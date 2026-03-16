Pep Guardiola fait une déclaration surprenante après avoir annulé la séance d'entraînement de Manchester City avant le match retour décisif de la Ligue des champions contre le Real Madrid

Madrid bénéficiera, pour le match retour, du retour de Kylian Mbappé, qui avait manqué la première rencontre pour cause de blessure, tout comme Jude Bellingham et Rodrygo. Ce sera le 30e match de Guardiola contre les « Blancos » en tant qu'entraîneur de Manchester City, du Bayern de Munich et du FC Barcelone, et son 50e match si l'on inclut ses rencontres en tant que joueur du Barça.

En tant qu'entraîneur, son bilan est de 14 victoires, six nuls et neuf défaites, ses équipes ayant marqué 59 buts contre 47 pour Madrid. Avec City, son bilan est de cinq victoires, quatre défaites et trois nuls, bien qu'il ait remporté deux des cinq confrontations en phase à élimination directe contre les 15 fois champions d'Europe.

Guardiola a déclaré : « Je suis très satisfait de ce que j’ai vécu [contre Madrid]. Tant de matchs vous donnent beaucoup de recul et les résultats ne sont pas mauvais. Nous avons accompli des choses incroyables et quoi qu’il arrive demain, cela ne changera en rien tout ce que j’ai vécu en tant que joueur et entraîneur. »

Lorsqu'on lui a demandé s'il avait préparé un message spécial pour motiver ses joueurs, il a ajouté : « Il y a peu de choses à dire, c'est comme une finale. Nous sommes tous des adultes et nous savons ce que nous avons à faire. Nous devons jouer un match parfait pour renverser la situation. »