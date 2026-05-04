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Pep Guardiola fait le point sur l’avenir de Jack Grealish, alors que l’attaquant, actuellement prêté par Manchester City, approche de la fin de son passage à Everton
Guardiola s'exprime sur l'avenir de Grealish après son prêt à Everton
Guardiola a fait le point sur la situation de Grealish à City alors que l'ailier arrive au terme de son prêt à Everton. Le joueur de 30 ans s'était rendu au Hill Dickinson Stadium en août dernier dans l'espoir de retrouver un temps de jeu régulier, son rôle à l'Etihad s'étant réduit, bien qu'il ait été un joueur clé lors de la campagne historique de City qui s'était soldée par un triplé en 2023. Sous les ordres de David Moyes, l’international anglais a affiché une forme encourageante, inscrivant deux buts et délivrant six passes décisives lors de ses 20 premières apparitions en Premier League sous le maillot des Toffees. Sa saison a toutefois été écourtée par une fracture de stress au pied.
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Guardiola affirme que l'avenir de Grealish est entre ses mains.
Avant la rencontre entre Manchester City et Everton lundi soir, Guardiola a souligné que l’avenir à long terme de Grealish dépendait avant tout du joueur lui-même.
« Je ne sais pas. Je veux le meilleur pour Jack », a déclaré Guardiola aux journalistes. « Je sais que son impact [à Everton] a été très positif, grâce au temps de jeu dont il a bénéficié lors de la saison du triplé. La saison du triplé a été extraordinaire et, depuis, peut-être ne l’ai-je pas suffisamment aidé ou n’avons-nous pas retrouvé le niveau qu’il avait atteint. Il a besoin d’enchaîner les matchs, et à Everton il le pouvait. Malheureusement, il s’est blessé, mais j’espère qu’il se rétablira et pourra jouer la saison prochaine. Cela dépend de lui, entièrement de lui. Son talent, lui, ne fait aucun doute. »
Une opportunité potentielle émerge dans le cadre des changements au sein de l’effectif.
Les départs programmés de Bernardo Silva et John Stones cet été devraient créer des opportunités dans les rotations offensives et au milieu de terrain. Cette situation pourrait permettre à Grealish de se repositionner dans les plans de Guardiola. L’ailier a déjà démontré sa valeur dans le système grâce à sa créativité et à sa capacité à porter le ballon. Reste à savoir si son appétit pour un temps de jeu régulier en équipe première l’emportera, surtout s’il se retrouve confronté à la perspective d’un rôle secondaire à l’Etihad.
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Quelle est la prochaine étape pour le club ?
Pour l’instant, Grealish se consacre à sa convalescence et à son retour à la pleine forme avant la préparation estivale, période où son rôle exact au sein de City devrait être clarifié. D’ici là, Guardiola conduira les Citizens face à Everton dans l’optique de mettre la pression sur Arsenal, leader de la Premier League.