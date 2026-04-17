Pep Guardiola estime que la course au titre de Premier League « est terminée » si Manchester City s'incline face à Arsenal, alors que la pression s'intensifie sur Mikel Arteta

Guardiola a lancé un ultimatum sans appel avant le match décisif de dimanche. Le monde du football suivra de près cette confrontation entre les deux premiers du championnat. Malgré la grande expérience de City dans les matchs décisifs pour le titre, l'entraîneur estime qu'il n'y a aucune marge d'erreur face à l'équipe implacable de Mikel Arteta.

« Si nous perdons, c’est fini, a-t-il prévenu. Ils sont très complets : duels, force physique… Si vous les laissez installer leur jeu en manquant d’agressivité, ils construisent leurs actions avec précision. David Raya est extraordinaire, et il est inutile de souligner leur efficacité sur coups de pied arrêtés. C’est pour cela qu’ils sont en tête de la Premier League depuis le début de la saison, et c’est pourquoi je suis fier de les défier. »