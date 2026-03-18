AFP
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Pep Guardiola fait le point sur la blessure d'Erling Haaland après une frayeur en Ligue des champions, à la veille de la finale de la Carabao Cup
Un coup de pouce qui tombe à point nommé face à la déception européenne
Malgré la déception liée à son élimination européenne, le géant de la Premier League a reçu un coup de pouce décisif avant la finale de la Carabao Cup de dimanche contre Arsenal. Des inquiétudes se sont fait jour lorsque Haaland a été remplacé à la 60e minute du match contre le Real Madrid, d’autant plus qu’il semblait secouer la tête en prenant place sur le banc. Cependant, l’entraîneur de City s’est empressé de démentir toute rumeur faisant état d’une blessure pour sa star.
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Pep donne son feu vert à Haaland pour le choc à Wembley
« Erling Haaland n’est pas blessé », a déclaré Guardiola aux journalistes après le match. « Il sera disponible pour la finale de la Coupe contre Arsenal. » Cette nouvelle sera un immense soulagement pour les supporters de l’Etihad, alors que le club cherche à remporter son premier trophée au terme d’une saison difficile. Il est essentiel que le pilier de leur attaque soit prêt pour Wembley, car ils affronteront une équipe des Gunners qui mène actuellement la course au titre de Premier League.
Rooney s'interroge sur le remplacement de Haaland
La décision de remplacer Haaland alors que City était encore à la poursuite du score a suscité des réactions mitigées parmi les experts, notamment de la part de l'ancien attaquant de Manchester United, Wayne Rooney. Bien que le Norvégien traverse une période de disette par rapport à ses standards habituels – avec seulement quatre buts marqués lors de ses 17 dernières apparitions –, il s'était montré dangereux face à Madrid, avec cinq tirs cadrés et un but inscrit à la 41e minute. Rooney estimait que le joueur vedette aurait dû rester sur le terrain pour mener une éventuelle remontée.
«J'aurais aimé le voir rester plus longtemps et que City tente de marquer le deuxième but », a déclaré l'ancien joueur devenu commentateur lors de l'émission Amazon Prime Sport. « Pep et Haaland savaient que la qualification était compromise, ils ont donc choisi de le ménager. » Ce changement a finalement permis à Omar Marmoush d'entrer en jeu, mais City n'a pas réussi à trouver les buts nécessaires, Vinicius Junior les ayant anéantis d'un but en fin de match pour sceller un score cumulé de 5-1.
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Manchester City espère sauver sa saison face à Arsenal
L'attention doit désormais se tourner rapidement vers le championnat national, alors que City tente de sortir de sa mauvaise passe. Outre son élimination en Ligue des champions, le club a laissé filer des points face à Nottingham Forest et West Ham, permettant ainsi à Arsenal de se détacher nettement en tête du classement. La finale de dimanche à Wembley offre l'occasion idéale de prendre sa revanche sur l'équipe de Mikel Arteta et de retrouver l'élan dont elle a tant besoin pour la dernière ligne droite de la saison.
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