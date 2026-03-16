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Pep Guardiola fait une déclaration surprenante après avoir annulé la séance d'entraînement de Manchester City avant le match retour décisif de la Ligue des champions contre le Real Madrid
La fatigue, un facteur déterminant dans les décisions d'entraînement
Bien que les pronostics soient défavorables à Manchester City, Guardiola a décidé de ne pas organiser de séance d'entraînement la veille du match. L'équipe s'entraînera donc le jour même de la rencontre. C'est la troisième fois que l'entraîneur annule l'entraînement la veille d'un match ; il avait déjà pris cette décision avant le match de Ligue des champions contre le Borussia Dortmund en novembre (remporté 4-1 par City) et avant le déplacement à Fulham en décembre (remporté 5-4).
Le match retour contre Madrid sera le troisième match de City en sept jours et Guardiola a déclaré que la fatigue due au déplacement en Espagne et au match nul 1-1 à West Ham samedi était l'une des raisons pour lesquelles il avait décidé d'annuler la séance d'entraînement. Il a également déclaré que les séances d'entraînement ne servaient de toute façon pas à grand-chose.
- AFP
Guardiola : « L'entraînement n'apporte pas beaucoup d'amélioration »
Guardiola a déclaré lors d'une conférence de presse : « Nous étions à Madrid, nous sommes rentrés tard à l'hôtel, nous sommes revenus le matin, pas d'entraînement ; hier [après le match contre West Ham], nous sommes rentrés à deux ou trois heures du matin. De nos jours, l'entraînement n'apporte pas grand-chose de plus. Je l'ai fait deux ou trois fois cette saison. Avant Dortmund, avant Fulham. Parfois, nous nous entraînons ou nous restons à la maison. Nous nous connaissons bien, nous travaillons beaucoup de choses. »
Lorsqu'on lui a demandé si le fait de ne pas s'entraîner avant ces matchs avait aidé son équipe à se préparer pour les rencontres contre Dortmund ou Fulham, il a répondu : « Je ne sais pas. »
Bernardo : Ne pas s'entraîner peut « nous libérer l'esprit »
Le capitaine de City, Bernardo Silva, a affirmé ne pas avoir été surpris par la décision d'annuler l'entraînement. « Nous l'avons déjà fait à de nombreuses reprises par le passé, que nous ayons perdu ou gagné des matchs, lorsque l'entraîneur estimait que c'était le mieux pour l'équipe », a-t-il expliqué. « Et avec tous les déplacements que nous avons eus cette semaine, je pense qu'il a simplement jugé qu'il valait mieux pour nous de mieux dormir, de rester à la maison un jour de plus, de nous libérer un peu l'esprit et de revenir demain, plus forts et prêts pour le match. »
Interrogé sur la possibilité pour City de réussir un retour, le Portugais a déclaré : « Ce sport nous a appris que beaucoup de choses peuvent se passer lors d’un match de football. Et même si le résultat à Madrid était vraiment mauvais, nous allons nous battre. Nous allons, c’est certain, nous battre jusqu’au bout, tout en sachant que ça va être difficile. L'adversaire est très fort. Le premier résultat n'était pas bon, mais tout peut arriver, surtout ici, à domicile, à l'Etihad. »
- AFP
City doit réaliser un « match parfait » pour se qualifier
Madrid bénéficiera, pour le match retour, du retour de Kylian Mbappé, qui avait manqué la première rencontre pour cause de blessure, tout comme Jude Bellingham et Rodrygo. Ce sera le 30e match de Guardiola contre les « Blancos » en tant qu'entraîneur de Manchester City, du Bayern de Munich et du FC Barcelone, et son 50e match si l'on inclut ses rencontres en tant que joueur du Barça.
En tant qu'entraîneur, son bilan est de 14 victoires, six nuls et neuf défaites, ses équipes ayant marqué 59 buts contre 47 pour Madrid. Avec City, son bilan est de cinq victoires, quatre défaites et trois nuls, bien qu'il ait remporté deux des cinq confrontations en phase à élimination directe contre les 15 fois champions d'Europe.
Guardiola a déclaré : « Je suis très satisfait de ce que j’ai vécu [contre Madrid]. Tant de matchs vous donnent beaucoup de recul et les résultats ne sont pas mauvais. Nous avons accompli des choses incroyables et quoi qu’il arrive demain, cela ne changera en rien tout ce que j’ai vécu en tant que joueur et entraîneur. »
Lorsqu'on lui a demandé s'il avait préparé un message spécial pour motiver ses joueurs, il a ajouté : « Il y a peu de choses à dire, c'est comme une finale. Nous sommes tous des adultes et nous savons ce que nous avons à faire. Nous devons jouer un match parfait pour renverser la situation. »
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