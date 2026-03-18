Pep Guardiola fait le point sur la blessure d'Erling Haaland après une frayeur en Ligue des champions, à la veille de la finale de la Carabao Cup

La décision de remplacer Haaland alors que City était encore à la poursuite du score a suscité des réactions mitigées parmi les experts, notamment de la part de l'ancien attaquant de Manchester United, Wayne Rooney. Bien que le Norvégien traverse une période de disette par rapport à ses standards habituels – avec seulement quatre buts marqués lors de ses 17 dernières apparitions –, il s'était montré dangereux face à Madrid, avec cinq tirs cadrés et un but inscrit à la 41e minute. Rooney estimait que le joueur vedette aurait dû rester sur le terrain pour mener une éventuelle remontée.

«J'aurais aimé le voir rester plus longtemps et que City tente de marquer le deuxième but », a déclaré l'ancien joueur devenu commentateur lors de l'émission Amazon Prime Sport. « Pep et Haaland savaient que la qualification était compromise, ils ont donc choisi de le ménager. » Ce changement a finalement permis à Omar Marmoush d'entrer en jeu, mais City n'a pas réussi à trouver les buts nécessaires, Vinicius Junior les ayant anéantis d'un but en fin de match pour sceller un score cumulé de 5-1.