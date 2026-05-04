Avant la rencontre entre Manchester City et Everton lundi soir, Guardiola a souligné que l’avenir à long terme de Grealish dépendait avant tout du joueur lui-même.

« Je ne sais pas. Je veux le meilleur pour Jack », a déclaré Guardiola aux journalistes. « Je sais que son impact [à Everton] a été très positif, grâce au temps de jeu dont il a bénéficié lors de la saison du triplé. La saison du triplé a été extraordinaire et, depuis, peut-être ne l’ai-je pas suffisamment aidé ou n’avons-nous pas retrouvé le niveau qu’il avait atteint. Il a besoin d’enchaîner les matchs, et à Everton il le pouvait. Malheureusement, il s’est blessé, mais j’espère qu’il se rétablira et pourra jouer la saison prochaine. Cela dépend de lui, entièrement de lui. Son talent, lui, ne fait aucun doute. »