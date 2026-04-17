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Pep Guardiola estime que la course au titre de Premier League « est terminée » si Manchester City s'incline face à Arsenal, alors que la pression s'intensifie sur Mikel Arteta
Enjeu de taille à l’Etihad
Guardiola a lancé un ultimatum sans appel avant le match décisif de dimanche. Le monde du football suivra de près cette confrontation entre les deux premiers du championnat. Malgré la grande expérience de City dans les matchs décisifs pour le titre, l'entraîneur estime qu'il n'y a aucune marge d'erreur face à l'équipe implacable de Mikel Arteta.
« Si nous perdons, c’est fini, a-t-il prévenu. Ils sont très complets : duels, force physique… Si vous les laissez installer leur jeu en manquant d’agressivité, ils construisent leurs actions avec précision. David Raya est extraordinaire, et il est inutile de souligner leur efficacité sur coups de pied arrêtés. C’est pour cela qu’ils sont en tête de la Premier League depuis le début de la saison, et c’est pourquoi je suis fier de les défier. »
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Un parcours semé d’embûches attend City.
Même si une victoire de City réduirait l’écart à trois points et lui redonnerait son destin en mains, Guardiola a écarté l’idée que son équipe deviendrait aussitôt favorite. Le technicien catalan a mis en avant un calendrier final dense et exigeant, susceptible de provoquer de nouvelles pertes de points. Il s’est dit particulièrement inquiet au sujet des déplacements encore au programme.
« Notre calendrier est terrible : Everton et Bournemouth à l’extérieur, puis Aston Villa pour la dernière à domicile », a-t-il déclaré. « Burnley, Crystal Palace et Brentford à domicile. Crystal Palace et Aston Villa en Europe : il reste donc encore beaucoup à faire. »
Combats tactiques et bonus de blessure
City bénéficie d’un renfort de taille sur le plan physique, Nico O’Reilly étant de retour après s’être remis d’une blessure aux ischio-jambiers. O’Reilly s’était illustré lors de la finale de la Carabao Cup, inscrivant les deux buts de la victoire 2-0 contre les Gunners. Cependant, Guardiola s’attend tout à fait à ce qu’Arsenal adapte sa tactique pour éviter une nouvelle défaite à Wembley.
Conscient que les Gunners modifieront leur stratégie, il a prévenu : « Si nous jouons comme nous l’avons fait pendant 95 minutes [à Wembley] et qu’ils font ce qu’ils ont fait, nous allons gagner. Mais le football est imprévisible. Je connais un peu Mikel ; ils vont ajuster quelque chose, et nous devons être prêts. »
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Nous entrons dans le money time : la dernière ligne droite.
L'issue du match de dimanche orientera définitivement la course au titre. Ensuite, Manchester City se tournera vers sa demi-finale de FA Cup contre Southampton, tandis qu'Arsenal devra conjuguer ses ambitions nationales avec une demi-finale de Ligue des champions de l'UEFA, face à l'Atlético de Madrid. Les deux clubs affrontent un calendrier infernal qui, au final, scellera le sort de leur saison respective.