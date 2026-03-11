Ce changement de ton intervient avant un match crucial de Ligue des champions contre le Real Madrid, qui aura lieu mercredi soir dans le cadre du match aller des huitièmes de finale. Le génie catalan admet que le lourd tribut émotionnel lié à la gestion d'une équipe d'élite influence désormais ses réflexions sur son départ.

S'adressant à TNT Sports, Guardiola s'est montré franc quant aux aspects de son travail qui lui manqueront : « Ces matchs, bien sûr, ils me manqueront, j'aime énormément cet endroit, j'aime y venir. Les Madrilènes ne s'y attendent pas, mais j'ai beaucoup de respect pour cette institution. » Il a ajouté : « Le Camp Nou va me manquer, le Bayern Munich va me manquer, j'espère que nous pourrons passer et y aller, ces soirées vont me manquer parce qu'elles sont si spéciales. »