Interrogé sur une éventuelle expulsion, il a conclu : « Ce n’est pas mon travail. »







