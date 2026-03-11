Goal.com
Newcastle United v Manchester City - Emirates FA Cup Fifth RoundGetty Images Sport
خالد محمود

Traduit par

Pep Guardiola évoque sa retraite alors que l'entraîneur de Manchester City admet que les matchs phares contre le Real Madrid, Barcelone et le Bayern Munich lui « manqueront »

Le manager de Manchester City, Pep Guardiola, a une nouvelle fois alimenté les spéculations concernant son avenir à l'Etihad Stadium, laissant entendre que sa brillante carrière d'entraîneur pourrait toucher à sa fin. Âgé de 55 ans, celui qui a transformé le paysage du football anglais depuis 2016 est sous contrat jusqu'en 2027, mais les rumeurs concernant un départ anticipé continuent de s'intensifier.

  • Une transition potentielle en coulisses

    Les responsables du club travaillent activement à la planification de la succession depuis décembre, avec des rumeurs associant l'ancien assistant Enzo Maresca à ce poste ou suggérant que Guardiola pourrait passer à un rôle en coulisses. Après avoir remporté d'immenses succès avec City, le Bayern et Barcelone, les indices qui ont continué à émerger tout au long de cette campagne suggèrent qu'il pourrait démissionner cet été, faisant écho à son aveu public en juillet dernier selon lequel une nouvelle pause était à prévoir. « Je sais qu'après cette étape avec City, je vais m'arrêter, c'est certain, c'est décidé, plus que décidé », avait-il déclaré l'année dernière. « Je ne sais pas combien de temps je vais m'arrêter... mais je vais m'arrêter après cette étape avec City parce que j'ai besoin de me concentrer sur moi-même. »

  • Real Madrid C.F. v Manchester City - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6Getty Images Sport

    Les grandes soirées européennes qui manquent

    Ce changement de ton intervient avant un match crucial de Ligue des champions contre le Real Madrid, qui aura lieu mercredi soir dans le cadre du match aller des huitièmes de finale. Le génie catalan admet que le lourd tribut émotionnel lié à la gestion d'une équipe d'élite influence désormais ses réflexions sur son départ.

    S'adressant à TNT Sports, Guardiola s'est montré franc quant aux aspects de son travail qui lui manqueront : « Ces matchs, bien sûr, ils me manqueront, j'aime énormément cet endroit, j'aime y venir. Les Madrilènes ne s'y attendent pas, mais j'ai beaucoup de respect pour cette institution. » Il a ajouté : « Le Camp Nou va me manquer, le Bayern Munich va me manquer, j'espère que nous pourrons passer et y aller, ces soirées vont me manquer parce qu'elles sont si spéciales. »

  • Le charme de la Premier League

    Guardiola regrettera également l'ambiance unique des stades anglais. « Selhurst Park me manquera aussi, je l'adore. La Premier League, ces stades... Goodison Park... Ces stades sont l'une des raisons pour lesquelles j'adore l'Angleterre... La FA Cup ! Contre les équipes de League One... J'adore ça ! Mais un jour, tout cela prendra fin, n'est-ce pas ? »

  • FBL-EUR-C1-MAN CITY-TRAININGAFP

    Une dernière chasse aux trophées

    Si cette saison s'avère être la dernière pour Guardiola, il est déterminé à conclure son extraordinaire mandat à City en beauté en remportant de nouveaux trophées. Actuellement deuxième de la Premier League, à sept points du leader Arsenal, il reste en lice pour un titre qu'il a déjà remporté six fois. De plus, il espère mener City à un nouveau sacre en Ligue des champions, après avoir déjà guidé le club vers son tout premier titre européen historique lors de la saison 2022-23.

0