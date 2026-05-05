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Pep Guardiola, furieux, a répondu avec ironie au tacle tardif et violent de Michael Keane sur Jeremy Doku, en toute fin de match, lors du match nul entre Manchester City et Everton
Polémique chez Hill Dickinson
Dans un match marqué par une grande intensité physique, City a d'abord pris l'avantage grâce à une superbe frappe de Doku, avant qu'une erreur défensive en seconde période ne permette à Everton de prendre l'avantage 3-1. Juste avant la mi-temps, Doku a été victime d'un tacle imprudent de Keane, qui a nécessité des soins médicaux importants pour l'ailier. Malgré les vives protestations du banc de City, l'arbitre Michael Oliver n'a brandi qu'un carton jaune à l'encontre du défenseur chevronné.
« Ce n’est pas mon rôle »
La frustration de Guardiola était palpable après le coup de sifflet final, notamment en raison de l’absence de carton rouge à l’encontre de Keane. Interrogé par Sky Sports au sujet de ce tacle, l’entraîneur catalan a répondu avec son sarcasme habituel : « OK. Vos experts peuvent le dire. » En conférence de presse, il a ajouté : « Que puis-je dire ? Carton jaune. 50 secondes, Doku est sorti, il attend de revenir. » Interrogé sur une éventuelle expulsion, il a conclu : « Ce n’est pas mon travail. »
Préoccupations concernant la protection des joueurs
Le ton acerbe des propos de Guardiola trahit sans doute une préoccupation plus profonde concernant la protection de ses joueurs phares, alors que la finale de la FA Cup contre Chelsea se profile à grands pas. La capacité de Doku à rester sur le terrain et à marquer l’égalisation à la 97^e minute, le troisième but le plus tardif de l’histoire de City, témoigne d’une résilience remarquable. N’empêche, les Citizens ont déjà laissé filer 12 points alors qu’ils menaient au score depuis le début de l’année, une tendance préoccupante alors qu’ils talonnent toujours l’Arsenal de Mikel Arteta.
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Une fin de saison acharnée pour le titre
Manchester City attaque un programme infernal de cinq matchs en 18 jours, débutant par la réception de Brentford ce samedi. Guardiola va donc privilégier la récupération pour que son groupe franchisse cet obstacle et continue de mettre la pression sur Arsenal, lequel peut encore être sacré s’il remporte toutes ses rencontres restantes. Chaque point étant désormais vital, les Citizens ne doivent surtout pas répéter les erreurs défensives ni enregistrer de nouveaux pépins physiques chez leurs créateurs, à l’image de Doku, s’ils veulent rester en course pour le titre.