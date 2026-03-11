Getty Images Sport
Traduit par
Pep Guardiola évoque sa retraite alors que l'entraîneur de Manchester City admet que les matchs phares contre le Real Madrid, Barcelone et le Bayern Munich lui « manqueront »
Une transition potentielle en coulisses
Les responsables du club travaillent activement à la planification de la succession depuis décembre, avec des rumeurs associant l'ancien assistant Enzo Maresca à ce poste ou suggérant que Guardiola pourrait passer à un rôle en coulisses. Après avoir remporté d'immenses succès avec City, le Bayern et Barcelone, les indices qui ont continué à émerger tout au long de cette campagne suggèrent qu'il pourrait démissionner cet été, faisant écho à son aveu public en juillet dernier selon lequel une nouvelle pause était à prévoir. « Je sais qu'après cette étape avec City, je vais m'arrêter, c'est certain, c'est décidé, plus que décidé », avait-il déclaré l'année dernière. « Je ne sais pas combien de temps je vais m'arrêter... mais je vais m'arrêter après cette étape avec City parce que j'ai besoin de me concentrer sur moi-même. »
- Getty Images Sport
Les grandes soirées européennes qui manquent
Ce changement de ton intervient avant un match crucial de Ligue des champions contre le Real Madrid, qui aura lieu mercredi soir dans le cadre du match aller des huitièmes de finale. Le génie catalan admet que le lourd tribut émotionnel lié à la gestion d'une équipe d'élite influence désormais ses réflexions sur son départ.
S'adressant à TNT Sports, Guardiola s'est montré franc quant aux aspects de son travail qui lui manqueront : « Ces matchs, bien sûr, ils me manqueront, j'aime énormément cet endroit, j'aime y venir. Les Madrilènes ne s'y attendent pas, mais j'ai beaucoup de respect pour cette institution. » Il a ajouté : « Le Camp Nou va me manquer, le Bayern Munich va me manquer, j'espère que nous pourrons passer et y aller, ces soirées vont me manquer parce qu'elles sont si spéciales. »
Le charme de la Premier League
Guardiola regrettera également l'ambiance unique des stades anglais. « Selhurst Park me manquera aussi, je l'adore. La Premier League, ces stades... Goodison Park... Ces stades sont l'une des raisons pour lesquelles j'adore l'Angleterre... La FA Cup ! Contre les équipes de League One... J'adore ça ! Mais un jour, tout cela prendra fin, n'est-ce pas ? »
- AFP
Une dernière chasse aux trophées
Si cette saison s'avère être la dernière pour Guardiola, il est déterminé à conclure son extraordinaire mandat à City en beauté en remportant de nouveaux trophées. Actuellement deuxième de la Premier League, à sept points du leader Arsenal, il reste en lice pour un titre qu'il a déjà remporté six fois. De plus, il espère mener City à un nouveau sacre en Ligue des champions, après avoir déjà guidé le club vers son tout premier titre européen historique lors de la saison 2022-23.
Publicité